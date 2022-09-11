Не Россия: Австрийский политик назвала виновных в энергетическом кризисе Европы

Сто тысяч британцев пообещали не платить по счетам за электричество в знак протеста против высоких цен

Движение гражданского неповиновения "Не плати! СК" убеждает граждан Великобритании не оплачивать свои счета за электроэнергию из-за роста цен. К настоящему времени уже 130 тысяч человек присоединились к инициативе. Статью активиста движения Льюиса Форда опубликовал на днях англоязычный сайт катарского телеканала "Аль-Джазира"