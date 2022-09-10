Как контрабанда украинского оружия может испортить Европу. И что делать с этим России - 10.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220910/1038603985.html
Как контрабанда украинского оружия может испортить Европу. И что делать с этим России
Как контрабанда украинского оружия может испортить Европу. И что делать с этим России - 10.09.2022 Украина.ру
Как контрабанда украинского оружия может испортить Европу. И что делать с этим России
Украина.ру, 10.09.2022
2022-09-10T08:09
2022-09-10T08:09
всу
потери всу
украина
киев
ес
польша
балканы
сша
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037653863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d7547d8da8f3b9fc65cd1ed2b432143.jpg
Поставки западного оружия Украине создают еще одну проблему: оно может потом расползтись по соседним странам. На телеканале CBS мелькало утверждение о том, что большая часть военной помощи от ЕС и США Киеву не доходит до конечных пунктов. Украина.ру побеседовала с анонимными экспертами о том, какие последствия может иметь превращение бывшей УССР в источник нелегальных "стволов".Григорий (имя собеседника изменено по его просьбе) служил в одном из силовых ведомств Украины. Из-за последовавших за Евромайданом событий он оставил место слкжбы. В комментарии Украине.ру он обрисовал перспективы превращения Украины в источник оружия в Восточной Европе. Получателем этих "товаров" будет российский криминалитет, считает Григорий. "Любая встряска, кризис действуют как болезнь, ослабевает иммунитет государства, появляется всякая грязная пена, которая пользуется сложностью ситуации. Террористические группировки, обычные уголовники – все они будут использовать это оружие и торговать им", – уточняет он.Впрочем, многое будет просачиваться и в ЕС, для Западной и Центральной Европы боевые действия на Украине будет повторение конфликтов в Югославии, в Африке, и на Ближнем Востоке, когда вместе с беженцами в некогда спокойные страны прибывали и криминальные элементы. "Для Америки, как и в тех случаях, это выгодно, дестабилизация ослабляет ЕС и делает ее страны не столь привлекательными для респектабельных мигрантов. Ведь что делало Европу Европой? Социальная стабильность, безопасность на улицах, высокий уровень жизни, хорошая медицина, терпимое отношение ко всем, в критический момент государство и соцобеспечение приходили на помощь. Теперь же, после экономических кризисов мозги и руки будут утекать в Америку, где есть относительно доступные энергоресурсы, что влияет на цены. А ЕС уже познакомилась с разнообразным балканским криминалом. Речь, конечно, не об этносах, а о регионах происхождения – это и албанцы, и марроканцы, и турки, и много кто еще. И если раньше мафия использовала автоматы, то теперь будут гранатометы и пулеметы", – прогнозирует Григорий.Он считает такой сценарий вероятным, так как ЕС ввязалась в конфликт на стороне Украины, что делает кризис более острым, доставляет проблем России, но бьет и по Европе.Но и России придется бороться с побочными эффектами вооруженной борьбы на Украине – может дойти и до чего-то похожего на зачистки бандподполья на Северном Кавказе. "Но Северный Кавказ – специфический регион, там особая организация общества. Москве удалось там стабилизировать обстановку. А в случае с нынешней ситуации опасность именно в сращивании структур уголовных и диверсионных сеток с уголовщиной внутри России, нет барьеров, если отбросить идеологическую шелуху, то русский и украинцы – один народ", – предупреждает он."Начинать бороться с распространением оружия и ползучей криминализацией нужно и можно уже сейчас. И на освобожденных территориях это будут лучше всего делать местные же жители, заинтересованные в налаживании нормальной жизни. Без их помощи, без их поддержки все равно ничего не получится. Ведь даже в борьбе с бандеровским подпольем в 1940-1950-х советская контрразведка опиралась на местное население", – отмечает Григорий. Но в первую очередь мотивация должна быть у тех, кто представляет российское государство, тогда люди им поверят и будут бороться с вражеским подпольем.И обязательно нужно ужесточать наказание за террористическую деятельность, делать все, чтобы наказание было неотвратимым. "Показать, что шутить никто с подпольем не собирается", – заключает Григорий. Андрей Щ., занимался политикой в странах Восточной Европы, также попросил не указывать его имени, так как он поддерживает контакты с коллегами из ЕС, боится, что им повредит упоминанием. По его словам, будущее – это формирование мощных украинских диаспор в городах сообщества. И переток оружия с Украины вкупе с этим процессом будет означать балканизацию многих стран. "И в польском обществе начинает меняться климат. Нарастает неприязненное отношение к украинским беженцам, начиная с того, что Barbara pracuje, Natalka spaceruje (Барбара работает, Наталка гуляет – польск.), заканчивая бытовыми привычками – многих раздражает, что перестают давать сдачи, хамят и тому подобные мелочи", – отмечает Андрей.Если занятие украинскими беженцами низших социальных страт будет дополнено и нелегальным оружием, то Европу ждет балканизация, уверен собеседник Украины.ру. "Это по-цыгански шикарные особняки, деградация социальных связей, обычай решать дела насилием - полный конец истории, но не по Фукуяеме, а по Кустурице – вечный карнавал. А территорию Украины, боюсь, может постичь судьба Ливии – с насилием, хаосом и прочими прелестями времен Запорожской Сечи", – предполагает Андрей.
