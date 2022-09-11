В США рассказали о причинах тактических успехов ВСУ в Харьковской области - 11.09.2022 Украина.ру
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В США рассказали о причинах тактических успехов ВСУ в Харьковской области
В США рассказали о причинах тактических успехов ВСУ в Харьковской области - 11.09.2022 Украина.ру
В США рассказали о причинах тактических успехов ВСУ в Харьковской области
Последние тактические успехи ВСУ стали результатом оперативного обучения специальных подразделений ВСУ и организации оперативного обмена разведданными между США и киевским режимом. Об этом говорится в статье, опубликованной 10 сентября в американской газете The New York Times
2022-09-11T17:52
2022-09-11T17:56
новости
спецоперация
контрнаступление
херсонская область
харьковская область
сша
конгресс сша
new york times
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В статье отмечается, что пока неясно, приведут ли успехи ВСУ последних дней к более глубоким результатам.По данным газеты, передача американских разведданных киевскому режиму в режиме реального времени усилилась во второй половине лета.Кроме того, в статье рассказывается о тренировке офицеров киевского режима сотрудниками Пентагона в течение последних восьми лет.Авторы статьи, в частности, утверждают, что широкая реклама контрнаступления ВСУ в Херсонской области с последующим ударом сил киевского режима в Харьковской области являются результатами обучения офицеров ВСУ американскими специалистами.
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новости, спецоперация, контрнаступление, херсонская область, харьковская область, сша, конгресс сша, new york times
Новости, Спецоперация, контрнаступление, Херсонская область, Харьковская область, США, Конгресс США, New York Times

В США рассказали о причинах тактических успехов ВСУ в Харьковской области

17:52 11.09.2022 (обновлено: 17:56 11.09.2022)
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Последние тактические успехи ВСУ стали результатом оперативного обучения специальных подразделений ВСУ и организации оперативного обмена разведданными между США и киевским режимом. Об этом говорится в статье, опубликованной 10 сентября в американской газете The New York Times
В статье отмечается, что пока неясно, приведут ли успехи ВСУ последних дней к более глубоким результатам.
По данным газеты, передача американских разведданных киевскому режиму в режиме реального времени усилилась во второй половине лета.
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Другое направление: агент России в СБУ объяснил, почему наступления ВСУ на Херсон не будетЕсли Киев перейдет в наступление на Херсон, то потерпит сокрушительное поражение из-за особенностей местности, поэтому украинское командование попытается нанести удар на другом направлении, заявил в интервью изданию Украина.ру перешедший на сторону России сотрудник СБУ Василий Прозоров
Кроме того, в статье рассказывается о тренировке офицеров киевского режима сотрудниками Пентагона в течение последних восьми лет.

“Эти ребята в течение восьми лет обучались нашими спецназовцами. Их учили нерегулярной войне. Наши разведчики научили их обману и психологическим операциям”, - рассказала изданию Эвелин Фаркаш, высокопоставленный сотрудник Пентагона, “курировавшая” Украину и России в администрации Обамы.

Авторы статьи, в частности, утверждают, что широкая реклама контрнаступления ВСУ в Херсонской области с последующим ударом сил киевского режима в Харьковской области являются результатами обучения офицеров ВСУ американскими специалистами.
 
НовостиСпецоперацияконтрнаступлениеХерсонская областьХарьковская областьСШАКонгресс СШАNew York Times
 
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Заголовок открываемого материала
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