"Кракен" и Пришиб: стало известно, как обстоят дела на фронте
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"Кракен" и Пришиб: Минобороны РФ озвучило новые данные по спецоперации
"Кракен" и Пришиб: стало известно, как обстоят дела на фронте
"Кракен" и Пришиб: Минобороны РФ озвучило новые данные по спецоперации
Минобороны РФ опубликовало 9 сентября свежие данные о ситуации в Донбассе и на Украине. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли несколько попыток атак и отступили
2022-09-09T16:20
2022-09-09T16:20
новости
минобороны рф
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сво
харьковская область
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Потери Украины на этом участке фронта составили 3 танка, 4 боевых машины пехоты, 7 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих. Известно и о других потерях ВСУ"Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования "Кракен" в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сообщенииТакже отмечается, что за последние сутки были ликвидированы 8 пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в ДНР, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153-х районах.Также стало известно об уничтожении боевой машины реактивной системы залпового огня "HIMARS" производства США и американской гаубицы М-777. В воздухе уничтожены 18 снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" и "Ольха", а также 6 беспилотных летательных аппаратов. Итого с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
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новости, минобороны рф, бои, сводка, украина, спецоперация, сво, харьковская область
Новости, Минобороны РФ, бои, сводка, Украина, Спецоперация, СВО, Харьковская область

"Кракен" и Пришиб: Минобороны РФ озвучило новые данные по спецоперации

16:20 09.09.2022
 
© пресс-служба РосгвардииВ Запорожской области задержали вооруженного информатора ВСУ
В Запорожской области задержали вооруженного информатора ВСУ
© пресс-служба Росгвардии
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Минобороны РФ опубликовало 9 сентября свежие данные о ситуации в Донбассе и на Украине. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли несколько попыток атак и отступили
Потери Украины на этом участке фронта составили 3 танка, 4 боевых машины пехоты, 7 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих. Известно и о других потерях ВСУ
"Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования "Кракен" в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сообщении
Также отмечается, что за последние сутки были ликвидированы 8 пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в ДНР, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153-х районах.
Также стало известно об уничтожении боевой машины реактивной системы залпового огня "HIMARS" производства США и американской гаубицы М-777. В воздухе уничтожены 18 снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" и "Ольха", а также 6 беспилотных летательных аппаратов.

Итого с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
  • 293 самолета,
  • 152 вертолета,
  • 1916 беспилотных летательных аппаратов,
  • 374 зенитных ракетных комплекса,
  • 4870 танков и других боевых бронированных машин,
  • 827 боевых машин реактивных систем залпового огня,
  • 3371 орудие полевой артиллерии и миномет,
  • 5417 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Провокации со стороны Киева продолжаются: в течение суток зафиксировано 6 артиллерийских обстрелов города Энергодар. В результате обстрела линий электропередач город остался без электричества. Ответным огнём российской стороны огневые средства противника были подавлены.
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
16:00
Бои на Харьковском направлении, тревожный прогноз генсека НАТО. Главное на Украине на 16:00 9 сентября
 
НовостиМинобороны РФбоисводкаУкраинаСпецоперацияСВОХарьковская область
 
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