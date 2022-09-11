https://ukraina.ru/20220911/1038605326.html

От войны смыслов - к войне с Россией. Трагическая история украинского кинематографа

От войны смыслов - к войне с Россией. Трагическая история украинского кинематографа - 11.09.2022 Украина.ру

От войны смыслов - к войне с Россией. Трагическая история украинского кинематографа

Во вторую субботу сентября на Украине отмечается День украинского кино. Праздник своим указом утвердил второй президент Украины Леонид Кучма в 1996 году и с тех Украина.ру, 11.09.2022

2022-09-11T09:59

2022-09-11T09:59

2022-09-11T09:59

эксклюзив

кино

культура

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0a/1038604186_0:14:275:169_1920x0_80_0_0_be3ae1f3041bc2720a1027f3808d927b.jpg

Во вторую субботу сентября на Украине отмечается День украинского кино. Праздник своим указом утвердил второй президент Украины Леонид Кучма в 1996 году и с тех пор он и отмечается, хотя кинематограф независимой Украины, по-настоящему, только-только начал набирать обороты.Украинский кинематограф. ИсторияПерестройка, девяностые, разруха, первые майданы – все это плачевно отразилось на украинском кинематографе, хотя история именно украинского кинематографа и сама кинематографическая школа Украины - и богатая, и именитая. Уже в 1894 году, на заре киноискусства, кинотеатры Одессы, Львова и Харькова показывали первые немые фильмы, в том числе со знаменитой российской актрисой Верой Холодной – украинкой из Полтавы.Молодой советский киноавангард 20-30-х годов, навсегда изменивший мировой кинематограф в целом, включает в себя много крупных фигур с Украины: в первую очередь это Дзига Вертов ("Человек с киноаппаратом", "Симфония Донбасса", "Три песни о Ленине"), Даниил Сахненко ("Запорожская Сечь", "Хроника города Екатеринослава"), и, безусловно, писатель, режиссёр и киносценарист Александр Довженко ("Земля", "Арсенал", "Щорс").Сегодня можно только сожалеть, что слова знаменитого мастера и художника кино не стали девизом, целью украинского кинематографа, после обретения Украиной в 1991-ом независимости. Но вернемся к теперь уже давней истории.В 1957 году Киевской киностудии было присвоено его имя Довженко. К этому времени киностудия подарила советскому государству множество известных картин: "Ванька и мститель" Акселя Лундина, "Сорочинская ярмарка" Николая Экка, "Радуга" Марка Донского, "Богатая невеста" Ивана Пырьева, "Эскадрилья №5" Абрама Роома, "Партизаны в степях Украины" Игоря Савченко, "Педагогическая поэма" Алексея Маслюкова и Мечиславы Маевской, "Павел Корчагин" Александра Алова и Владимира Наумова…На смену авангардистам и режиссера эпохи соцреализма пришли мастера "оттепельной эпохи" такие как Виктор Иванов, Олег Борисов, Николай Винграновский. В "золотую пору" советского кинематографа – 70-80-е годы на Киностудии им. Довженко были сняты "Мир хижинам, война дворцам", "Рожденная Революцией", "Тени забытых предков", "Два гусара", "Кармелюк", "В бой идут одни старики", и многие другие известные картины.Однако, первой, все же была Одесская киностудия. Это она в свое время подарила нам "Весну на Заречной улице" Феликса Миронера и Марлена Хуциева, "Зеленый фургон" Генриха Габая, "Приходите завтра" Евгения Ташкова, "Волшебный голос Джельсомино" Тамары Лисициан, "Д`Артаньян и три мушкетера" Георгия Юнгвальд-Хилькевича, "Приключения электроника" Константина Бромберга, "Десять негритят" Станислава Говорухина…К сожалению, при независимой Украине, киностудия, фактически прекратила свое существование. Последняя картина ("Пистолет Страдивари") была снята в 2010 году, и, хотя, музей киностудии все еще открыт для посещения, кинопроизводство давно уже остановлено и никто, по-видимому, не собирается его реанимировать.Третья украинская советская киностудия – Ялтинская – появилась еще в 1917 году, а в 20-е годы была национализирована и проработала многие годы, сотрудничая с большинством кинофабрик страны. Ее золотое время пришлось на 60-70 годы, именно тогда на базе Ялтинской киностудии были произведены "Человек-амфибия" Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанцева, "Пираты ХХ века" Бориса Дурова, "Кавказская пленница" Леонида Гайдая, "Человек с бульвара Капуцинов" Аллы Суриковой.Ялтинскую киностудию уничтожила Перестройка. Фабрика множество раз сменила название и владельцев, поучаствовала в создании нескольких российско-украинских картин, таких как "Дом солнца" Игоря Сукачева и "9 рота" Фёдора Бондарчука, но собственного производства на ней не было с конца 80-х годов.И, как это ни тяжело признавать, с тех пор, как Украина обрела столь желанную ее власти независимость, несмотря на славную историю, традиции, здесь в последующие после 1991 года тридцать лет не смогли создать ни одной достойной славной истории украинского кинематографа киноленты.