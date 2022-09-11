https://ukraina.ru/20220911/1038621873.html
Запорожская электростанция остановлена – власти
Запорожская электростанция остановлена – власти - 11.09.2022 Украина.ру
Запорожская электростанция остановлена – власти
Последний работавший энергоблок ЗАЭС был остановлен, сообщает РИА Новости 11 сентября
2022-09-11T13:43
2022-09-11T13:43
2022-09-11T13:43
новости
запорожская аэс
энергодар
рогов
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Об остановке шестого, последнего, энергоблока станции агентству сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов.По информации РИА Новости, режим остановки позволяет осуществить перезапуск энергоблока и возобновить работу станции.На данный момент снабжение города-спутника, Энергодара, электричеством не нарушено.Решение об остановке ЗАЭС принято по причине постоянных обстрелов города и станции со стороны ВСУ.
https://ukraina.ru/20220911/1038579374.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, энергодар, рогов
Новости, Запорожская АЭС, Энергодар, Рогов
Запорожская электростанция остановлена – власти
Последний работавший энергоблок ЗАЭС был остановлен, сообщает РИА Новости 11 сентября
Об остановке шестого, последнего, энергоблока станции агентству сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
Последние несколько дней единственный работавший энергоблок — шестой — работал на минимальной мощности. Ночью он был остановлен, в 3:45. Сейчас электроэнергию не вырабатывает
По информации РИА Новости, режим остановки позволяет осуществить перезапуск энергоблока и возобновить работу станции.
На данный момент снабжение города-спутника, Энергодара, электричеством не нарушено.
Решение об остановке ЗАЭС принято по причине постоянных обстрелов города и станции со стороны ВСУ.