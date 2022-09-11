https://ukraina.ru/20220911/1038623429.html

Тактика выжженной земли: Лизан объяснил, на что рассчитывает Киев. Видео

Тактика выжженной земли: Лизан объяснил, на что рассчитывает Киев. Видео - 11.09.2022 Украина.ру

Тактика выжженной земли: Лизан объяснил, на что рассчитывает Киев. Видео

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру объяснил, куда уезжает украинское зерно, а также проанализировал... Украина.ру, 11.09.2022

2022-09-11T16:07

2022-09-11T16:07

2022-09-11T16:07

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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру объяснил, куда уезжает украинское зерно, а также проанализировал проблему утечки оружия из зон боевых действий на Украине и рассказал, как бороться с терроризмом: 01:10 - Вывоз зерна из Украины: как решить вопрос с нарушениями в поставках? 09:35 - Обеспокоенность ООН: потенциальная утечка оружия из зон вооруженных конфликтов; 15:47 - Уничтожение критической инфраструктуры; Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. #Лизан #зерно #Украина #Европа #МИД #ООН #экономика #СВО #ВСУ #Россия #НАТО

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, иван лизан, зерно, видео