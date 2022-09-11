Лавров предупредил о последствиях в случае затягивания Киевом начала переговорного процесса - 11.09.2022 Украина.ру
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Лавров предупредил о последствиях в случае затягивания Киевом начала переговорного процесса
Лавров предупредил о последствиях в случае затягивания Киевом начала переговорного процесса - 11.09.2022 Украина.ру
Лавров предупредил о последствиях в случае затягивания Киевом начала переговорного процесса
Россия не отказывается от проведения переговоров с Киевом, однако всякое затягивание этого процесса сделает его более сложным. Об этом 11 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1"
2022-09-11T15:24
2022-09-11T15:24
новости
спецоперация
сергей лавров
переговоры
киевский режим
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По словам российского министра, позиция РФ была изложена президентом страны Владимиром Путиным в ходе встречи с руководством Госдумы и главами фракций.Ранее о готовности Москвы к переговорам с Киевом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Требования, выдвигаемые которые Кремль выдвигает украинской стороне, остаются прежними, и ни о чем, кроме их соблюдения, речь идти не будет, указал он. При этом официальные лица киевского режима неоднократно высказывались против переговоров с Россией.
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новости, спецоперация, сергей лавров, переговоры, киевский режим
Новости, Спецоперация, Сергей Лавров, переговоры, киевский режим

Лавров предупредил о последствиях в случае затягивания Киевом начала переговорного процесса

15:24 11.09.2022
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© МИД РФ
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Россия не отказывается от проведения переговоров с Киевом, однако всякое затягивание этого процесса сделает его более сложным. Об этом 11 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1"
По словам российского министра, позиция РФ была изложена президентом страны Владимиром Путиным в ходе встречи с руководством Госдумы и главами фракций.

Президент сказал ... что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться

Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Ранее о готовности Москвы к переговорам с Киевом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Требования, выдвигаемые которые Кремль выдвигает украинской стороне, остаются прежними, и ни о чем, кроме их соблюдения, речь идти не будет, указал он.
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 05:00
Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры Правительства США и некоторых европейских стран заинтересованы, чтобы военные действия на Украине продолжались как можно дольше. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
При этом официальные лица киевского режима неоднократно высказывались против переговоров с Россией.
 
НовостиСпецоперацияСергей Лавровпереговорыкиевский режим
 
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Заголовок открываемого материала
15:24Лавров предупредил о последствиях в случае затягивания Киевом начала переговорного процесса
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