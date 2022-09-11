https://ukraina.ru/20220911/1038622064.html
Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельное питание – СМИ
Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельное питание – СМИ - 11.09.2022 Украина.ру
Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельное питание – СМИ
После отключения шестого энергоблока Запорожской АЭС, станцию перевели на питание от дизель-генераторов, сообщает 11 сентября РИА Новости, ссылаясь на члена ВГА Запорожской области Владимира Рогова
2022-09-11T13:52
2022-09-11T13:52
2022-09-11T13:52
новости
владимир рогов
энергия
запорожская аэс
дизельное топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031185_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_2bf3c3ec6758ea9436728fe59efd4ac9.jpg
Ранее в воскресенье Рогов сообщил о временной остановке работы станции, но пояснил, что ее работу можно возобновить после запуска одного из энергоблоков.По словам чиновника, решение об отключении вызвано тем, что украинская армия намерено обстреливала и вывела из строя линии электропередач, питающие станцию.Кроме того, Киев блокировал переток энергии на правый берег Днепра, не принимая выработанную на ЗАЭС энергию.Власти региона уточняют, что снабжение Энергодара электричеством не пострадало.
https://ukraina.ru/20220910/1038592706.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031185_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0af161a388949e96822a8fccb0dcf06.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир рогов, энергия, запорожская аэс, дизельное топливо
Новости, Владимир Рогов, энергия, Запорожская АЭС, дизельное топливо
Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельное питание – СМИ
После отключения шестого энергоблока Запорожской АЭС, станцию перевели на питание от дизель-генераторов, сообщает 11 сентября РИА Новости, ссылаясь на члена ВГА Запорожской области Владимира Рогова