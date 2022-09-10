https://ukraina.ru/20220910/1038583922.html
Быстро склепали в спешке: физик-атомщик изучил отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Быстро склепали в спешке: физик-ядерщик изучил отчет МАГАТЭ по ЗАЭС
Быстро склепали в спешке: физик-атомщик изучил отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. Однако это не итоговый документ, а быстро склепанный в спешке, считает физик-атомщик Андрей Ожаровский. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру
2022-09-10T04:15
2022-09-10T04:15
2022-09-10T04:15
новости
запорожская аэс
магатэ
отчет
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Свою позицию специалист пояснил тем, что в представленном миссией документе нет ответов на ключевые вопросы по теме. В частности, не оценен ущерб, нанесенный ядерным установкам. Также не описана степень работоспособности основных и запасных систем безопасности."Я не нашел отчета о состоянии ядерных материалов. Может я плохо искал, не нашел про обогащенный уран и отработанное ядерное топливо. А это одна из основных задач МАГАТЭ – следить за материалами, которые могут стать основой для создания взрывных устройств. Так что, это крайне предварительный документ, быстро написанный к заседанию Совбеза ООН. Мне кажется, что это быстро склёпанный в спешке до конца миссии документ, это видно", - заявил специалист.
https://ukraina.ru/20220908/1038552005.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, магатэ, отчет
Быстро склепали в спешке: физик-атомщик изучил отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. Однако это не итоговый документ, а быстро склепанный в спешке, считает физик-атомщик Андрей Ожаровский. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру
"Это не отчет о миссии, это отчет о событиях за срок с 28 апреля (момента входа на АЭС российских войск) по 5 сентября о происходящем на Украине. Там кратко пересказывается то, что стало известно МАГАТЭ из различных источников о том, что происходило. В основном из коммуникации с Украиной, поскольку она ответственная за эту АЭС. Отчета о миссии нету. Он будет позже, отдельно. Не скоро, я думаю", - сказал эксперт.
Свою позицию специалист пояснил тем, что в представленном миссией документе нет ответов на ключевые вопросы по теме. В частности, не оценен ущерб, нанесенный ядерным установкам. Также не описана степень работоспособности основных и запасных систем безопасности.
"Я не нашел отчета о состоянии ядерных материалов. Может я плохо искал, не нашел про обогащенный уран и отработанное ядерное топливо. А это одна из основных задач МАГАТЭ – следить за материалами, которые могут стать основой для создания взрывных устройств. Так что, это крайне предварительный документ, быстро написанный к заседанию Совбеза ООН. Мне кажется, что это быстро склёпанный в спешке до конца миссии документ, это видно", - заявил специалист.