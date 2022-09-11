В ДНР сбит вертолёт Ми-8 сил киевского режима - 11.09.2022 Украина.ру
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В ДНР сбит вертолёт Ми-8 сил киевского режима
В ДНР сбит вертолёт Ми-8 сил киевского режима - 11.09.2022 Украина.ру
В ДНР сбит вертолёт Ми-8 сил киевского режима
Российским средствам противовоздушной обороны в районе Угледара удалось сбить вертолет Ми-8 ВСУ. Об этом журналистам сообщил 11 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
2022-09-11T16:26
2022-09-11T16:26
спецоперация
новости
конашенков
пво
потери всу
вертолеты
беспилотники
точка-у
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По его словам, Ми-8 был сбит в районе Угледара в ДНР. Помимо вертолёта, российскими средствами ПВО были сбилиты четыре беспилотника киевского режима в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.Конашенков рассказал о других результатах работы российской ПВООн добавил, что всего с начала СВО РФ на Украине были уничтожены 293 самолёта, 153 вертолёта и 1933 беспилотника сил киевского режима.
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спецоперация, новости, конашенков, пво, потери всу, вертолеты, беспилотники, точка-у
Спецоперация, Новости, Конашенков, ПВО, потери ВСУ, вертолеты, беспилотники, Точка-У

В ДНР сбит вертолёт Ми-8 сил киевского режима

16:26 11.09.2022
 
© Фото : president.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© Фото : president.gov.ua
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Российским средствам противовоздушной обороны в районе Угледара удалось сбить вертолет Ми-8 ВСУ. Об этом журналистам сообщил 11 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
По его словам, Ми-8 был сбит в районе Угледара в ДНР. Помимо вертолёта, российскими средствами ПВО были сбилиты четыре беспилотника киевского режима в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.
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Виктор Литовкин: У России действительно эффективная ПВО, но сбивать все невозможноНесмотря на все достоинства систем ПВО ВС РФ, полностью защититься от "прилетов" невозможно, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Конашенков рассказал о других результатах работы российской ПВО

В районе населённого пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты "Точка-У" и две американские противорадиолокационные ракеты HARM. В районе Новой Каховки Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха"

Авиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны России
Он добавил, что всего с начала СВО РФ на Украине были уничтожены 293 самолёта, 153 вертолёта и 1933 беспилотника сил киевского режима.
 
СпецоперацияНовостиКонашенковПВОпотери ВСУвертолетыбеспилотникиТочка-У
 
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