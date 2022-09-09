https://ukraina.ru/20220909/1038602602.html

"Чем меньше едоков, тем меньше голод": политолог раскрыл схему обмена украинского зерна на оружие

"Чем меньше едоков, тем меньше голод": политолог раскрыл схему обмена украинского зерна на оружие - 09.09.2022 Украина.ру

"Чем меньше едоков, тем меньше голод": политолог раскрыл схему обмена украинского зерна на оружие

Украина последние 20 лет торговала оружием на черном рынке. Сегодня с "хуторянкой хитростью" Евросоюз вместо Африки получает украинское зерно, а туда отправляет оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Мартынов

2022-09-09T17:48

2022-09-09T17:48

2022-09-09T17:48

чем воюют на украине

новости

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Часть западного оружия доходит до линии соприкосновения на Украине, а часть списывается до боевых действий. Списанное оружие, предположил Мартынов, поставляют по заниженным ценам в страны Африки и горячие точки. Взамен Европа получила украинское зерно.В Африку должны были доставить зерно, но теперь поставляют оружие за полцены. Политолог считает эту политику циничной: европейцы побеждают голод оружием. "Чем меньше едоков, тем меньше голод. Цинично и логично же", заключил он.

https://ukraina.ru/20220909/1038595351.html

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новости, зерно, украина, оружие, поставки