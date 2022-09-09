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"Кракен" и Пришиб: Минобороны РФ озвучило новые данные по спецоперации

"Кракен" и Пришиб: стало известно, как обстоят дела на фронте

"Кракен" и Пришиб: Минобороны РФ озвучило новые данные по спецоперации

Минобороны РФ опубликовало 9 сентября свежие данные о ситуации в Донбассе и на Украине. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли несколько попыток атак и отступили

2022-09-09T16:20

2022-09-09T16:20

2022-09-09T16:20

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Потери Украины на этом участке фронта составили 3 танка, 4 боевых машины пехоты, 7 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих. Известно и о других потерях ВСУ"Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования "Кракен" в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сообщенииТакже отмечается, что за последние сутки были ликвидированы 8 пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в ДНР, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153-х районах.Также стало известно об уничтожении боевой машины реактивной системы залпового огня "HIMARS" производства США и американской гаубицы М-777. В воздухе уничтожены 18 снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" и "Ольха", а также 6 беспилотных летательных аппаратов. Итого с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

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новости, минобороны рф, бои, сводка, украина, спецоперация, сво, харьковская область