Физик-атомщик объяснил, почему МАГАТЭ не указала направление обстрелов
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Физик-атомщик объяснил, почему МАГАТЭ не указала направление обстрелов
Физик-атомщик объяснил, почему МАГАТЭ не указала направление обстрелов
Физик-атомщик объяснил, почему МАГАТЭ не указала направление обстрелов
МАГАТЭ - организация не военная, поэтому ждать от них указания, с какой стороны производятся обстрелы не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил физик-атомщик Андрей Ожаровский
2022-09-10T04:45
2022-09-10T04:45
магатэ
обстрелы
запорожская аэс
отчет
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Он уточнил также, что представленный на суд общественности отчет МАГАТЭ – пока не итоговый документ, а сырая версия, сделанная наспех. Полную версию отчета, считает Ожаровский, миссия представит позже.
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магатэ, обстрелы, запорожская аэс, отчет
МАГАТЭ, обстрелы, Запорожская АЭС, отчет

Физик-атомщик объяснил, почему МАГАТЭ не указала направление обстрелов

04:45 10.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МАГАТЭ - организация не военная, поэтому ждать от них указания, с какой стороны производятся обстрелы не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил физик-атомщик Андрей Ожаровский
"Это к другим структурам, и они (МАГАТЭ – Ред.) не могут определить, кто обстреливает. Не к ним вопрос. Они четко, ясно, обезличено говорят – нужно прекратить обстрелы, с какой бы стороны они не были. Я согласен с этим. С точки зрения всего мира совершенно все равно, откуда прилетит снаряд, главное, чтобы он не попал в реактор. Другие миссии уже могут на основании отчета МАГАТЭ пытаться свои миссии направлять", - сказал специалист.
Он уточнил также, что представленный на суд общественности отчет МАГАТЭ – пока не итоговый документ, а сырая версия, сделанная наспех. Полную версию отчета, считает Ожаровский, миссия представит позже.
Андрей Ожаровский, физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза
8 сентября, 14:00
Андрей Ожаровский считает, что МАГАТЭ наскоро состряпало предварительный отчет, настоящий еще готовят
 
МАГАТЭобстрелыЗапорожская АЭСотчет
 
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