Запорожская электростанция остановлена – власти - 11.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220911/1038621873.html
Запорожская электростанция остановлена – власти
Запорожская электростанция остановлена – власти - 11.09.2022 Украина.ру
Запорожская электростанция остановлена – власти
Последний работавший энергоблок ЗАЭС был остановлен, сообщает РИА Новости 11 сентября
2022-09-11T13:43
2022-09-11T13:43
новости
запорожская аэс
энергодар
рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038032142_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_972e4cec28f9b5d99397bdf50d769f81.jpg
Об остановке шестого, последнего, энергоблока станции агентству сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов.По информации РИА Новости, режим остановки позволяет осуществить перезапуск энергоблока и возобновить работу станции.На данный момент снабжение города-спутника, Энергодара, электричеством не нарушено.Решение об остановке ЗАЭС принято по причине постоянных обстрелов города и станции со стороны ВСУ.
https://ukraina.ru/20220911/1038579374.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038032142_34:266:2410:2048_1920x0_80_0_0_e322abcc896eeb4aa63f8b17f12db9fc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская аэс, энергодар, рогов
Новости, Запорожская АЭС, Энергодар, Рогов

Запорожская электростанция остановлена – власти

13:43 11.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Последний работавший энергоблок ЗАЭС был остановлен, сообщает РИА Новости 11 сентября
Об остановке шестого, последнего, энергоблока станции агентству сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
Последние несколько дней единственный работавший энергоблок — шестой — работал на минимальной мощности. Ночью он был остановлен, в 3:45. Сейчас электроэнергию не вырабатывает
По информации РИА Новости, режим остановки позволяет осуществить перезапуск энергоблока и возобновить работу станции.
На данный момент снабжение города-спутника, Энергодара, электричеством не нарушено.
Решение об остановке ЗАЭС принято по причине постоянных обстрелов города и станции со стороны ВСУ.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
08:06
Что не так с отчетом МАГАТЭ и зачем нужен доклад Росатома Физик-атомщик Андрей Ожаровский о том, чего не хватает в документе, подготовленном для ООН Агентством
 
НовостиЗапорожская АЭСЭнергодарРогов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:24Лавров предупредил о последствиях в случае затягивания Киевом начала переговорного процесса
14:51Тысячи беженцев с Украины перешли границу Белгородской области
14:33Россия и Украина подтверждают полную остановку ЗАЭС
14:08В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении
14:01В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР
13:59ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО
13:52Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельное питание – СМИ
13:43Запорожская электростанция остановлена – власти
12:31Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине
12:17Не жалеют даже малышей! Украина обстреляла детский сад в Энергодаре. Последствия. Видео
11:34Не Россия: Австрийский политик назвала виновных в энергетическом кризисе Европы
10:47Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкам
10:36Армен Гаспарян об итогах недели: В Украине мы делаем одни и те же ошибки
10:26Лавров потребовал, чтобы США исполняли свои обязательства по обеспечению работы ООН
09:59От войны смыслов - к войне с Россией. Трагическая история украинского кинематографа
09:57Стала известна правда о том, кто контролирует аэропорт Донецка
09:32Российские танкисты захватили американский БТР
09:04Стало известно об эвакуации из Купянска и Красного Лимана через ЛНР
09:00Носович объяснил наглую риторику Эстонии о Балтике как "внутреннем море НАТО"
08:45Военный историк рассказал о сложностях при эвакуации жителей Купянска и Изюма
Лента новостейМолния