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В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР

В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР - 11.09.2022 Украина.ру

В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина станет важным сигналом о поддержке Москвы Пекином. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях немецкой газетой Handelsblatt

2022-09-11T14:01

2022-09-11T14:01

2022-09-11T14:01

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владимир путин

си цзиньпин

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По мнению автора статьи, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшил отношения между Вашингтоном и Пекином, в то же время сблизив Китай и Россию.Ожидается, что встреча российского и китайского лидеров произойдёт в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая состоится в Узбекистане в середине сентября.В статье отмечается, что Си Цзиньпин не выезжал за пределы Китая в течение более, чем двух лет, поэтому тот факт, что его первый зарубежный визит включает встречу с российским лидеров, является весьма значительным.

https://ukraina.ru/20220831/1038293196.html

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2022

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новости, китай, германия, шос, узбекистан, владимир путин, си цзиньпин