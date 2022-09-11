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Стала известна правда о том, кто контролирует аэропорт Донецка
Стала известна правда о том, кто контролирует аэропорт Донецка - 11.09.2022 Украина.ру
Стала известна правда о том, кто контролирует аэропорт Донецка
Командир батальона "Спарта" Народной милиции ДНР Артём Жога опроверг информацию о том, что войска киевского режима якобы заняли территорию Донецкого аэропорта. Видео с этим опровержением опубликовал в ночь на 11 сентября глава республики Денис Пушилин
2022-09-11T09:57
2022-09-11T09:57
2022-09-11T09:57
спарта
днр
денис пушилин
спецоперация
новости
донецкий аэропорт
фейки
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На видео командир батальона "Спарта" стоит на фоне Донецкого аэропорта, при этом каких-либо других звуков, кроме его голоса, не слышно.Он добавил, что аэропорт находится далеко от переднего края боевых действий. По словам военного, он специально приехал в аэропорт с передовых позиций, чтобы опровергнуть ложные сообщения о его захвате.
https://ukraina.ru/20220305/1033456661.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спарта, днр, денис пушилин, спецоперация, новости, донецкий аэропорт, фейки
Спарта, ДНР, Денис Пушилин, Спецоперация, Новости, Донецкий аэропорт, фейки
Стала известна правда о том, кто контролирует аэропорт Донецка
Командир батальона "Спарта" Народной милиции ДНР Артём Жога опроверг информацию о том, что войска киевского режима якобы заняли территорию Донецкого аэропорта. Видео с этим опровержением опубликовал в ночь на 11 сентября глава республики Денис Пушилин