В США рассказали о причинах тактических успехов ВСУ в Харьковской области

Другое направление: агент России в СБУ объяснил, почему наступления ВСУ на Херсон не будет

Если Киев перейдет в наступление на Херсон, то потерпит сокрушительное поражение из-за особенностей местности, поэтому украинское командование попытается нанести удар на другом направлении, заявил в интервью изданию Украина.ру перешедший на сторону России сотрудник СБУ Василий Прозоров