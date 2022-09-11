https://ukraina.ru/20220911/1038623169.html

Лавров предупредил о последствиях в случае затягивания Киевом начала переговорного процесса

Лавров предупредил о последствиях в случае затягивания Киевом начала переговорного процесса - 11.09.2022 Украина.ру

Лавров предупредил о последствиях в случае затягивания Киевом начала переговорного процесса

Россия не отказывается от проведения переговоров с Киевом, однако всякое затягивание этого процесса сделает его более сложным. Об этом 11 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1"

2022-09-11T15:24

2022-09-11T15:24

2022-09-11T15:24

новости

спецоперация

сергей лавров

переговоры

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036694189_0:144:2916:1785_1920x0_80_0_0_dd00f54d0bef3c4e9ce0870736bf6320.jpg.webp

По словам российского министра, позиция РФ была изложена президентом страны Владимиром Путиным в ходе встречи с руководством Госдумы и главами фракций.Ранее о готовности Москвы к переговорам с Киевом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Требования, выдвигаемые которые Кремль выдвигает украинской стороне, остаются прежними, и ни о чем, кроме их соблюдения, речь идти не будет, указал он. При этом официальные лица киевского режима неоднократно высказывались против переговоров с Россией.

https://ukraina.ru/20220830/1038209650.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, сергей лавров, переговоры, киевский режим