Украинское кино до Майдана и после негоУкраинский кинематограф, как и российский, с наступлением 1991-го года отчаянно бросился в омут экспериментов и поиска себя, своего собственного стиля. Фильмы, которые звучали наиболее часто и громко, собирали большие сборы и имели успех в кинотеатрах, можно отнести к четырем категориям:- российско-украинские фильмы о событиях Великой Отечественной войны,- фильмы, переосмысливающие украинскую историю и классическую литературу,- комедии,- фильмы с остросоциальным контекстом.К первой категории относится целое созвездие прекрасных картин, имевших одинаковый успех в России и на Украине. Фильмы "Звезда", "Матч", рассказывающий о легендарном матче киевского "Динамо" в Киеве, оккупированном немцами, "Битва за Севастополь" (в украинском прокате – "Незламна" (несломленная – ред.) о советском снайпере Людмиле Павлюченко, "Четыре дня в мае", "Жажда"… Перечислять эти фильмы пришлось бы долго, новая премьера выходила практически к каждому Дню Победы и зрители обеих стран едва бы отличили в те времена актеров из России и с Украины – они много снимались вместе, снимали в павильонах московских киностудий и в украинских аутентичных ландшафтах.Парадоксально, но в это же время на Украине выходили фильмы, не просто переосмысливающие отечественную историю, но и плавно (а иногда и не очень) подготавливавшие трагические события 2014 и последующих годов. Рядом с "Дорогой на Сечь", "Москаль-чародей" (по мотивам пьесы Ивана Котляревского) и "Богданом-Зиновием Хмельницким", в 2001 году режиссер Олесь Янчук выпускает картину "Непокоренный", восхваляющий руководителя ОУН-УПА* Романа Шухевича, в этом же году выходит "Молитва за гетмана Мазепу" Юрия Ильенко, а в 2013 году режиссер Ахтем Сеитблаев представляет премьеру фильма "Хайтарма", смакующего антисоветские мифы о процессе и причинах депортации крымских татар в 1944 году.Таким образом, наряду с традиционными сюжетами, стали появляться явно националистические, направленные не на мир, не на культурное сотрудничество, а на разобщение и войну. Пока войну смыслов.Тем не менее, наибольшим успехом на Украине всегда пользовались комедии. Самым популярным и успешным проектом, безусловно, стал сериал "Сваты", опять-таки совместного украино-российского производства. Авторами сериала, как и большинства других известных украинских комедий стали продюсеры и сценаристы компании "Квартал-95", той самой, фронтменом которой был некогда актер и режиссер, а ныне воинственный президент Украины Владимир Зеленский."Сваты" - уникальный культурный феномен, один из самых успешных семейных ситкомов в русскоязычном пространстве, комбинирующий добрый народный юмор постсоветской ностальгии, традиции украинской классической комедии в стиле "Кайдашевой семьи" Ивана Нечуй-Левицкого и профессионально выполненный телевизионный проект, способный удерживать аудитории на протяжении многих лет.Кроме того, сам Зеленский спродюсировал и сыграл в нескольких других популярных комедиях, таких как "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", где его сценической партнершей стала певица Вера Брежнева, "Я, ты, он, она", снятый Зеленским в соавторстве с режиссером Дэвидом Додсоном.К другим проектам, прославившим имя некогда артиста Зеленского, конечно же, относится "предвыборный" сериал "Слуга народа" (не стоит путать сериал с давшим им именем парламентской партией, герои сериала исповедовали совсем другие идеалы, чем депутаты от "Слуги народа"...) и мультипликационный сериал "Сказочная Русь". В этих проектах Зеленский чутко нащупал поистине золотую жилку украинского юмора – политическую комедию, узнаваемость образов. Украинский зритель действительно с восторгом смеется, узнавая на экране олигарха Рината Ахметова, золотую косу лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко или специфический говор четвертого президента Украины Виктора Януковича.Прямо скажем, продюсером и режиссером Зеленский был лучше, чем президентом. Там он опирался на традиции, исторические корни своего народа и потому смог создать произведения куда более достойные, чем его политика в качестве главы этого же государства, которое он довел до войны. Отдельным и довольно интересным феноменом стали фильмы, вдохновленные первым украинским Майданом – "Оранжевой революцией", которая привела к власти третьего президента Виктора Ющенко. Самый известный, скандальный, и действительно остро социальный из них – "Оранжевая любовь" Алана Бадоева 2007 года. Фильм имел оглушительный успех и считался, в особенности, у киевской молодежи своеобразным гимном "эпохи перемен", современности и разрушительности, происходящего в столице. Главные герои фильма – влюбленные журналист и виолончелистка отчаянно разрушают себя, друг друга и окружающую их реальность, действительно довольно четко иллюстрируя киевскую действительность тех лет."