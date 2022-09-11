В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР - 11.09.2022 Украина.ру
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В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР
В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР - 11.09.2022 Украина.ру
В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР
Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина станет важным сигналом о поддержке Москвы Пекином. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях немецкой газетой Handelsblatt
2022-09-11T14:01
2022-09-11T14:01
новости
китай
германия
шос
узбекистан
владимир путин
си цзиньпин
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По мнению автора статьи, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшил отношения между Вашингтоном и Пекином, в то же время сблизив Китай и Россию.Ожидается, что встреча российского и китайского лидеров произойдёт в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая состоится в Узбекистане в середине сентября.В статье отмечается, что Си Цзиньпин не выезжал за пределы Китая в течение более, чем двух лет, поэтому тот факт, что его первый зарубежный визит включает встречу с российским лидеров, является весьма значительным.
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новости, китай, германия, шос, узбекистан, владимир путин, си цзиньпин
Новости, Китай, Германия, ШОС, Узбекистан, Владимир Путин, Си Цзиньпин

В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР

14:01 11.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Китай
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Китай - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина станет важным сигналом о поддержке Москвы Пекином. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях немецкой газетой Handelsblatt
По мнению автора статьи, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшил отношения между Вашингтоном и Пекином, в то же время сблизив Китай и Россию.
31 августа, 13:42
Украинский сценарий для Тайваня. Зачем киевские политики провоцируют Китай
Ожидается, что встреча российского и китайского лидеров произойдёт в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая состоится в Узбекистане в середине сентября.

Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение… это можно расценивать как чёткий сигнал поддержки России

Handelsblatt
Немецкая газета
В статье отмечается, что Си Цзиньпин не выезжал за пределы Китая в течение более, чем двух лет, поэтому тот факт, что его первый зарубежный визит включает встречу с российским лидеров, является весьма значительным.
 
НовостиКитайГерманияШОСУзбекистанВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
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