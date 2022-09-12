https://ukraina.ru/20220912/1038646475.html

"Украинки и украинцы разделяют эту тяжелую утрату": Зеленский отнес цветы Елизавете II

"Украинки и украинцы разделяют эту тяжелую утрату": Зеленский отнес цветы Елизавете II - 12.09.2022 Украина.ру

"Украинки и украинцы разделяют эту тяжелую утрату": Зеленский отнес цветы Елизавете II

Владимир Зеленский посетил резиденцию посла Великобритании на Украине, где почтил память королевы Елизаветы II. Сообщение об этом появилось 12 сентября на официальном сайте президента Украины

2022-09-12T14:07

2022-09-12T14:07

2022-09-12T14:07

новости

владимир зеленский

елизавета ii

память

цветы

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В резиденции Зеленский возложил цветы и сделал запись в книге скорби.Также на сайте президента Украины сообщается, что в церемонии чествования памяти Королевы Елизаветы II принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он тоже оставил послание в книге скорби."Других проблем в стране нет", "Каждый день погибает по несколько сотен украинских солдат, а Зеленский с цветами бегает", "Понес букет тому, кто виноват в смертях миллионов украинцев. Л - логика", "А к ней присоединиться не хочет? Мы даже цветы принесем", "Какой фарс", - отреагировали на событие пользователи сети.

https://ukraina.ru/20220912/1038643456.html

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новости, владимир зеленский, елизавета ii, память, цветы