Стала известна правда о том, кто контролирует аэропорт Донецка - 11.09.2022 Украина.ру
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Стала известна правда о том, кто контролирует аэропорт Донецка
Стала известна правда о том, кто контролирует аэропорт Донецка - 11.09.2022 Украина.ру
Стала известна правда о том, кто контролирует аэропорт Донецка
Командир батальона "Спарта" Народной милиции ДНР Артём Жога опроверг информацию о том, что войска киевского режима якобы заняли территорию Донецкого аэропорта. Видео с этим опровержением опубликовал в ночь на 11 сентября глава республики Денис Пушилин
2022-09-11T09:57
2022-09-11T09:57
спарта
днр
денис пушилин
спецоперация
новости
донецкий аэропорт
фейки
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На видео командир батальона "Спарта" стоит на фоне Донецкого аэропорта, при этом каких-либо других звуков, кроме его голоса, не слышно.Он добавил, что аэропорт находится далеко от переднего края боевых действий. По словам военного, он специально приехал в аэропорт с передовых позиций, чтобы опровергнуть ложные сообщения о его захвате.
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спарта, днр, денис пушилин, спецоперация, новости, донецкий аэропорт, фейки
Спарта, ДНР, Денис Пушилин, Спецоперация, Новости, Донецкий аэропорт, фейки

Стала известна правда о том, кто контролирует аэропорт Донецка

09:57 11.09.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкСитуация в районе аэропорта Донецка
Ситуация в районе аэропорта Донецка - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Командир батальона "Спарта" Народной милиции ДНР Артём Жога опроверг информацию о том, что войска киевского режима якобы заняли территорию Донецкого аэропорта. Видео с этим опровержением опубликовал в ночь на 11 сентября глава республики Денис Пушилин
На видео командир батальона "Спарта" стоит на фоне Донецкого аэропорта, при этом каких-либо других звуков, кроме его голоса, не слышно.

Уважаемые друзья, сограждане, жители Донецкой Народной Республики. Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ заняла аэропорт. Это неправда... Аэропорт наш был, есть и будет. … Победа будет за нами"

Он добавил, что аэропорт находится далеко от переднего края боевых действий. По словам военного, он специально приехал в аэропорт с передовых позиций, чтобы опровергнуть ложные сообщения о его захвате.
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СпартаДНРДенис ПушилинСпецоперацияНовостиДонецкий аэропортфейки
 
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