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Тысячи беженцев с Украины перешли границу Белгородской области

Тысячи беженцев с Украины перешли границу Белгородской области - 11.09.2022 Украина.ру

Тысячи беженцев с Украины перешли границу Белгородской области

В течение минувших суток тысячи беженцев из Харьковской области Украины перешли границу с Белгородской областью. Об этом сообщил 11 сентября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

2022-09-11T14:51

2022-09-11T14:51

2022-09-11T14:52

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спецоперация

белгородская область

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беженцы

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По его словам, большинство беженцев на своём транспорте отправились к родственникам, а в 27 пунктах временного размещения области находятся 1342 человека.Он также выразил благодарность волонтёрам, которые принимают активное участие в деле оказания помощи беженцам с Украины. По его словам, оперативная работа властей и волонтёров привела к тому, что ранее переполненных пунктах пропуска на границе больше нет очередей.Днём ранее белгородский губернатор сообщал, что у пункта пропуска в селе Логачевка. что длина очереди там составляла 3-4 километра.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, белгородская область, харьковская область, губернатор, беженцы