https://ukraina.ru/20220911/1038620814.html
Не Россия: Австрийский политик назвала виновных в энергетическом кризисе Европы
Не Россия: Австрийский политик назвала виновных в энергетическом кризисе Европы - 11.09.2022 Украина.ру
Не Россия: Австрийский политик назвала виновных в энергетическом кризисе Европы
Энергетический кризис в Европе начался ещё в 2021 году и был спровоцирован действиями политиков континента. Такое мнение в опубликованном 11 сентября интервью ТАСС выразила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
2022-09-11T11:34
2022-09-11T11:34
2022-09-11T11:34
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ес
энергетический кризис
газ
великобритания
энергопереход
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По её словам, серьёзность кризиса была очевидна и ранее, независимо от последних событий, связанных с санкциями против РФ и вызванным ими ростом цен на газ.Она объяснила, что рынок электроэнергии в Европе искусственно направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии, из-за чего он "получился очень перекошенным", и его нельзя назвать классическим рынком спроса и предложения.Кроме того, Кнайсль отметила, что в последние годы страны ЕС очень мало инвестировали в добычу газа и нефти, направляя средства на другие направления.Политик заметила, что жителям стран ЕС приходится платить за электроэнергию в несколько раз больше, чем раньше, что является для них тяжёлым ударом. Она добавила, что в промышленности этих стран ситуация ещё хуже.Напомнив о движении в Великобритании, призывающем бойкотировать оплату своих счетов за электроэнергию, Кнайсль предположила, что оно может распространиться и на ЕС.
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новости, австрия, ес, энергетический кризис, газ, великобритания, энергопереход
Новости, Австрия, ЕС, энергетический кризис, газ, Великобритания, энергопереход
Не Россия: Австрийский политик назвала виновных в энергетическом кризисе Европы
Энергетический кризис в Европе начался ещё в 2021 году и был спровоцирован действиями политиков континента. Такое мнение в опубликованном 11 сентября интервью ТАСС выразила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
По её словам, серьёзность кризиса была очевидна и ранее, независимо от последних событий, связанных с санкциями против РФ и вызванным ими ростом цен на газ.
Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года. <…> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали
Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии
Она объяснила, что рынок электроэнергии в Европе искусственно направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии, из-за чего он "получился очень перекошенным", и его нельзя назвать классическим рынком спроса и предложения.
Кроме того, Кнайсль отметила, что в последние годы страны ЕС очень мало инвестировали в добычу газа и нефти, направляя средства на другие направления.
Политик заметила, что жителям стран ЕС приходится платить за электроэнергию в несколько раз больше, чем раньше, что является для них тяжёлым ударом. Она добавила, что в промышленности этих стран ситуация ещё хуже.
Напомнив о движении в Великобритании, призывающем бойкотировать оплату своих счетов за электроэнергию, Кнайсль предположила, что оно может распространиться и на ЕС.