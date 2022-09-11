https://ukraina.ru/20220911/1038618125.html

Российские танкисты захватили американский БТР

Российские танкисты захватили американский БТР - 11.09.2022 Украина.ру

Российские танкисты захватили американский БТР

В ходе боя на южном направлении СВО танкисты Вооружённых сил РФ подбили два танка и один бронетранспортер М-113 киевского режима, после чего БТР был эвакуирован в качестве боевого трофея. Об этом сообщило 11 сентября Минобороны РФ

2022-09-11T09:32

2022-09-11T09:32

2022-09-11T09:32

спецоперация

новости

трофей

бронетранспортеры

сша

мо рф

день танкиста

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По данным министерства, экипажи танков Т-90 Южного военного округа в ходе отражения контрнаступления подразделений ВСУ подавили огнем и уничтожили военную технику противника, предпринявшую попытку прорыва российской обороны.М-113 был разработан в 1957—1959 годах, запущен в серийное производство в 1960 году, а его производство продолжалось до 2007 года. Длительное время он играл роль основного бронетранспортёра армии США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооружённых конфликтов.В Минобороны РФ также отметили, что во второе воскресенье сентября в российской армии традиционно отмечается День танкиста.

https://ukraina.ru/20220530/1034057735.html

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2022

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спецоперация, новости, трофей, бронетранспортеры, сша, мо рф, день танкиста