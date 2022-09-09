"Чем меньше едоков, тем меньше голод": политолог раскрыл схему обмена украинского зерна на оружие
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegramзерно судно порт Украина
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegram
Украина последние 20 лет торговала оружием на черном рынке. Сегодня с "хуторянкой хитростью" Евросоюз вместо Африки получает украинское зерно, а туда отправляет оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Мартынов
Часть западного оружия доходит до линии соприкосновения на Украине, а часть списывается до боевых действий. Списанное оружие, предположил Мартынов, поставляют по заниженным ценам в страны Африки и горячие точки. Взамен Европа получила украинское зерно.
"Причем, продано с такой обычной хуторянской хитростью. Они это зерно отдали за долги евпропейцам. Во-первых, там цены выше, во-вторых они должны огромное количество. Третье – отдавая зерно в Европу, они получают оружие, чтобы убивать мирных людей", - сказал политолог.
В Африку должны были доставить зерно, но теперь поставляют оружие за полцены. Политолог считает эту политику циничной: европейцы побеждают голод оружием. "Чем меньше едоков, тем меньше голод. Цинично и логично же", заключил он.