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В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР
В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР - 11.09.2022 Украина.ру
В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР
Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина станет важным сигналом о поддержке Москвы Пекином. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях немецкой газетой Handelsblatt
2022-09-11T14:01
2022-09-11T14:01
2022-09-11T14:01
новости
китай
германия
шос
узбекистан
владимир путин
си цзиньпин
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По мнению автора статьи, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшил отношения между Вашингтоном и Пекином, в то же время сблизив Китай и Россию.Ожидается, что встреча российского и китайского лидеров произойдёт в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая состоится в Узбекистане в середине сентября.В статье отмечается, что Си Цзиньпин не выезжал за пределы Китая в течение более, чем двух лет, поэтому тот факт, что его первый зарубежный визит включает встречу с российским лидеров, является весьма значительным.
https://ukraina.ru/20220831/1038293196.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, германия, шос, узбекистан, владимир путин, си цзиньпин
Новости, Китай, Германия, ШОС, Узбекистан, Владимир Путин, Си Цзиньпин
В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР
Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина станет важным сигналом о поддержке Москвы Пекином. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях немецкой газетой Handelsblatt
По мнению автора статьи
, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшил отношения между Вашингтоном и Пекином, в то же время сблизив Китай и Россию.
Ожидается, что встреча российского и китайского лидеров произойдёт в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая состоится в Узбекистане в середине сентября.
Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение… это можно расценивать как чёткий сигнал поддержки России
Handelsblatt
Немецкая газета
В статье отмечается, что Си Цзиньпин не выезжал за пределы Китая в течение более, чем двух лет, поэтому тот факт, что его первый зарубежный визит включает встречу с российским лидеров, является весьма значительным.