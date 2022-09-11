https://ukraina.ru/20220911/1038620192.html

Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкам

Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкам - 11.09.2022 Украина.ру

Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкам

В ходе специальной военной операции были допущены ошибки, и по этому поводу необходимо сделать соответствующие выводы. Об этом говорится в обращении, размещённом 11 сентября в Telegram-канале главы Чеченской республики Рамзана Кадырова

2022-09-11T10:47

2022-09-11T10:47

2022-09-11T11:55

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Кадыров заявил об остутствии “конкретных объяснений” сложившейся на некоторых направлениях СВО ситуации в течение последних дней до опубликованной накануне информации Минобороны РФ о перегруппировке войск в Харьковской области.Он указал, что полностью владеет информацией с мест. По словам Кадырова, если “сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии” проведения СВО, то он будет “вынужден” выходить на руководство министерства обороны и руководство страны, “чтобы разъяснить им” реальную ситуацию.В своём обращении глава Чечни пообещал вернуть оставленные накануне города и сёла и “дойти до Одессы” в будущем.

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спецоперация, рамзан кадыров, новости, харьковская область, одесса