https://ukraina.ru/20220910/1038590466.html

Физик-атомщик: работа МАГАТЭ на Запорожской АЭС отдает пиарщиной

Физик-атомщик: работа МАГАТЭ на Запорожской АЭС отдает пиарщиной

Физик-атомщик: работа МАГАТЭ на Запорожской АЭС отдает пиарщиной

В документе, представленном сотрудниками МАГАТЭ по результатам визита на Запорожскую АЭС, не содержится никаких конкретных рекомендаций. Это позволяет предположить, что миссия работала не над безопасностью объекта, а над личным пиаром. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил физик-атомщик Андрей Ожаровский

2022-09-10T05:15

2022-09-10T05:15

2022-09-10T05:15

запорожская аэс

магатэ

обстрелы

безопасность

отчет

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По его словам, полный отчет о визите МАГАТЭ на такой объект как АЭС должен содержать полные ответы на вопросы о том, какой урон нанесен ядерным установкам, насколько работоспособны системы безопасности и в каком состоянии ядерный материал.Вместо этого, констатировал специалист, в документе миссии указано, что на станции нарушены все "семь столпов ядерной безопасности"."Что они про столпы сказали, до сих пор непонятно. Это отдает пиарщиной, работой на публику. Вот ребята красуются, есть вот какие-то у нас столпы. Но если это принять всерьёз, а это не совсем бесполезная вещь. Тот светофор, который был опубликован, и который Гросси показывал, когда вернулся в Вену, он пестрит желтым и красным светом. И мне казалось, что вывод должен быть однозначный. Если у вас по каждому из столпов красный и желтый свет, останавливайте работу станции. Если горит красный – машина, стоп!" - заявил Ожаровский.

https://ukraina.ru/20220908/1038552005.html

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запорожская аэс, магатэ, обстрелы, безопасность, отчет, новости