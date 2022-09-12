https://ukraina.ru/20220912/1038636468.html

Новый этап СВО: удары наносятся по энергетическим объектам. Что дальше?

Новый этап СВО: удары наносятся по энергетическим объектам. Что дальше? - 12.09.2022 Украина.ру

Новый этап СВО: удары наносятся по энергетическим объектам. Что дальше?

Серия ударов, нанесённых ВКС России по объектам энергетической инфраструктуры Украины 11 сентября, может означать начало нового этапа СВО, сопровождающегося... Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T12:20

2022-09-12T12:20

2022-09-12T13:52

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инфраструктура

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Серия ударов, нанесённых ВКС России по объектам энергетической инфраструктуры Украины 11 сентября, может означать начало нового этапа СВО, сопровождающегося ударами уже не только по военным объектам, но и по объектам двойного назначения. Ранее ВКС, ВМФ и ракетные войска весьма неуверенно наносили удары по транспортной инфраструктуре (собственно, вывод из строя тяговых подстанций «Укрзалiзницi» остался разовым актом) и не трогали энергетическую инфраструктуру вообще из самоочевидных гуманитарных соображений.Это имело крайне негативные последствия для хода военных действий — Украина получила возможности обучения новых войск, ремонта техники, переброски войск к линии фронта и т. п. В результате Украине удалось сосредоточить три ударные группировки: в Николаевской (её наступление привело к незначительным вклинениям в оборону союзных войск), Харьковской (её наступление оказалось успешным) и Донецкой (наступление ещё не началось) областях.Ситуация поменялась буквально 10-11 сентября. Сработали тут два фактора.Во-первых, крайне угнетающее впечатление, которое произвело удачное наступление украинских войск на Харьковщине на население России и освобождённых территорий. Ещё более негативное впечатление произвели неуклюжие попытки Министерства обороны оправдаться, ссылаясь на «хитрый план» и «плановый отвод войск». Пресс-служба МО так и не нашла в себе сил не только сообщить об оставлении целого ряда довольно крупных городов области, но даже и о самом факте украинского наступления.Во-вторых, 11 сентября вследствие обстрелов со стороны ВСУ прекратила работу Запорожская АЭС.ЗАЭС прекратила поставки электроэнергии в энергосистему Украины, что существенно усложняет прохождение страной отопительного сезона. Однако, для украинской стороны это не проблема — она уже заявила, что ЗАЭС обстреливают находящиеся на ней российские войска именно с целью сорвать энергоснабжение Украины.Естественно, снимается с повестки дня и вопрос о подключении станции к российской энергосистеме. Это, кстати, тоже привело бы к прекращению энергоснабжения Украины, но Киеву был нужен драматический эффект, связанный с нарушением режима ядерной безопасности.Олег Царёв (один из активных сторонников нанесения ударов по украинской инфраструктуре) полагает, что остановка ЗАЭС — «ничья». Мы с ним не согласны — с российской точки зрения это поражение. Потому что Россия не смогла обеспечить безопасность станции (справедливости ради надо сказать, что нам очень сложно представить себе армию, которая сознательно обстреливает ядерный объект на своей территории, — что должно быть в головах у военачальников и исполнителей таких приказов?). Поэтому это еще больше доказывает, что история «сами себя обстреляли» — чисто украинский пропагандистский фейк. Оба этих фактора требовали адекватного ответа, ответ этот последовал, но нельзя сказать, что он был чистой импровизацией.Министерство обороны РФ днём представило краткую статистическую выжимку относительно ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры Донбасса. Например, только 10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов.Сергей Лавров осторожно прозондировал дипломатическую почву, напомнив о возможности ведения переговоров. Вряд ли он рассчитывал на положительную реакцию, хотя ранее представители Киева и заявляли, что могут вернуться к переговорам после нанесения ряда поражений российским войскам. Ответ был немного предсказуемый: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет настаивать на «полной капитуляции и демилитаризации РФ». Серей Викторович пожал плечами и пообещал продолжение СВО.Около 20:00 ВС РФ нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5 и Змиёвской ТЭЦ в Харьковской области, Павлоградской ТЭЦ-3 в Днепропетровской области, Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области. Полных данных нет, но основными целями стали трансформаторные подстанции, хотя в Харькове, кажется, прилетело в генераторный зал (учитывая, что за годы независимости Украина не построила ни одной электростанции, это, скорее всего, означает ликвидацию крупнейшей ТЭЦ).В сети немедленно возник дефицит, который первоначально не удалось купировать вводом резервных мощностей и переброской электроэнергии из западных регионов. Из-за падения частоты сработала защита, в результате чего без света остались Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области. Частично обесточены были Донецкая и Киевская области с Киевом (а также же — почему-то — город Железнодорожный в Московской области — надеемся это было совпадение). Хмельницкая и Южноукраинская АЭС были вынуждены отключить энергоблоки от сети. Почти по всей стране остановились поезда на электрифицированных железных дорогах, встало метро в Харькове, в Полтаве на улицах загорелось несколько троллейбусов.Аварию удалось локализовать через отключение западных и центральных районов Украины от восточных и южных. В течение нескольких часов проводилось поэтапное восстановление энергоснабжения пострадавших регионов, на утро 12 сентября оно было в основном восстановлено.Пока что это разовый акт, но есть все основания полагать, что в нынешней ситуации обойтись именно разовым воздействием уже не получится — такие удары могли вынудить Киев к переговорам в марте-апреле, но не сейчас. Так что эскалация неминуема и Россия столкнётся с рядом вызовов.1. Объекты инфраструктуры довольно быстро восстанавливаются. Да, восстановить трансформаторную подстанцию сложнее, чем дорожное покрытие на мосту, но даже с учётом необходимости постройки и поставки нового трансформатора (на станциях они очень мощные, производятся штучно для конкретного объекта) цикл работ занимает обычно не более месяца.Таким образом удары должны быть продолжены и расширены географически. Благо, объекты энергетики — цели крупные и неподвижные, для ударов по ним пригодны устаревшие противокорабельные ракеты типа Х-55, например.2. Следует быть готовыми к негативной для России реакции жителей Украины, в частности юго-восточных, потенциально пророссийских, областей. Речь ведь идёт о тяжёлых гуманитарных последствиях ударов по электроэнергетике. Тем более в преддверии отопительного сезона.Забавный момент — администраторы российских телеграм-каналов зафиксировали резкое снижение активности украинских ЦИПсО в то время, когда часть регионов Украины осталась без электричества (впрочем, и так было известно, что их базы находятся в Днепропетровске и Харькове).3. Украина, вне всякого сомнения, усилит нанесение ракетно-артиллерийских и диверсионных ударов по энергетической инфраструктуре на территории не только освобождённых территорий, но и России.Напрашивается, в частности, уничтожение объектов транзитного газопровода на территории Украины, что будет выдано за следствие российских ударов. Всё равно разбираться никто не будет.4. США и страны НАТО вне всякого сомнения воспользуются событиями 11 сентября (не забываем, какое символическое значение для них имеет эта дата) для раскручивания очередного витка русофобии, введения новых санкций и поставок новый вооружений — ракет большей дальности и систем ПВО и ПРО.

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp

украина, россия, сво, энергетика, инфраструктура, эксклюзив