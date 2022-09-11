Тактика выжженной земли: Лизан объяснил, на что рассчитывает Киев. Видео - 11.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220911/1038623429.html
Тактика выжженной земли: Лизан объяснил, на что рассчитывает Киев. Видео
Тактика выжженной земли: Лизан объяснил, на что рассчитывает Киев. Видео - 11.09.2022 Украина.ру
Тактика выжженной земли: Лизан объяснил, на что рассчитывает Киев. Видео
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру объяснил, куда уезжает украинское зерно, а также проанализировал... Украина.ру, 11.09.2022
2022-09-11T16:07
2022-09-11T16:07
новости
видео
иван лизан
зерно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0b/1038623310_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d35d0f90025ba9e9ced31f07a32f766.jpg
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру объяснил, куда уезжает украинское зерно, а также проанализировал проблему утечки оружия из зон боевых действий на Украине и рассказал, как бороться с терроризмом: 01:10 - Вывоз зерна из Украины: как решить вопрос с нарушениями в поставках? 09:35 - Обеспокоенность ООН: потенциальная утечка оружия из зон вооруженных конфликтов; 15:47 - Уничтожение критической инфраструктуры; Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. #Лизан #зерно #Украина #Европа #МИД #ООН #экономика #СВО #ВСУ #Россия #НАТО
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0b/1038623310_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1fc85885736c5c1eefa42fd5e0a718c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, иван лизан, зерно, видео
Новости, Видео, Иван Лизан, зерно

Тактика выжженной земли: Лизан объяснил, на что рассчитывает Киев. Видео

16:07 11.09.2022
 
https://rutube.ru/video/5122914388b6dd1cef1456352ca20bed/
Читать в
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру объяснил, куда уезжает украинское зерно, а также проанализировал проблему утечки оружия из зон боевых действий на Украине и рассказал, как бороться с терроризмом:
01:10 - Вывоз зерна из Украины: как решить вопрос с нарушениями в поставках?
09:35 - Обеспокоенность ООН: потенциальная утечка оружия из зон вооруженных конфликтов;
15:47 - Уничтожение критической инфраструктуры;
Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
#Лизан #зерно #Украина #Европа #МИД #ООН #экономика #СВО #ВСУ #Россия #НАТО
 
НовостиВидеоИван Лизанзерно
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52В США рассказали о причинах тактических успехов ВСУ в Харьковской области
16:43В Мелитополе назвали условия возобновления работы Запорожской АЭС
16:26В ДНР сбит вертолёт Ми-8 сил киевского режима
16:07Тактика выжженной земли: Лизан объяснил, на что рассчитывает Киев. Видео
15:24Лавров предупредил о последствиях в случае затягивания Киевом начала переговорного процесса
14:51Тысячи беженцев с Украины перешли границу Белгородской области
14:33Россия и Украина подтверждают полную остановку ЗАЭС
14:08В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении
14:01В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР
13:59ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО
13:52Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельное питание – СМИ
13:43Запорожская электростанция остановлена – власти
12:31Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине
12:17Не жалеют даже малышей! Украина обстреляла детский сад в Энергодаре. Последствия. Видео
11:34Не Россия: Австрийский политик назвала виновных в энергетическом кризисе Европы
10:47Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкам
10:36Армен Гаспарян об итогах недели: В Украине мы делаем одни и те же ошибки
10:26Лавров потребовал, чтобы США исполняли свои обязательства по обеспечению работы ООН
09:59От войны смыслов - к войне с Россией. Трагическая история украинского кинематографа
09:57Стала известна правда о том, кто контролирует аэропорт Донецка
Лента новостейМолния