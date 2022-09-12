https://ukraina.ru/20220912/1038637929.html
Эрдоган вновь предлагает устроить встречу Путина и Зеленского – Hurriyet
Эрдоган вновь предлагает устроить встречу Путина и Зеленского – Hurriyet - 12.09.2022 Украина.ру
Эрдоган вновь предлагает устроить встречу Путина и Зеленского – Hurriyet
На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган планирует снова предложить ему встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на турецкой территории, сообщает 12 сентября Hurriyet
2022-09-12T11:15
2022-09-12T11:15
2022-09-12T11:15
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эрдоган
владимир путин
самарканд
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Встреча в Самарканде, в Узбекистане запланирована на 15-16 сентября в рамках саммита ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), на встрече будут присутствовать лидеры 15 стран.Турецкое издание отмечает, что главной темой переговоров между Эрдоганом и Путиным станет украинский конфликт и "пути его дипломатического решения".Кроме того, президент Турции планирует обсудить работу зернового коридора, в связи с заявлением Путина о том, что зерно и другие продовольственные товары отправились в Европу, а не в голодающие страны Африки и Азии.
https://ukraina.ru/20220910/1038615316.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, эрдоган, владимир путин, самарканд
Новости, Эрдоган, Владимир Путин, Самарканд
Эрдоган вновь предлагает устроить встречу Путина и Зеленского – Hurriyet
На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган планирует снова предложить ему встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на турецкой территории, сообщает 12 сентября Hurriyet
Встреча в Самарканде, в Узбекистане запланирована на 15-16 сентября в рамках саммита ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), на встрече будут присутствовать лидеры 15 стран.
Турецкое издание отмечает, что главной темой переговоров между Эрдоганом и Путиным станет украинский конфликт и "пути его дипломатического решения".
Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение собрать вместе лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении. Ожидается, что на повестке дня встречи двух лидеров будет также возможная военная операция против Сирии.
Кроме того, президент Турции планирует обсудить работу зернового коридора, в связи с заявлением Путина о том, что зерно и другие продовольственные товары отправились в Европу, а не в голодающие страны Африки и Азии.