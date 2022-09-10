Экономист Черников предупредил Европу о невиданном кризисе из-за засухи и санкций против РФ - 10.09.2022 Украина.ру
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Экономист Черников предупредил Европу о невиданном кризисе из-за засухи и санкций против РФ
Экономист Черников предупредил Европу о невиданном кризисе из-за засухи и санкций против РФ - 10.09.2022 Украина.ру
Экономист Черников предупредил Европу о невиданном кризисе из-за засухи и санкций против РФ
Страны ЕС в условиях засухи и антироссийских санкций могут столкнуться с серьезными проблемами в сельском хозяйстве и энергетической сфере, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников
2022-09-10T09:17
2022-09-10T09:17
новости
европа
урожай
санкции
россия
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По его словам, небольшой урожай и зерновой кризис в Европе спровоцируют рост цен на продовольственные товары, хотя раньше такие проблемы решались с помощью международной торговли.По его мнению, первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать именно Евросоюз с его дефицитом как продовольствия, так и энергии.
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новости, европа, урожай, санкции, россия
Новости, Европа, урожай, Санкции, Россия

Экономист Черников предупредил Европу о невиданном кризисе из-за засухи и санкций против РФ

09:17 10.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Страны ЕС в условиях засухи и антироссийских санкций могут столкнуться с серьезными проблемами в сельском хозяйстве и энергетической сфере, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников
По его словам, небольшой урожай и зерновой кризис в Европе спровоцируют рост цен на продовольственные товары, хотя раньше такие проблемы решались с помощью международной торговли.
“Сейчас же из-за роста стоимости логистики, экономических сложностей, роста цен на энергию и нелепых санкционных самоограничений эта система может нарушиться”, — заявил Черников.
По его мнению, первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать именно Евросоюз с его дефицитом как продовольствия, так и энергии.
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