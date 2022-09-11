https://ukraina.ru/20220911/1038621325.html
Не жалеют даже малышей! Украина обстреляла детский сад в Энергодаре. Последствия. Видео
Не жалеют даже малышей! Украина обстреляла детский сад в Энергодаре. Последствия. Видео - 11.09.2022 Украина.ру
Не жалеют даже малышей! Украина обстреляла детский сад в Энергодаре. Последствия. Видео
Украина продолжает обстреливать мирные объекты на неподконтрольных территориях. Один из ударов пришёлся по детскому саду №15 в городе Энергодар (Запорожская... Украина.ру, 11.09.2022
2022-09-11T12:17
2022-09-11T12:17
2022-09-11T12:17
видео
энергодар
обстрелы
украина
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Украина продолжает обстреливать мирные объекты на неподконтрольных территориях. Один из ударов пришёлся по детскому саду №15 в городе Энергодар (Запорожская область). Что происходило в момент взрыва, каков масштаб разрушений и есть ли пострадавшие? Подробности - в видеоматериале.Видео: Ruptly #Энергодар #обстрел #Украина #ВСУ #Россия #детсад #дети #детскийсад #разрушения Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, энергодар, обстрелы, украина, видео
Украина продолжает обстреливать мирные объекты на неподконтрольных территориях. Один из ударов пришёлся по детскому саду №15 в городе Энергодар (Запорожская область). Что происходило в момент взрыва, каков масштаб разрушений и есть ли пострадавшие? Подробности - в видеоматериале.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.