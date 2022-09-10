https://ukraina.ru/20220910/1038583922.html

Быстро склепали в спешке: физик-атомщик изучил отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Быстро склепали в спешке: физик-ядерщик изучил отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

Быстро склепали в спешке: физик-атомщик изучил отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. Однако это не итоговый документ, а быстро склепанный в спешке, считает физик-атомщик Андрей Ожаровский. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

2022-09-10T04:15

2022-09-10T04:15

2022-09-10T04:15

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Свою позицию специалист пояснил тем, что в представленном миссией документе нет ответов на ключевые вопросы по теме. В частности, не оценен ущерб, нанесенный ядерным установкам. Также не описана степень работоспособности основных и запасных систем безопасности."Я не нашел отчета о состоянии ядерных материалов. Может я плохо искал, не нашел про обогащенный уран и отработанное ядерное топливо. А это одна из основных задач МАГАТЭ – следить за материалами, которые могут стать основой для создания взрывных устройств. Так что, это крайне предварительный документ, быстро написанный к заседанию Совбеза ООН. Мне кажется, что это быстро склёпанный в спешке до конца миссии документ, это видно", - заявил специалист.

https://ukraina.ru/20220908/1038552005.html

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2022

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