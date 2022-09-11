Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине - 11.09.2022 Украина.ру
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Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине
Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине - 11.09.2022 Украина.ру
Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине
В случае, если Украина перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС, её ждёт тяжёлая зима. Об этом заявил в интервью LB.ua 11 сентября секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) киевского режима Алексей Данилов
2022-09-11T12:31
2022-09-11T12:31
новости
спецоперация
запорожская аэс
алексей данилов
зима
энергетический кризис
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Данилов добавил, что проблемы могут возникнуть не только на ЗАЭС.Ранее член Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина в одностороннем порядке не принимает электроэнергию с атомной электростанции, несмотря на то, что имеет техническую возможность это делать.
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новости, спецоперация, запорожская аэс, алексей данилов, зима, энергетический кризис
Новости, Спецоперация, Запорожская АЭС, Алексей Данилов, зима, энергетический кризис

Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине

12:31 11.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В случае, если Украина перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС, её ждёт тяжёлая зима. Об этом заявил в интервью LB.ua 11 сентября секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) киевского режима Алексей Данилов

Если, не дай бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой, — заявил он.

Данилов добавил, что проблемы могут возникнуть не только на ЗАЭС.
Ранее член Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина в одностороннем порядке не принимает электроэнергию с атомной электростанции, несмотря на то, что имеет техническую возможность это делать.
 
НовостиСпецоперацияЗапорожская АЭСАлексей Даниловзимаэнергетический кризис
 
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