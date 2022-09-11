https://ukraina.ru/20220911/1038622800.html

Россия и Украина подтверждают полную остановку ЗАЭС

Россия и Украина подтверждают полную остановку ЗАЭС - 11.09.2022 Украина.ру

Россия и Украина подтверждают полную остановку ЗАЭС

Украинская компания "Энергоатом", сотрудники которой обслуживают Запорожскую АЭС, подтвердила, что рано утром 11 сентября последний работающий 6-й энергоблок был отключён от сети и началась подготовка к его охлаждению. Это сообщение было опубликовано в Telegram-канале компании

2022-09-11T14:33

2022-09-11T14:33

2022-09-11T14:33

спецоперация

новости

запорожская аэс

владимир рогов

энергоатом

росатом

обстрелы

киевский режим

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В сообщении указывается, что последние трое суток энергоблок работал в режиме острова, обслуживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности.По версии компании, контролируемой киевским режимом, такая ситуация сложилась в связи с повреждением линий связи Запорожской АЭС с остальной энергосистемой Украины, произошедшей, якобы, из-за российских обстрелов.Об остановке ЗАЭС ранее сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир РоговПо его словам, высоковольтные линии электропередачи были перебиты в результате обстрелов ВСУ.Он добавил, что ранее киевский режим прекратил принимать электроэнергию для снабжения подконтрольной ему территорииИнформацию об остановке 6-го энергоблока ЗАЭС также подтвердил в комментарии "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

https://ukraina.ru/20220825/1038078821.html

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спецоперация, новости, запорожская аэс, владимир рогов, энергоатом, росатом, обстрелы, киевский режим