ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО - 11.09.2022 Украина.ру
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ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО
ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО - 11.09.2022 Украина.ру
ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО
В Новой Каховке Херсонской области сработало ПВО, б было 4 взрыва, сообщает пресс-служба города 11 сентября
2022-09-11T13:59
2022-09-11T13:59
новости
всу
новая каховка
пво
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Новая Каховка, и находящаяся неподалеку Каховская ГЭС практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинской армии.Несколько дней назад в городе погибли три человека, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики выпустили по городу баллистическую ракету "Точка-У".Также накануне полицейские Херсонской области обнаружили в дачном доме Новой Каховки склад боеприпасов и оружия диверсионно-разведывательной группы.
https://ukraina.ru/20220902/1038400523.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, новая каховка, пво
Новости, ВСУ, Новая Каховка, ПВО

ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО

13:59 11.09.2022
 
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкНовые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
Перейти в фотобанк
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В Новой Каховке Херсонской области сработало ПВО, б было 4 взрыва, сообщает пресс-служба города 11 сентября
В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая за сегодня. Работает ПВО: четыре воздушных взрыва.
Новая Каховка, и находящаяся неподалеку Каховская ГЭС практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинской армии.
Несколько дней назад в городе погибли три человека, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики выпустили по городу баллистическую ракету "Точка-У".
Также накануне полицейские Херсонской области обнаружили в дачном доме Новой Каховки склад боеприпасов и оружия диверсионно-разведывательной группы.
Обстрел Новой Каховки 2 сентября
2 сентября, 17:40
"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой КаховкеУкраинские войска нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 2 сентября сообщили представители военно-гражданской администрации Каховского района
 
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