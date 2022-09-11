Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкам
10:47 11.09.2022 (обновлено: 11:55 11.09.2022)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
В ходе специальной военной операции были допущены ошибки, и по этому поводу необходимо сделать соответствующие выводы. Об этом говорится в обращении, размещённом 11 сентября в Telegram-канале главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
Кадыров заявил об остутствии “конкретных объяснений” сложившейся на некоторых направлениях СВО ситуации в течение последних дней до опубликованной накануне информации Минобороны РФ о перегруппировке войск в Харьковской области.
Я не стратег такого уровня, как в министерстве обороны, но были допущены ошибки. Я думаю, что они сделают выводы. Когда ты говоришь правду в лицо, не нравится тем или иным людям, которые занимаются тем или иным вопросом проблемным … Я всегда люблю говорить правду
Он указал, что полностью владеет информацией с мест. По словам Кадырова, если “сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии” проведения СВО, то он будет “вынужден” выходить на руководство министерства обороны и руководство страны, “чтобы разъяснить им” реальную ситуацию.
В своём обращении глава Чечни пообещал вернуть оставленные накануне города и сёла и “дойти до Одессы” в будущем.