https://ukraina.ru/20220910/1038603985.html

Как контрабанда украинского оружия может испортить Европу. И что делать с этим России

Как контрабанда украинского оружия может испортить Европу. И что делать с этим России - 10.09.2022 Украина.ру

Как контрабанда украинского оружия может испортить Европу. И что делать с этим России

Украина.ру, 10.09.2022

2022-09-10T08:09

2022-09-10T08:09

2022-09-10T08:09

всу

потери всу

украина

киев

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Поставки западного оружия Украине создают еще одну проблему: оно может потом расползтись по соседним странам. На телеканале CBS мелькало утверждение о том, что большая часть военной помощи от ЕС и США Киеву не доходит до конечных пунктов. Украина.ру побеседовала с анонимными экспертами о том, какие последствия может иметь превращение бывшей УССР в источник нелегальных "стволов".Григорий (имя собеседника изменено по его просьбе) служил в одном из силовых ведомств Украины. Из-за последовавших за Евромайданом событий он оставил место слкжбы. В комментарии Украине.ру он обрисовал перспективы превращения Украины в источник оружия в Восточной Европе. Получателем этих "товаров" будет российский криминалитет, считает Григорий. "Любая встряска, кризис действуют как болезнь, ослабевает иммунитет государства, появляется всякая грязная пена, которая пользуется сложностью ситуации. Террористические группировки, обычные уголовники – все они будут использовать это оружие и торговать им", – уточняет он.Впрочем, многое будет просачиваться и в ЕС, для Западной и Центральной Европы боевые действия на Украине будет повторение конфликтов в Югославии, в Африке, и на Ближнем Востоке, когда вместе с беженцами в некогда спокойные страны прибывали и криминальные элементы. "Для Америки, как и в тех случаях, это выгодно, дестабилизация ослабляет ЕС и делает ее страны не столь привлекательными для респектабельных мигрантов. Ведь что делало Европу Европой? Социальная стабильность, безопасность на улицах, высокий уровень жизни, хорошая медицина, терпимое отношение ко всем, в критический момент государство и соцобеспечение приходили на помощь. Теперь же, после экономических кризисов мозги и руки будут утекать в Америку, где есть относительно доступные энергоресурсы, что влияет на цены. А ЕС уже познакомилась с разнообразным балканским криминалом. Речь, конечно, не об этносах, а о регионах происхождения – это и албанцы, и марроканцы, и турки, и много кто еще. И если раньше мафия использовала автоматы, то теперь будут гранатометы и пулеметы", – прогнозирует Григорий.Он считает такой сценарий вероятным, так как ЕС ввязалась в конфликт на стороне Украины, что делает кризис более острым, доставляет проблем России, но бьет и по Европе.Но и России придется бороться с побочными эффектами вооруженной борьбы на Украине – может дойти и до чего-то похожего на зачистки бандподполья на Северном Кавказе. "Но Северный Кавказ – специфический регион, там особая организация общества. Москве удалось там стабилизировать обстановку. А в случае с нынешней ситуации опасность именно в сращивании структур уголовных и диверсионных сеток с уголовщиной внутри России, нет барьеров, если отбросить идеологическую шелуху, то русский и украинцы – один народ", – предупреждает он."Начинать бороться с распространением оружия и ползучей криминализацией нужно и можно уже сейчас. И на освобожденных территориях это будут лучше всего делать местные же жители, заинтересованные в налаживании нормальной жизни. Без их помощи, без их поддержки все равно ничего не получится. Ведь даже в борьбе с бандеровским подпольем в 1940-1950-х советская контрразведка опиралась на местное население", – отмечает Григорий. Но в первую очередь мотивация должна быть у тех, кто представляет российское государство, тогда люди им поверят и будут бороться с вражеским подпольем.И обязательно нужно ужесточать наказание за террористическую деятельность, делать все, чтобы наказание было неотвратимым. "Показать, что шутить никто с подпольем не собирается", – заключает Григорий. Андрей Щ., занимался политикой в странах Восточной Европы, также попросил не указывать его имени, так как он поддерживает контакты с коллегами из ЕС, боится, что им повредит упоминанием. По его словам, будущее – это формирование мощных украинских диаспор в городах сообщества. И переток оружия с Украины вкупе с этим процессом будет означать балканизацию многих стран. "И в польском обществе начинает меняться климат. Нарастает неприязненное отношение к украинским беженцам, начиная с того, что Barbara pracuje, Natalka spaceruje (Барбара работает, Наталка гуляет – польск.), заканчивая бытовыми привычками – многих раздражает, что перестают давать сдачи, хамят и тому подобные мелочи", – отмечает Андрей.Если занятие украинскими беженцами низших социальных страт будет дополнено и нелегальным оружием, то Европу ждет балканизация, уверен собеседник Украины.ру. "Это по-цыгански шикарные особняки, деградация социальных связей, обычай решать дела насилием - полный конец истории, но не по Фукуяеме, а по Кустурице – вечный карнавал. А территорию Украины, боюсь, может постичь судьба Ливии – с насилием, хаосом и прочими прелестями времен Запорожской Сечи", – предполагает Андрей.

https://ukraina.ru/20220909/1038594951.html

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Олег Ким

Олег Ким

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Ким

всу, потери всу, украина, киев, ес, польша, балканы, сша, эксклюзив