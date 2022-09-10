Физик-атомщик объяснил, почему МАГАТЭ не указала направление обстрелов

"Это к другим структурам, и они (МАГАТЭ – Ред.) не могут определить, кто обстреливает. Не к ним вопрос. Они четко, ясно, обезличено говорят – нужно прекратить обстрелы, с какой бы стороны они не были. Я согласен с этим. С точки зрения всего мира совершенно все равно, откуда прилетит снаряд, главное, чтобы он не попал в реактор. Другие миссии уже могут на основании отчета МАГАТЭ пытаться свои миссии направлять", - сказал специалист.