https://ukraina.ru/20220909/1038594951.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Олег Ким
Олег Ким
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037653863_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_e11300362a81de7173e5bc8d0abbd518.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, потери всу, украина, киев, ес, польша, балканы, сша, эксклюзив
ВСУ, потери ВСУ, Украина, Киев, ЕС, Польша, Балканы, США, Эксклюзив

Как контрабанда украинского оружия может испортить Европу. И что делать с этим России

08:09 10.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Олег Ким
Все материалы
Поставки западного оружия Украине создают еще одну проблему: оно может потом расползтись по соседним странам. На телеканале CBS мелькало утверждение о том, что большая часть военной помощи от ЕС и США Киеву не доходит до конечных пунктов. Украина.ру побеседовала с анонимными экспертами о том, какие последствия может иметь превращение бывшей УССР в источник нелегальных "стволов".
Григорий (имя собеседника изменено по его просьбе) служил в одном из силовых ведомств Украины. Из-за последовавших за Евромайданом событий он оставил место слкжбы. В комментарии Украине.ру он обрисовал перспективы превращения Украины в источник оружия в Восточной Европе.
"Проблемы будут и у ЕС, и у России. Потому что стволы будут доставаться не только из закладок СБУ, не из схронов, куда их попрятали теробороновцы, украинские спецслужбы сделают всё возможное, чтобы побольше оружия попало в Россию, они понимают, что это нанесет их врагам много ущерба", – отмечает он.
Получателем этих "товаров" будет российский криминалитет, считает Григорий. "Любая встряска, кризис действуют как болезнь, ослабевает иммунитет государства, появляется всякая грязная пена, которая пользуется сложностью ситуации. Террористические группировки, обычные уголовники – все они будут использовать это оружие и торговать им", – уточняет он.
Впрочем, многое будет просачиваться и в ЕС, для Западной и Центральной Европы боевые действия на Украине будет повторение конфликтов в Югославии, в Африке, и на Ближнем Востоке, когда вместе с беженцами в некогда спокойные страны прибывали и криминальные элементы.
"Для Америки, как и в тех случаях, это выгодно, дестабилизация ослабляет ЕС и делает ее страны не столь привлекательными для респектабельных мигрантов. Ведь что делало Европу Европой? Социальная стабильность, безопасность на улицах, высокий уровень жизни, хорошая медицина, терпимое отношение ко всем, в критический момент государство и соцобеспечение приходили на помощь. Теперь же, после экономических кризисов мозги и руки будут утекать в Америку, где есть относительно доступные энергоресурсы, что влияет на цены. А ЕС уже познакомилась с разнообразным балканским криминалом. Речь, конечно, не об этносах, а о регионах происхождения – это и албанцы, и марроканцы, и турки, и много кто еще. И если раньше мафия использовала автоматы, то теперь будут гранатометы и пулеметы", – прогнозирует Григорий.
Он считает такой сценарий вероятным, так как ЕС ввязалась в конфликт на стороне Украины, что делает кризис более острым, доставляет проблем России, но бьет и по Европе.
