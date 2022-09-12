https://ukraina.ru/20220912/1038637929.html

Эрдоган вновь предлагает устроить встречу Путина и Зеленского – Hurriyet

Эрдоган вновь предлагает устроить встречу Путина и Зеленского – Hurriyet - 12.09.2022 Украина.ру

Эрдоган вновь предлагает устроить встречу Путина и Зеленского – Hurriyet

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган планирует снова предложить ему встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на турецкой территории, сообщает 12 сентября Hurriyet

2022-09-12T11:15

2022-09-12T11:15

2022-09-12T11:15

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Встреча в Самарканде, в Узбекистане запланирована на 15-16 сентября в рамках саммита ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), на встрече будут присутствовать лидеры 15 стран.Турецкое издание отмечает, что главной темой переговоров между Эрдоганом и Путиным станет украинский конфликт и "пути его дипломатического решения".Кроме того, президент Турции планирует обсудить работу зернового коридора, в связи с заявлением Путина о том, что зерно и другие продовольственные товары отправились в Европу, а не в голодающие страны Африки и Азии.

https://ukraina.ru/20220910/1038615316.html

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новости, эрдоган, владимир путин, самарканд