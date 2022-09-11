Российские танкисты захватили американский БТР - 11.09.2022 Украина.ру
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Российские танкисты захватили американский БТР
Российские танкисты захватили американский БТР - 11.09.2022 Украина.ру
Российские танкисты захватили американский БТР
В ходе боя на южном направлении СВО танкисты Вооружённых сил РФ подбили два танка и один бронетранспортер М-113 киевского режима, после чего БТР был эвакуирован в качестве боевого трофея. Об этом сообщило 11 сентября Минобороны РФ
2022-09-11T09:32
2022-09-11T09:32
спецоперация
новости
трофей
бронетранспортеры
сша
мо рф
день танкиста
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По данным министерства, экипажи танков Т-90 Южного военного округа в ходе отражения контрнаступления подразделений ВСУ подавили огнем и уничтожили военную технику противника, предпринявшую попытку прорыва российской обороны.М-113 был разработан в 1957—1959 годах, запущен в серийное производство в 1960 году, а его производство продолжалось до 2007 года. Длительное время он играл роль основного бронетранспортёра армии США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооружённых конфликтов.В Минобороны РФ также отметили, что во второе воскресенье сентября в российской армии традиционно отмечается День танкиста.
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спецоперация, новости, трофей, бронетранспортеры, сша, мо рф, день танкиста
Спецоперация, Новости, трофей, бронетранспортеры, США, МО РФ, День танкиста

Российские танкисты захватили американский БТР

09:32 11.09.2022
 
М-113 флаг украины
М-113 флаг украины
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В ходе боя на южном направлении СВО танкисты Вооружённых сил РФ подбили два танка и один бронетранспортер М-113 киевского режима, после чего БТР был эвакуирован в качестве боевого трофея. Об этом сообщило 11 сентября Минобороны РФ
По данным министерства, экипажи танков Т-90 Южного военного округа в ходе отражения контрнаступления подразделений ВСУ подавили огнем и уничтожили военную технику противника, предпринявшую попытку прорыва российской обороны.

В результате слаженных действий экипажей танков и мотострелковых подразделений в ходе боя ими было подбито три единицы тяжелой бронетехники – два украинских танка и один бронетранспортер М-113 производства США

Минобороны РФ
М-113 был разработан в 1957—1959 годах, запущен в серийное производство в 1960 году, а его производство продолжалось до 2007 года. Длительное время он играл роль основного бронетранспортёра армии США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооружённых конфликтов.
30 мая, 16:21
«Жить захочешь - научишься»: украинский военный инженер рассказал, как его сделали танкистомПопавший в плен украинский военный инженер Владислав Богданчук рассказал, что в танк его поместили силой, а все обучение танкистской премудрости уложилось в два выстрела из орудия
В Минобороны РФ также отметили, что во второе воскресенье сентября в российской армии традиционно отмечается День танкиста.
 
СпецоперацияНовоститрофейбронетранспортерыСШАМО РФДень танкиста
 
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