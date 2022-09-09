"Чем меньше едоков, тем меньше голод": политолог раскрыл схему обмена украинского зерна на оружие - 09.09.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220909/1038602602.html
"Чем меньше едоков, тем меньше голод": политолог раскрыл схему обмена украинского зерна на оружие
"Чем меньше едоков, тем меньше голод": политолог раскрыл схему обмена украинского зерна на оружие - 09.09.2022 Украина.ру
"Чем меньше едоков, тем меньше голод": политолог раскрыл схему обмена украинского зерна на оружие
Украина последние 20 лет торговала оружием на черном рынке. Сегодня с "хуторянкой хитростью" Евросоюз вместо Африки получает украинское зерно, а туда отправляет оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Мартынов
2022-09-09T17:48
2022-09-09T17:48
чем воюют на украине
новости
зерно
украина
оружие
поставки
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Часть западного оружия доходит до линии соприкосновения на Украине, а часть списывается до боевых действий. Списанное оружие, предположил Мартынов, поставляют по заниженным ценам в страны Африки и горячие точки. Взамен Европа получила украинское зерно.В Африку должны были доставить зерно, но теперь поставляют оружие за полцены. Политолог считает эту политику циничной: европейцы побеждают голод оружием. "Чем меньше едоков, тем меньше голод. Цинично и логично же", заключил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зерно, украина, оружие, поставки
Чем воюют на Украине, Новости, зерно, Украина, оружие, поставки

"Чем меньше едоков, тем меньше голод": политолог раскрыл схему обмена украинского зерна на оружие

17:48 09.09.2022
 
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegramзерно судно порт Украина
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegram
Читать в
Украина последние 20 лет торговала оружием на черном рынке. Сегодня с "хуторянкой хитростью" Евросоюз вместо Африки получает украинское зерно, а туда отправляет оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Мартынов
Часть западного оружия доходит до линии соприкосновения на Украине, а часть списывается до боевых действий. Списанное оружие, предположил Мартынов, поставляют по заниженным ценам в страны Африки и горячие точки. Взамен Европа получила украинское зерно.
"Причем, продано с такой обычной хуторянской хитростью. Они это зерно отдали за долги евпропейцам. Во-первых, там цены выше, во-вторых они должны огромное количество. Третье – отдавая зерно в Европу, они получают оружие, чтобы убивать мирных людей", - сказал политолог.
В Африку должны были доставить зерно, но теперь поставляют оружие за полцены. Политолог считает эту политику циничной: европейцы побеждают голод оружием. "Чем меньше едоков, тем меньше голод. Цинично и логично же", заключил он.
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
16:09Чем воюют на Украине
Иногда говори "никогда". Как реагирует Запад на то, что его оружие попадает с Украины к террористам
 
Чем воюют на УкраинеНовостизерноУкраинаоружиепоставки
 
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