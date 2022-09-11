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В ДНР сбит вертолёт Ми-8 сил киевского режима

В ДНР сбит вертолёт Ми-8 сил киевского режима - 11.09.2022 Украина.ру

В ДНР сбит вертолёт Ми-8 сил киевского режима

Российским средствам противовоздушной обороны в районе Угледара удалось сбить вертолет Ми-8 ВСУ. Об этом журналистам сообщил 11 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

2022-09-11T16:26

2022-09-11T16:26

2022-09-11T16:26

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По его словам, Ми-8 был сбит в районе Угледара в ДНР. Помимо вертолёта, российскими средствами ПВО были сбилиты четыре беспилотника киевского режима в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.Конашенков рассказал о других результатах работы российской ПВООн добавил, что всего с начала СВО РФ на Украине были уничтожены 293 самолёта, 153 вертолёта и 1933 беспилотника сил киевского режима.

https://ukraina.ru/20220824/1038009077.html

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спецоперация, новости, конашенков, пво, потери всу, вертолеты, беспилотники, точка-у