https://ukraina.ru/20220911/1038621125.html
Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине
Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине - 11.09.2022 Украина.ру
Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине
В случае, если Украина перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС, её ждёт тяжёлая зима. Об этом заявил в интервью LB.ua 11 сентября секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) киевского режима Алексей Данилов
2022-09-11T12:31
2022-09-11T12:31
2022-09-11T12:31
новости
спецоперация
запорожская аэс
алексей данилов
зима
энергетический кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031185_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_107ef87841ad9c51a9238fa9a6f7ba82.jpg.webp
Данилов добавил, что проблемы могут возникнуть не только на ЗАЭС.Ранее член Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина в одностороннем порядке не принимает электроэнергию с атомной электростанции, несмотря на то, что имеет техническую возможность это делать.
https://ukraina.ru
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031185_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2cc4add3923c6df35835bd6dce71debf.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, запорожская аэс, алексей данилов, зима, энергетический кризис
Новости, Спецоперация, Запорожская АЭС, Алексей Данилов, зима, энергетический кризис
Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине
В случае, если Украина перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС, её ждёт тяжёлая зима. Об этом заявил в интервью LB.ua 11 сентября секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) киевского режима Алексей Данилов
Если, не дай бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой, — заявил он.
Данилов добавил, что проблемы могут возникнуть не только на ЗАЭС.
Ранее член Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина в одностороннем порядке не принимает электроэнергию с атомной электростанции, несмотря на то, что имеет техническую возможность это делать.