Тысячи беженцев с Украины перешли границу Белгородской области - 11.09.2022 Украина.ру
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Тысячи беженцев с Украины перешли границу Белгородской области
Тысячи беженцев с Украины перешли границу Белгородской области - 11.09.2022 Украина.ру
Тысячи беженцев с Украины перешли границу Белгородской области
В течение минувших суток тысячи беженцев из Харьковской области Украины перешли границу с Белгородской областью. Об этом сообщил 11 сентября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
2022-09-11T14:51
2022-09-11T14:52
новости
спецоперация
белгородская область
харьковская область
губернатор
беженцы
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По его словам, большинство беженцев на своём транспорте отправились к родственникам, а в 27 пунктах временного размещения области находятся 1342 человека.Он также выразил благодарность волонтёрам, которые принимают активное участие в деле оказания помощи беженцам с Украины. По его словам, оперативная работа властей и волонтёров привела к тому, что ранее переполненных пунктах пропуска на границе больше нет очередей.Днём ранее белгородский губернатор сообщал, что у пункта пропуска в селе Логачевка. что длина очереди там составляла 3-4 километра.
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новости, спецоперация, белгородская область, харьковская область, губернатор, беженцы
Новости, Спецоперация, Белгородская область, Харьковская область, губернатор, беженцы

Тысячи беженцев с Украины перешли границу Белгородской области

14:51 11.09.2022 (обновлено: 14:52 11.09.2022)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкПрибытие эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в Белгородскую область
Прибытие эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Антон Вергун
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В течение минувших суток тысячи беженцев из Харьковской области Украины перешли границу с Белгородской областью. Об этом сообщил 11 сентября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
По его словам, большинство беженцев на своём транспорте отправились к родственникам, а в 27 пунктах временного размещения области находятся 1342 человека.

Я надеюсь, сделали всё возможное, чтоб помочь людям в очень сложной ситуации. Кому требовалась медицинская помощь - оказали. … Непросто, но стараемся вместе, понимая общность цели и необходимость помочь нашим людям. Это наши люди, которые родились в Советском Союзе, которые находятся в очень сложной ситуации.

Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области
Он также выразил благодарность волонтёрам, которые принимают активное участие в деле оказания помощи беженцам с Украины. По его словам, оперативная работа властей и волонтёров привела к тому, что ранее переполненных пунктах пропуска на границе больше нет очередей.
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 16:17
Две ракеты сбиты над Белгородом: власти сообщили, есть ли жертвыНад Белгородом были сбиты две ракеты. Об этом 8 сентября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
Днём ранее белгородский губернатор сообщал, что у пункта пропуска в селе Логачевка. что длина очереди там составляла 3-4 километра.
 
НовостиСпецоперацияБелгородская областьХарьковская областьгубернаторбеженцы
 
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