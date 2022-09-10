https://ukraina.ru/20220910/1038592190.html

"Кто давит на персонал? Россия, Украина, марсиане?": физик-атомщик оценил отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

"Кто давит на персонал? марсиане?": физик-атомщик оценил отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

"Кто давит на персонал? Россия, Украина, марсиане?": физик-атомщик оценил отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. Однако рекомендации, которые в нем содержатся, носят настолько абстрактный характер, что в принципе непонятно, кому они адресованы. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал физик-атомщик Андрей Ожаровский

2022-09-10T05:45

2022-09-10T05:45

2022-09-10T05:45

магатэ

запорожская аэс

отчет

новости

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Он уточнил также, что представленный на суд общественности отчет МАГАТЭ – пока не итоговый документ, а сырая версия, сделанная наспех. Полную версию отчета, считает Ожаровский, миссия представит позже.

https://ukraina.ru/20220908/1038552005.html

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2022

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магатэ, запорожская аэс, отчет, новости