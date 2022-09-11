Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкам - 11.09.2022 Украина.ру
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Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкам
Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкам - 11.09.2022 Украина.ру
Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкам
В ходе специальной военной операции были допущены ошибки, и по этому поводу необходимо сделать соответствующие выводы. Об этом говорится в обращении, размещённом 11 сентября в Telegram-канале главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
2022-09-11T10:47
2022-09-11T11:55
спецоперация
рамзан кадыров
новости
харьковская область
одесса
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Кадыров заявил об остутствии “конкретных объяснений” сложившейся на некоторых направлениях СВО ситуации в течение последних дней до опубликованной накануне информации Минобороны РФ о перегруппировке войск в Харьковской области.Он указал, что полностью владеет информацией с мест. По словам Кадырова, если “сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии” проведения СВО, то он будет “вынужден” выходить на руководство министерства обороны и руководство страны, “чтобы разъяснить им” реальную ситуацию.В своём обращении глава Чечни пообещал вернуть оставленные накануне города и сёла и “дойти до Одессы” в будущем.
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спецоперация, рамзан кадыров, новости, харьковская область, одесса
Спецоперация, Рамзан Кадыров, Новости, Харьковская область, Одесса

Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкам

10:47 11.09.2022 (обновлено: 11:55 11.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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В ходе специальной военной операции были допущены ошибки, и по этому поводу необходимо сделать соответствующие выводы. Об этом говорится в обращении, размещённом 11 сентября в Telegram-канале главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
Кадыров заявил об остутствии “конкретных объяснений” сложившейся на некоторых направлениях СВО ситуации в течение последних дней до опубликованной накануне информации Минобороны РФ о перегруппировке войск в Харьковской области.

Я не стратег такого уровня, как в министерстве обороны, но были допущены ошибки. Я думаю, что они сделают выводы. Когда ты говоришь правду в лицо, не нравится тем или иным людям, которые занимаются тем или иным вопросом проблемным … Я всегда люблю говорить правду

Рамзан Кадыров
Гава Чеченской республики
Он указал, что полностью владеет информацией с мест. По словам Кадырова, если “сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии” проведения СВО, то он будет “вынужден” выходить на руководство министерства обороны и руководство страны, “чтобы разъяснить им” реальную ситуацию.
В своём обращении глава Чечни пообещал вернуть оставленные накануне города и сёла и “дойти до Одессы” в будущем.
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 17:51
Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и ИзюмаРоссийские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили 10 сентября в Минобороны России
 
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