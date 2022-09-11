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Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельное питание – СМИ

Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельное питание – СМИ - 11.09.2022 Украина.ру

Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельное питание – СМИ

После отключения шестого энергоблока Запорожской АЭС, станцию перевели на питание от дизель-генераторов, сообщает 11 сентября РИА Новости, ссылаясь на члена ВГА Запорожской области Владимира Рогова

2022-09-11T13:52

2022-09-11T13:52

2022-09-11T13:52

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владимир рогов

энергия

запорожская аэс

дизельное топливо

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Ранее в воскресенье Рогов сообщил о временной остановке работы станции, но пояснил, что ее работу можно возобновить после запуска одного из энергоблоков.По словам чиновника, решение об отключении вызвано тем, что украинская армия намерено обстреливала и вывела из строя линии электропередач, питающие станцию.Кроме того, Киев блокировал переток энергии на правый берег Днепра, не принимая выработанную на ЗАЭС энергию.Власти региона уточняют, что снабжение Энергодара электричеством не пострадало.

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новости, владимир рогов, энергия, запорожская аэс, дизельное топливо