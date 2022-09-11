В ДНР сбит вертолёт Ми-8 сил киевского режима
© Фото : president.gov.ua
© Фото : president.gov.ua
Российским средствам противовоздушной обороны в районе Угледара удалось сбить вертолет Ми-8 ВСУ. Об этом журналистам сообщил 11 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
По его словам, Ми-8 был сбит в районе Угледара в ДНР. Помимо вертолёта, российскими средствами ПВО были сбилиты четыре беспилотника киевского режима в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.
24 августа, 07:45Виктор Литовкин: У России действительно эффективная ПВО, но сбивать все невозможноНесмотря на все достоинства систем ПВО ВС РФ, полностью защититься от "прилетов" невозможно, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Конашенков рассказал о других результатах работы российской ПВО
В районе населённого пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты "Точка-У" и две американские противорадиолокационные ракеты HARM. В районе Новой Каховки Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха"
Он добавил, что всего с начала СВО РФ на Украине были уничтожены 293 самолёта, 153 вертолёта и 1933 беспилотника сил киевского режима.