https://ukraina.ru/20220911/1038622800.html
Россия и Украина подтверждают полную остановку ЗАЭС
Россия и Украина подтверждают полную остановку ЗАЭС - 11.09.2022 Украина.ру
Россия и Украина подтверждают полную остановку ЗАЭС
Украинская компания "Энергоатом", сотрудники которой обслуживают Запорожскую АЭС, подтвердила, что рано утром 11 сентября последний работающий 6-й энергоблок был отключён от сети и началась подготовка к его охлаждению. Это сообщение было опубликовано в Telegram-канале компании
2022-09-11T14:33
2022-09-11T14:33
2022-09-11T14:33
спецоперация
новости
запорожская аэс
владимир рогов
энергоатом
росатом
обстрелы
киевский режим
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В сообщении указывается, что последние трое суток энергоблок работал в режиме острова, обслуживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности.По версии компании, контролируемой киевским режимом, такая ситуация сложилась в связи с повреждением линий связи Запорожской АЭС с остальной энергосистемой Украины, произошедшей, якобы, из-за российских обстрелов.Об остановке ЗАЭС ранее сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир РоговПо его словам, высоковольтные линии электропередачи были перебиты в результате обстрелов ВСУ.Он добавил, что ранее киевский режим прекратил принимать электроэнергию для снабжения подконтрольной ему территорииИнформацию об остановке 6-го энергоблока ЗАЭС также подтвердил в комментарии "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
https://ukraina.ru/20220825/1038078821.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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спецоперация, новости, запорожская аэс, владимир рогов, энергоатом, росатом, обстрелы, киевский режим
Спецоперация, Новости, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Энергоатом, Росатом, обстрелы, киевский режим
Россия и Украина подтверждают полную остановку ЗАЭС
Украинская компания "Энергоатом", сотрудники которой обслуживают Запорожскую АЭС, подтвердила, что рано утром 11 сентября последний работающий 6-й энергоблок был отключён от сети и началась подготовка к его охлаждению. Это сообщение было опубликовано в Telegram-канале компании
В сообщении указывается, что последние трое суток энергоблок работал в режиме острова, обслуживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности.
По версии компании, контролируемой киевским режимом, такая ситуация сложилась в связи с повреждением линий связи Запорожской АЭС с остальной энергосистемой Украины, произошедшей, якобы, из-за российских обстрелов.
Об остановке ЗАЭС ранее сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
По его словам, высоковольтные линии электропередачи были перебиты в результате обстрелов ВСУ.
Обстрелы станции и линий электропередачи для выдачи мощности станции привели к их повреждению
Владимир Рогов
Член главного совета ВГА Запорожской области
Он добавил, что ранее киевский режим прекратил принимать электроэнергию для снабжения подконтрольной ему территории
Информацию об остановке 6-го энергоблока ЗАЭС также подтвердил в комментарии "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.