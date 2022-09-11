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В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении

В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении - 11.09.2022 Украина.ру

В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении

В районе Николаева силами ВКС РФ уничтожен крупный пункт временной дислокации ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны 11 сентября

2022-09-11T14:08

2022-09-11T14:08

2022-09-11T14:08

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минобороны рф

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Известно, что на базе располагались подразделения моропехов ВСУ, 36-й бригалы морской пехоты украинской армии.Несколькими днями ранее в ведомстве заявили о том, что в Николаевской области бойцы 59-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы.Кроме того, по данным военного ведомства, другие подразделения Николаево-Криворожского направления также несут серьезные потери, в результате чего за минувшую неделю в этом районе украинские войска не предпринимали попытки контратак.

https://ukraina.ru/20220910/1038615971.html

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новости, минобороны рф, кривой рог, николаев, всу, потери всу