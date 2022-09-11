В Мелитополе назвали условия возобновления работы Запорожской АЭС
Работа Запорожской АЭС может быть возобновлена после прекращения её обстрелов со стороны киевского режима и отодвигания линии фронта от ядерного объекта. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил 11 сентября агентству РИА Новости
Он сказал, что только при выполнении этих условий станет возможным ремонт поврежденных линий электропередачи и возобновление полноценной работы АЭС.
Вчера, 05:45"Кто давит на персонал? Россия, Украина, марсиане?": физик-атомщик оценил отчет МАГАТЭ по ЗАЭСМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. Однако рекомендации, которые в нем содержатся, носят настолько абстрактный характер, что в принципе непонятно, кому они адресованы. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал физик-атомщик Андрей Ожаровский
Рогов также указал, что произведённая ранее остановка последнего работавшего энергоблока ЗАЭС не гарантирует её безопасность в случае продолдения её обстрелов киевским режимом.
Если киевские власти продолжат обстрел атомной станции, то это может привести к повреждению открытых площадок сухого хранилища отработанного ядерного топлива
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.