Но и России придется бороться с побочными эффектами вооруженной борьбы на Украине – может дойти и до чего-то похожего на зачистки бандподполья на Северном Кавказе. "Но Северный Кавказ – специфический регион, там особая организация общества. Москве удалось там стабилизировать обстановку. А в случае с нынешней ситуации опасность именно в сращивании структур уголовных и диверсионных сеток с уголовщиной внутри России, нет барьеров, если отбросить идеологическую шелуху, то русский и украинцы – один народ", – предупреждает он.
Игорь Коротченко интервью
Вчера, 16:15
Игорь Коротченко о нелегальном рынке оружия, поставляемого Украине: Плевать Западу на побочные издержки
"Начинать бороться с распространением оружия и ползучей криминализацией нужно и можно уже сейчас. И на освобожденных территориях это будут лучше всего делать местные же жители, заинтересованные в налаживании нормальной жизни. Без их помощи, без их поддержки все равно ничего не получится. Ведь даже в борьбе с бандеровским подпольем в 1940-1950-х советская контрразведка опиралась на местное население", – отмечает Григорий. Но в первую очередь мотивация должна быть у тех, кто представляет российское государство, тогда люди им поверят и будут бороться с вражеским подпольем.
И обязательно нужно ужесточать наказание за террористическую деятельность, делать все, чтобы наказание было неотвратимым. "Показать, что шутить никто с подпольем не собирается", – заключает Григорий.
Андрей Щ., занимался политикой в странах Восточной Европы, также попросил не указывать его имени, так как он поддерживает контакты с коллегами из ЕС, боится, что им повредит упоминанием.
По его словам, будущее – это формирование мощных украинских диаспор в городах сообщества. И переток оружия с Украины вкупе с этим процессом будет означать балканизацию многих стран.
"В Польше, например, находилось до 3,5 миллионов беженцев, не все из них дети и женщины. Есть и много молодых мужчин – сотни тысяч, которые выехали за рубеж, пока на Украине идет мобилизация. И ассимилироваться они, несмотря на близость языковую и культурную, спешат далеко не все. Многие, по опросам, хотят перекочевать в Канаду или в более богатые страны Западной Европы", – рассказывает он.
"И в польском обществе начинает меняться климат. Нарастает неприязненное отношение к украинским беженцам, начиная с того, что Barbara pracuje, Natalka spaceruje (Барбара работает, Наталка гуляет – польск.), заканчивая бытовыми привычками – многих раздражает, что перестают давать сдачи, хамят и тому подобные мелочи", – отмечает Андрей.
Если занятие украинскими беженцами низших социальных страт будет дополнено и нелегальным оружием, то Европу ждет балканизация, уверен собеседник Украины.ру. "Это по-цыгански шикарные особняки, деградация социальных связей, обычай решать дела насилием - полный конец истории, но не по Фукуяеме, а по Кустурице – вечный карнавал. А территорию Украины, боюсь, может постичь судьба Ливии – с насилием, хаосом и прочими прелестями времен Запорожской Сечи", – предполагает Андрей.
 
ВСУпотери ВСУУкраинаКиевЕСПольшаБалканыСШАЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:39Западная Украина за минувшую неделю
10:28Минфин США предупредил компании о последствиях за попытки скрыть цену нефти из России
09:58Украина не принимает электроэнергию с Запорожской АЭС — Рогов
09:49"Смутное время" и его особенности
09:46Украинский журналист раскритиковал венгерский школьный учебник за поддержку России
09:42Мир "Великого Кольца": о вранье
09:34Чешский министр заговорил о выходе Венгрии из Евросоюза из-за России
09:33Выкрутасы Сиси. Она была настоящей галичанской королевой
09:23Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев
09:17Экономист Черников предупредил Европу о невиданном кризисе из-за засухи и санкций против РФ
09:08"Будет только хуже": представитель Госдепа пригрозил россиянам
08:52США не будут возобновлять закупки нефти из России
08:46Минфин США: лимит цен на нефть из РФ установят согласившиеся применять механизм страны
08:37Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"
08:21"Защищали город силами меньше полной роты": в ДНР рассказали о подвиге бойцов СОБРа при обороне Балаклеи
08:17Львов в период СВО
08:09Как контрабанда украинского оружия может испортить Европу. И что делать с этим России
07:30России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский
07:00Безпалько призвал зеркально ответить на украинский террор
06:30Безпалько назвал изъян в антитеррористической работе России
Лента новостейМолния