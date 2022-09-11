Лавров предупредил о последствиях в случае затягивания Киевом начала переговорного процесса
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Россия не отказывается от проведения переговоров с Киевом, однако всякое затягивание этого процесса сделает его более сложным. Об этом 11 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1"
По словам российского министра, позиция РФ была изложена президентом страны Владимиром Путиным в ходе встречи с руководством Госдумы и главами фракций.
Президент сказал ... что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться
Ранее о готовности Москвы к переговорам с Киевом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Требования, выдвигаемые которые Кремль выдвигает украинской стороне, остаются прежними, и ни о чем, кроме их соблюдения, речь идти не будет, указал он.
30 августа, 05:00Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры Правительства США и некоторых европейских стран заинтересованы, чтобы военные действия на Украине продолжались как можно дольше. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
При этом официальные лица киевского режима неоднократно высказывались против переговоров с Россией.