Украина в мире трактуется как технологическая и экономическая провинция, как рассадник женской проституции и преступности. Вопреки всей искривлённости подобного видения отечественных реалий, фильмы социального содержания служат основным источником информации для Америки и Европы об Украине. С другой стороны, отечественные фильмы, которые представляют нашу страну на международных кинофестивалях, отбираются организаторами по уровню остроты социальной критики, так как именно тот критерий является основным для подавляющего большинства зарубежных кино обзоров. Таким образом, они тоже способствуют негативному имиджу Украины", - пишет украинская журналистка и кинокритик Оксана Гудзенко, анализируя прокат и фестивальные премьеры последних десятилетий.Майдан, Донбасс, ненавистьРазумеется, государственный переворот 2014 года сильно изменил вектор украинского искусства, и тем более, самого реакционного его вида – кинематографа. Значительную роль во всплеске "патриотического" кино сыграл запрет трансляции на телевидении российских фильмов. Украинский Минкульт был вынужден срочно проспонсировать что-нибудь подходящее…Появляется целая череда фильмов и сериалов, наполненных черной злобой и ненавистью, освещающих кровавую расправу над народом Донбасса: "Киборги" Сеитаблаева о боях за Донецкий аэропорт в 2014 году, "Донбасс" скандального режиссера Сергея Лозницы, состоящий из гроздьев новелл, рисующих картины "зверств российских военных в Донбассе", аморального и темного местного населения, "героических" боев украинских нацбатов, сериал "Гвардия" Алексея Шапарева о добровольцах, отправляющихся в Донбасс "наводить порядок".Ниша комедий, оставленная в последние годы Зеленским и его командой, на половину перекочевавшей в солидные чиновничьи кабинеты, разумеется, не осталась незанятой. Однако, нейтральный семейный и гротескный политический юмор сменил стиль американской комедии начала двухтысячных, еще до введения толерантных норм и культуры новой этики. Так, в комедийном фильме "Секс и ничего личного" авторы не стесняются вставлять шутки о том, что все украинки в Европе – проститутки, шутки, обыгрывающие расизм, национализм и примитивные стереотипы. По тому же принципу выстроен сюжет одного из самых кассовых юмористических проектов "Безумная свадьба", снятым по мотивам одноименного французского фильма.Апофеозом нового украинского кино-юмора стала картина Романа Перфильева "Бесславные крепостные", отсылающая одновременно к "Бесславным ублюдкам" Квентина Тарантино, новогодним комедиям с Веркой Сердючкой (артист Андрей Данилко – ред.) и японской эротической анимации. Фильм рассказывает альтернативную биографию поэта Тараса Шевченко, который вместе с японским самураем Акайо борется с японской мафией и помещиками, спасая крепостную возлюбленную.Однако, нельзя умолчать и том, что, когда на кино выделяются деньги, иногда оно случается не пропагандистским и качественным. Успешным проектом последних лет стал фильм совместного украино-польского производства "Преданная" по мотивам романа "Феликс Австрия" писательницы Софии Андрухович. Это костюмированная драма с детективным сюжетом, интересной операторской работой Алексея Ламаха и музыкой популярных украинских коллективов, таких как "Один в каноє", TheHardkiss, alyona alyona.Еще одним интересным прорывом в украинском кино стал жанр школьной драмы. Один за другим появились успешные сериалы "Школа" и "Первые ласточки", чутко и современно рассказывающие о реальных проблемах украинских школьников и студентов, о кризисе идей и убеждений, о терроризме и кибер-преступлениях.Украинские премьеры во время СВОНа 2022 год на Украине назначен ряд премьер, довольно точно отражающих моральное состояние украинского общества. Еще один военный фильм Сеитаблаева "Мирный-21" должен рассказать о пограничном посте возле ЛНР, воюющем с народом республики, "Клондайк" Марины Эр Горбач - о сбитом украинской армией в 2014 году малазийском Boing MH-17, "Отблеск" Валентина Васяновича – о "пытках" украинцев на донецком заводе "Изоляция" российскими военными. Все эти пропагандистские мифы уже заранее определяют качество кинолент, сделанных явно по заказу из Офиса президента Зеленского.Кроме того, выйдет фильм-участник Венецианского фестиваля "Люксембург, Люксембург" режиссера Антонио Лукича, экранизация повести Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин" и "Носорог" Олега Сенцова, работу над которым, по утверждению режиссера, осужденного в России за терроризм, он начал еще до 2014 года.Впрочем, про "Носорог" даже в Украине известно, что фильм не смог не только оправдать затраченных на него средств, но вообще прошел практически при пустых залах.И здесь стоит сказать вообще об особенностях украинского кинематографа последних лет. Как неоднократно писало наше издание, в нем соревнуются или скорее все же идут рука об руку две тенденции - абсолютный коммерческий провал и неизменная пропагандистская антироссийская направленность. И что-то подсказывает нам, что первое точно связано со вторым.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220903/1038348797.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, кино, культура, украина