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Чешский министр заговорил о выходе Венгрии из Евросоюза из-за России

Чешский министр заговорил о выходе Венгрии из Евросоюза из-за России - 10.09.2022 Украина.ру

Чешский министр заговорил о выходе Венгрии из Евросоюза из-за России

Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза. Об этом 9 сентября заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек в эфире радиостанции Český rozhlas Plus

2022-09-10T09:34

2022-09-10T09:34

2022-09-10T09:34

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Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы.На уточняющий вопрос ведущего министр ответил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

венгрия, ес, новости, россия