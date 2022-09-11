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Стала известна правда о том, кто контролирует аэропорт Донецка

Стала известна правда о том, кто контролирует аэропорт Донецка - 11.09.2022 Украина.ру

Стала известна правда о том, кто контролирует аэропорт Донецка

Командир батальона "Спарта" Народной милиции ДНР Артём Жога опроверг информацию о том, что войска киевского режима якобы заняли территорию Донецкого аэропорта. Видео с этим опровержением опубликовал в ночь на 11 сентября глава республики Денис Пушилин

2022-09-11T09:57

2022-09-11T09:57

2022-09-11T09:57

спарта

днр

денис пушилин

спецоперация

новости

донецкий аэропорт

фейки

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На видео командир батальона "Спарта" стоит на фоне Донецкого аэропорта, при этом каких-либо других звуков, кроме его голоса, не слышно.Он добавил, что аэропорт находится далеко от переднего края боевых действий. По словам военного, он специально приехал в аэропорт с передовых позиций, чтобы опровергнуть ложные сообщения о его захвате.

https://ukraina.ru/20220305/1033456661.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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спарта, днр, денис пушилин, спецоперация, новости, донецкий аэропорт, фейки