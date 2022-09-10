https://ukraina.ru/20220910/1038607347.html

Экономист Черников предупредил Европу о невиданном кризисе из-за засухи и санкций против РФ

Экономист Черников предупредил Европу о невиданном кризисе из-за засухи и санкций против РФ - 10.09.2022 Украина.ру

Экономист Черников предупредил Европу о невиданном кризисе из-за засухи и санкций против РФ

Страны ЕС в условиях засухи и антироссийских санкций могут столкнуться с серьезными проблемами в сельском хозяйстве и энергетической сфере, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников

2022-09-10T09:17

2022-09-10T09:17

2022-09-10T09:17

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По его словам, небольшой урожай и зерновой кризис в Европе спровоцируют рост цен на продовольственные товары, хотя раньше такие проблемы решались с помощью международной торговли.По его мнению, первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать именно Евросоюз с его дефицитом как продовольствия, так и энергии.

https://ukraina.ru/20220909/1038595775.html

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новости, европа, урожай, санкции, россия