https://ukraina.ru/20220911/1038622673.html
В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении
В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении - 11.09.2022 Украина.ру
В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении
В районе Николаева силами ВКС РФ уничтожен крупный пункт временной дислокации ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны 11 сентября
2022-09-11T14:08
2022-09-11T14:08
2022-09-11T14:08
новости
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Известно, что на базе располагались подразделения моропехов ВСУ, 36-й бригалы морской пехоты украинской армии.Несколькими днями ранее в ведомстве заявили о том, что в Николаевской области бойцы 59-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы.Кроме того, по данным военного ведомства, другие подразделения Николаево-Криворожского направления также несут серьезные потери, в результате чего за минувшую неделю в этом районе украинские войска не предпринимали попытки контратак.
https://ukraina.ru/20220910/1038615971.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, кривой рог, николаев, всу, потери всу
Новости, Минобороны РФ, Кривой Рог, Николаев, ВСУ, потери ВСУ
В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении
В районе Николаева силами ВКС РФ уничтожен крупный пункт временной дислокации ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны 11 сентября