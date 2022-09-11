https://ukraina.ru/20220911/1038622244.html
ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО
ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО - 11.09.2022 Украина.ру
ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО
В Новой Каховке Херсонской области сработало ПВО, б было 4 взрыва, сообщает пресс-служба города 11 сентября
2022-09-11T13:59
2022-09-11T13:59
2022-09-11T13:59
новости
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новая каховка
пво
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Новая Каховка, и находящаяся неподалеку Каховская ГЭС практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинской армии.Несколько дней назад в городе погибли три человека, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики выпустили по городу баллистическую ракету "Точка-У".Также накануне полицейские Херсонской области обнаружили в дачном доме Новой Каховки склад боеприпасов и оружия диверсионно-разведывательной группы.
https://ukraina.ru/20220902/1038400523.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, новая каховка, пво
Новости, ВСУ, Новая Каховка, ПВО
ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО
В Новой Каховке Херсонской области сработало ПВО, б было 4 взрыва, сообщает пресс-служба города 11 сентября
В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая за сегодня. Работает ПВО: четыре воздушных взрыва.
Новая Каховка, и находящаяся неподалеку Каховская ГЭС практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинской армии.
Несколько дней назад в городе погибли три человека, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики выпустили по городу баллистическую ракету "Точка-У".
Также накануне полицейские Херсонской области обнаружили в дачном доме Новой Каховки склад боеприпасов и оружия диверсионно-разведывательной группы.