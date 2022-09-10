Чешский министр заговорил о выходе Венгрии из Евросоюза из-за России - 10.09.2022 Украина.ру
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Чешский министр заговорил о выходе Венгрии из Евросоюза из-за России
Чешский министр заговорил о выходе Венгрии из Евросоюза из-за России - 10.09.2022 Украина.ру
Чешский министр заговорил о выходе Венгрии из Евросоюза из-за России
Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза. Об этом 9 сентября заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек в эфире радиостанции Český rozhlas Plus
2022-09-10T09:34
2022-09-10T09:34
венгрия
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Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы.На уточняющий вопрос ведущего министр ответил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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венгрия, ес, новости, россия
Венгрия, ЕС, Новости, Россия

Чешский министр заговорил о выходе Венгрии из Евросоюза из-за России

09:34 10.09.2022
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
Читать в
Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза. Об этом 9 сентября заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек в эфире радиостанции Český rozhlas Plus
Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы.

"В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", — сказал Бек.

На уточняющий вопрос ведущего министр ответил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.
По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
 
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