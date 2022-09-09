"Глупость, измена, или же…": Скориков рассказал, что происходит на Харьковском направлении. Видео - 09.09.2022 Украина.ру
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"Глупость, измена, или же…": Скориков рассказал, что происходит на Харьковском направлении. Видео
"Глупость, измена, или же…": Скориков рассказал, что происходит на Харьковском направлении. Видео - 09.09.2022 Украина.ру
"Глупость, измена, или же…": Скориков рассказал, что происходит на Харьковском направлении. Видео
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков рассказал Украине.ру о ситуации на Харьковском направлении, будущем освобождённых территорий,... Украина.ру, 09.09.2022
2022-09-09T17:08
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков рассказал Украине.ру о ситуации на Харьковском направлении, будущем освобождённых территорий, изучении украинского языка и о борьбе с терроризмом во время СВО:0:31 – Ситуация на Северном фронте СВО;10:06 – Будущее освобождённых территорий;16:51 – Насколько освобождённым территориям нужен акцент на украинском языке; 25:29 – Борьба с терроризмом в условиях СВО;29:00 – Утечка оружия из Украины;Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель – денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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"Глупость, измена, или же…": Скориков рассказал, что происходит на Харьковском направлении. Видео

17:08 09.09.2022
 
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков рассказал Украине.ру о ситуации на Харьковском направлении, будущем освобождённых территорий, изучении украинского языка и о борьбе с терроризмом во время СВО:
0:31 – Ситуация на Северном фронте СВО;
10:06 – Будущее освобождённых территорий;
16:51 – Насколько освобождённым территориям нужен акцент на украинском языке;
25:29 – Борьба с терроризмом в условиях СВО;
29:00 – Утечка оружия из Украины;
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель – денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
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