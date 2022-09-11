В Мелитополе назвали условия возобновления работы Запорожской АЭС - 11.09.2022 Украина.ру
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В Мелитополе назвали условия возобновления работы Запорожской АЭС
В Мелитополе назвали условия возобновления работы Запорожской АЭС - 11.09.2022 Украина.ру
В Мелитополе назвали условия возобновления работы Запорожской АЭС
Работа Запорожской АЭС может быть возобновлена после прекращения её обстрелов со стороны киевского режима и отодвигания линии фронта от ядерного объекта. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил 11 сентября агентству РИА Новости
2022-09-11T16:43
2022-09-11T16:43
новости
спецоперация
запорожская аэс
владимир рогов
обстрелы
киевский режим
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Он сказал, что только при выполнении этих условий станет возможным ремонт поврежденных линий электропередачи и возобновление полноценной работы АЭС.Рогов также указал, что произведённая ранее остановка последнего работавшего энергоблока ЗАЭС не гарантирует её безопасность в случае продолдения её обстрелов киевским режимом.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
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новости, спецоперация, запорожская аэс, владимир рогов, обстрелы, киевский режим
Новости, Спецоперация, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, обстрелы, киевский режим

В Мелитополе назвали условия возобновления работы Запорожской АЭС

16:43 11.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Работа Запорожской АЭС может быть возобновлена после прекращения её обстрелов со стороны киевского режима и отодвигания линии фронта от ядерного объекта. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил 11 сентября агентству РИА Новости
Он сказал, что только при выполнении этих условий станет возможным ремонт поврежденных линий электропередачи и возобновление полноценной работы АЭС.
Андрей Ожаровский, физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза
Вчера, 05:45
"Кто давит на персонал? Россия, Украина, марсиане?": физик-атомщик оценил отчет МАГАТЭ по ЗАЭСМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. Однако рекомендации, которые в нем содержатся, носят настолько абстрактный характер, что в принципе непонятно, кому они адресованы. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал физик-атомщик Андрей Ожаровский
Рогов также указал, что произведённая ранее остановка последнего работавшего энергоблока ЗАЭС не гарантирует её безопасность в случае продолдения её обстрелов киевским режимом.

Если киевские власти продолжат обстрел атомной станции, то это может привести к повреждению открытых площадок сухого хранилища отработанного ядерного топлива

Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член главного совета ВГА Запорожской области
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
 
НовостиСпецоперацияЗапорожская АЭСВладимир Роговобстрелыкиевский режим
 
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