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Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине

Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине - 11.09.2022 Украина.ру

Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине

В случае, если Украина перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС, её ждёт тяжёлая зима. Об этом заявил в интервью LB.ua 11 сентября секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) киевского режима Алексей Данилов

2022-09-11T12:31

2022-09-11T12:31

2022-09-11T12:31

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спецоперация

запорожская аэс

алексей данилов

зима

энергетический кризис

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Данилов добавил, что проблемы могут возникнуть не только на ЗАЭС.Ранее член Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина в одностороннем порядке не принимает электроэнергию с атомной электростанции, несмотря на то, что имеет техническую возможность это делать.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, запорожская аэс, алексей данилов, зима, энергетический кризис