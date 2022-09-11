https://ukraina.ru/20220911/1038618125.html
Российские танкисты захватили американский БТР
Российские танкисты захватили американский БТР - 11.09.2022 Украина.ру
Российские танкисты захватили американский БТР
В ходе боя на южном направлении СВО танкисты Вооружённых сил РФ подбили два танка и один бронетранспортер М-113 киевского режима, после чего БТР был эвакуирован в качестве боевого трофея. Об этом сообщило 11 сентября Минобороны РФ
2022-09-11T09:32
2022-09-11T09:32
2022-09-11T09:32
спецоперация
новости
трофей
бронетранспортеры
сша
мо рф
день танкиста
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По данным министерства, экипажи танков Т-90 Южного военного округа в ходе отражения контрнаступления подразделений ВСУ подавили огнем и уничтожили военную технику противника, предпринявшую попытку прорыва российской обороны.М-113 был разработан в 1957—1959 годах, запущен в серийное производство в 1960 году, а его производство продолжалось до 2007 года. Длительное время он играл роль основного бронетранспортёра армии США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооружённых конфликтов.В Минобороны РФ также отметили, что во второе воскресенье сентября в российской армии традиционно отмечается День танкиста.
https://ukraina.ru/20220530/1034057735.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, новости, трофей, бронетранспортеры, сша, мо рф, день танкиста
Спецоперация, Новости, трофей, бронетранспортеры, США, МО РФ, День танкиста
Российские танкисты захватили американский БТР
В ходе боя на южном направлении СВО танкисты Вооружённых сил РФ подбили два танка и один бронетранспортер М-113 киевского режима, после чего БТР был эвакуирован в качестве боевого трофея. Об этом сообщило 11 сентября Минобороны РФ
По данным министерства, экипажи танков Т-90 Южного военного округа в ходе отражения контрнаступления подразделений ВСУ подавили огнем и уничтожили военную технику противника, предпринявшую попытку прорыва российской обороны.
В результате слаженных действий экипажей танков и мотострелковых подразделений в ходе боя ими было подбито три единицы тяжелой бронетехники – два украинских танка и один бронетранспортер М-113 производства США
М-113 был разработан в 1957—1959 годах, запущен в серийное производство в 1960 году, а его производство продолжалось до 2007 года. Длительное время он играл роль основного бронетранспортёра армии США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооружённых конфликтов.
В Минобороны РФ также отметили, что во второе воскресенье сентября в российской армии традиционно отмечается День танкиста.