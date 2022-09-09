https://ukraina.ru/20220909/1038600041.html
"Кракен" и Пришиб: Минобороны РФ озвучило новые данные по спецоперации
"Кракен" и Пришиб: стало известно, как обстоят дела на фронте
"Кракен" и Пришиб: Минобороны РФ озвучило новые данные по спецоперации
Минобороны РФ опубликовало 9 сентября свежие данные о ситуации в Донбассе и на Украине. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли несколько попыток атак и отступили
2022-09-09T16:20
2022-09-09T16:20
2022-09-09T16:20
новости
минобороны рф
бои
сводка
украина
спецоперация
сво
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/02/1038378699_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_6a0e3f0130884657ffe44d8cb148f360.jpg.webp
Потери Украины на этом участке фронта составили 3 танка, 4 боевых машины пехоты, 7 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих. Известно и о других потерях ВСУ"Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования "Кракен" в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сообщенииТакже отмечается, что за последние сутки были ликвидированы 8 пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в ДНР, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153-х районах.Также стало известно об уничтожении боевой машины реактивной системы залпового огня "HIMARS" производства США и американской гаубицы М-777. В воздухе уничтожены 18 снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" и "Ольха", а также 6 беспилотных летательных аппаратов. Итого с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
https://ukraina.ru/20220909/1038598221.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/02/1038378699_111:0:778:500_1920x0_80_0_0_8c015f0227e50319f81ae24f8b4848a3.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, бои, сводка, украина, спецоперация, сво, харьковская область
Новости, Минобороны РФ, бои, сводка, Украина, Спецоперация, СВО, Харьковская область
"Кракен" и Пришиб: Минобороны РФ озвучило новые данные по спецоперации
Минобороны РФ опубликовало 9 сентября свежие данные о ситуации в Донбассе и на Украине. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли несколько попыток атак и отступили
Потери Украины на этом участке фронта составили 3 танка, 4 боевых машины пехоты, 7 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих. Известно и о других потерях ВСУ
"Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования "Кракен" в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сообщении
Также отмечается, что за последние сутки были ликвидированы 8 пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в ДНР, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153-х районах.
Также стало известно об уничтожении боевой машины реактивной системы залпового огня "HIMARS" производства США и американской гаубицы М-777. В воздухе уничтожены 18 снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" и "Ольха", а также 6 беспилотных летательных аппаратов.
Итого с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
—293 самолета,
—152 вертолета,
—1916 беспилотных летательных аппаратов,
—374 зенитных ракетных комплекса,
—4870 танков и других боевых бронированных машин,
—827 боевых машин реактивных систем залпового огня,
—3371 орудие полевой артиллерии и миномет,
—5417 единиц специальной военной автомобильной техники.
Провокации со стороны Киева продолжаются: в течение суток зафиксировано 6 артиллерийских обстрелов города Энергодар. В результате обстрела линий электропередач город остался без электричества. Ответным огнём российской стороны огневые средства противника были подавлены.