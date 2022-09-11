В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении - 11.09.2022 Украина.ру
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В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении
В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении - 11.09.2022 Украина.ру
В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении
В районе Николаева силами ВКС РФ уничтожен крупный пункт временной дислокации ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны 11 сентября
2022-09-11T14:08
2022-09-11T14:08
новости
минобороны рф
кривой рог
николаев
всу
потери всу
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Известно, что на базе располагались подразделения моропехов ВСУ, 36-й бригалы морской пехоты украинской армии.Несколькими днями ранее в ведомстве заявили о том, что в Николаевской области бойцы 59-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы.Кроме того, по данным военного ведомства, другие подразделения Николаево-Криворожского направления также несут серьезные потери, в результате чего за минувшую неделю в этом районе украинские войска не предпринимали попытки контратак.
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новости, минобороны рф, кривой рог, николаев, всу, потери всу
Новости, Минобороны РФ, Кривой Рог, Николаев, ВСУ, потери ВСУ

В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении

14:08 11.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
В районе Николаева силами ВКС РФ уничтожен крупный пункт временной дислокации ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны 11 сентября
Известно, что на базе располагались подразделения моропехов ВСУ, 36-й бригалы морской пехоты украинской армии.
В общей сложности только на данных двух направлениях с 6-го по 10-е сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными
Несколькими днями ранее в ведомстве заявили о том, что в Николаевской области бойцы 59-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы.
Кроме того, по данным военного ведомства, другие подразделения Николаево-Криворожского направления также несут серьезные потери, в результате чего за минувшую неделю в этом районе украинские войска не предпринимали попытки контратак.
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 17:51
Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и ИзюмаРоссийские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили 10 сентября в Минобороны России
 
НовостиМинобороны РФКривой РогНиколаевВСУпотери ВСУ
 
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