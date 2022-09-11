Лавров потребовал, чтобы США исполняли свои обязательства по обеспечению работы ООН - 11.09.2022 Украина.ру
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Лавров потребовал, чтобы США исполняли свои обязательства по обеспечению работы ООН
Лавров потребовал, чтобы США исполняли свои обязательства по обеспечению работы ООН - 11.09.2022 Украина.ру
Лавров потребовал, чтобы США исполняли свои обязательства по обеспечению работы ООН
США и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее международной организации. Такое заявление сделал 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"
2022-09-11T10:26
2022-09-11T10:50
новости
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антониу гутерреш
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Глава внешнеполитического ведомства РФ напомнил об обязанности Соединённых Штатов предоставить визы представителям стран-участников Генассамблеи.Встреча высокого уровня в ООН должна состояться с 20 по 26 сентября. По состоянию на начало сентября никто из 56 членов делегации России не получил американскую визу. Аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими делегацию журналистами и техническим персоналом.В частности, визу не получил и сам Лавров. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал данный факт очередным вопиющим нарушением международных обязательств со стороны США.3 сентября он обратился к генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу с призывом модействовать в разрешении данной проблемы.В тот же день первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил о назревшей необходимости переноса штаб-квартиру ООН из США в какую-либо нейтральную страну, поскольку Вашингтон создаёт проблемы с посещением организации официальными лицами РФ и других стран.6 сентября официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик призвал США выдать визы членам российской и других делегаций.
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новости, оон, антониу гутерреш, сергей лавров, владимир джабаров, сша, генассамблея оон, стефан дюжаррик
Новости, ООН, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Владимир Джабаров, США, Генассамблея ООН, Стефан Дюжаррик

Лавров потребовал, чтобы США исполняли свои обязательства по обеспечению работы ООН

10:26 11.09.2022 (обновлено: 10:50 11.09.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанк74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День второй
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День второй
© POOL
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США и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее международной организации. Такое заявление сделал 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"
Глава внешнеполитического ведомства РФ напомнил об обязанности Соединённых Штатов предоставить визы представителям стран-участников Генассамблеи.

У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим

Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Встреча высокого уровня в ООН должна состояться с 20 по 26 сентября. По состоянию на начало сентября никто из 56 членов делегации России не получил американскую визу. Аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими делегацию журналистами и техническим персоналом.
В частности, визу не получил и сам Лавров. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал данный факт очередным вопиющим нарушением международных обязательств со стороны США.
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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3 сентября он обратился к генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу с призывом модействовать в разрешении данной проблемы.
В тот же день первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил о назревшей необходимости переноса штаб-квартиру ООН из США в какую-либо нейтральную страну, поскольку Вашингтон создаёт проблемы с посещением организации официальными лицами РФ и других стран.
6 сентября официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик призвал США выдать визы членам российской и других делегаций.
 
НовостиООНАнтониу ГутеррешСергей ЛавровВладимир ДжабаровСШАГенассамблея ООНСтефан Дюжаррик
 
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