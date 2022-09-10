"Кто давит на персонал? марсиане?": физик-атомщик оценил отчет МАГАТЭ по ЗАЭС
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"Кто давит на персонал? Россия, Украина, марсиане?": физик-атомщик оценил отчет МАГАТЭ по ЗАЭС
"Кто давит на персонал? марсиане?": физик-атомщик оценил отчет МАГАТЭ по ЗАЭС
"Кто давит на персонал? Россия, Украина, марсиане?": физик-атомщик оценил отчет МАГАТЭ по ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. Однако рекомендации, которые в нем содержатся, носят настолько абстрактный характер, что в принципе непонятно, кому они адресованы. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал физик-атомщик Андрей Ожаровский
2022-09-10T05:45
2022-09-10T05:45
магатэ
запорожская аэс
отчет
новости
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Он уточнил также, что представленный на суд общественности отчет МАГАТЭ – пока не итоговый документ, а сырая версия, сделанная наспех. Полную версию отчета, считает Ожаровский, миссия представит позже.
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МАГАТЭ, Запорожская АЭС, отчет, Новости

"Кто давит на персонал? Россия, Украина, марсиане?": физик-атомщик оценил отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

05:45 10.09.2022
 
Андрей Ожаровский, физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза
Андрей Ожаровский, физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза
Читать в
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. Однако рекомендации, которые в нем содержатся, носят настолько абстрактный характер, что в принципе непонятно, кому они адресованы. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал физик-атомщик Андрей Ожаровский

"Не сказано кто должен прекратить обстрелы. Не сказано, кто давит на персонал. Россия, Украина, марсиане? Поэтому, есть ощущение предварительности. Может на основании этого отчета может ничего не произойти, могут сказать, что уже выпустили отчет. А могут и выпустить конкретные рекомендации сторонам. Как этого добиваться – уже политический вопрос", - сказал специалист.

Он уточнил также, что представленный на суд общественности отчет МАГАТЭ – пока не итоговый документ, а сырая версия, сделанная наспех. Полную версию отчета, считает Ожаровский, миссия представит позже.
Андрей Ожаровский, физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза
8 сентября, 14:00
Андрей Ожаровский считает, что МАГАТЭ наскоро состряпало предварительный отчет, настоящий еще готовят
 
МАГАТЭЗапорожская АЭСотчетНовости
 
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