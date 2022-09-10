https://ukraina.ru/20220910/1038588696.html
Физик-атомщик объяснил, почему МАГАТЭ не указала направление обстрелов
Физик-атомщик объяснил, почему МАГАТЭ не указала направление обстрелов
Физик-атомщик объяснил, почему МАГАТЭ не указала направление обстрелов
МАГАТЭ - организация не военная, поэтому ждать от них указания, с какой стороны производятся обстрелы не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил физик-атомщик Андрей Ожаровский
2022-09-10T04:45
2022-09-10T04:45
2022-09-10T04:45
магатэ
обстрелы
запорожская аэс
отчет
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/02/1038367272_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_2d758b17c5a4573d119fdef5625f096f.jpg
Он уточнил также, что представленный на суд общественности отчет МАГАТЭ – пока не итоговый документ, а сырая версия, сделанная наспех. Полную версию отчета, считает Ожаровский, миссия представит позже.
https://ukraina.ru/20220908/1038552005.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
магатэ, обстрелы, запорожская аэс, отчет
МАГАТЭ, обстрелы, Запорожская АЭС, отчет
Физик-атомщик объяснил, почему МАГАТЭ не указала направление обстрелов
МАГАТЭ - организация не военная, поэтому ждать от них указания, с какой стороны производятся обстрелы не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил физик-атомщик Андрей Ожаровский