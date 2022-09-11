https://ukraina.ru/20220911/1038624158.html

В Мелитополе назвали условия возобновления работы Запорожской АЭС

В Мелитополе назвали условия возобновления работы Запорожской АЭС - 11.09.2022 Украина.ру

В Мелитополе назвали условия возобновления работы Запорожской АЭС

Работа Запорожской АЭС может быть возобновлена после прекращения её обстрелов со стороны киевского режима и отодвигания линии фронта от ядерного объекта. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил 11 сентября агентству РИА Новости

2022-09-11T16:43

2022-09-11T16:43

2022-09-11T16:43

новости

спецоперация

запорожская аэс

владимир рогов

обстрелы

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031185_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_2bf3c3ec6758ea9436728fe59efd4ac9.jpg

Он сказал, что только при выполнении этих условий станет возможным ремонт поврежденных линий электропередачи и возобновление полноценной работы АЭС.Рогов также указал, что произведённая ранее остановка последнего работавшего энергоблока ЗАЭС не гарантирует её безопасность в случае продолдения её обстрелов киевским режимом.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.

https://ukraina.ru/20220910/1038592190.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, запорожская аэс, владимир рогов, обстрелы, киевский режим