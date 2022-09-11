https://ukraina.ru/20220911/1038622244.html

ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО

ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО - 11.09.2022 Украина.ру

ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО

В Новой Каховке Херсонской области сработало ПВО, б было 4 взрыва, сообщает пресс-служба города 11 сентября

2022-09-11T13:59

2022-09-11T13:59

2022-09-11T13:59

новости

всу

новая каховка

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/17/1033871768_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0f8a3fe52a6f0f422248ccf64c3a57b8.jpg

Новая Каховка, и находящаяся неподалеку Каховская ГЭС практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинской армии.Несколько дней назад в городе погибли три человека, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики выпустили по городу баллистическую ракету "Точка-У".Также накануне полицейские Херсонской области обнаружили в дачном доме Новой Каховки склад боеприпасов и оружия диверсионно-разведывательной группы.

https://ukraina.ru/20220902/1038400523.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, новая каховка, пво