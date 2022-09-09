https://ukraina.ru/20220909/1038598221.html

Бои на Харьковском направлении, тревожный прогноз генсека НАТО. Главное на Украине на 16:00 9 сентября

Бои на Харьковском направлении, тревожный прогноз генсека НАТО. Главное на Украине на 16:00 9 сентября - 09.09.2022 Украина.ру

Бои на Харьковском направлении, тревожный прогноз генсека НАТО. Главное на Украине на 16:00 9 сентября

Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T16:00

2022-09-09T16:00

2022-09-09T15:54

визы

нато

оружие

всу

харьков

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хроники

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Российские военные пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи. Захарова рассказала о российском ответе на введение визового режима. Генсек НАТО допустил, что Украина может перестать существовать как независимое государствоГлава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные предпринимают попытки выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из пригородов Балаклеи в регионе."Сложная гуманитарная обстановка [в Балаклее] <...> там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои, и наши войска сдерживают на подступах", — заявил Ганчев.По его словам, обстановка под поселком Шевченково остается сложной.Ганчев уточнил, что союзные войска дают отпор с участием российских резервов.Он отметил, что украинские военные отправили для контрудара все резервы, однако несут колоссальные потери."Украинские боевики подтянули все резервы в Харьковской области, у них колоссальные, "тысячные" потери, людей бросают на убой", — сказал Ганчев.По его словам, ВСУ под Харьковом стремятся, в первую очередь, "показать картинку" Западу с поднятыми украинскими флагами."Задача — показать картинку своим западным партнерам, своим хозяевам, что они занимают населенные пункты, используя их вооружение. Главное — везде успеть отснять, показать, что они поднимают над каким-то населенным пунктом украинский флаг, что потом происходит с солдатами, никто не говорит. Там большие потери", — повторил Ганчев.Союзные силы массово перебрасывают подкрепление к Купянску и Изюму. Об этом стало известно военному корреспонденту Евгению Поддубному, подробностями он поделился в своем Telegram-канале."Коровы" (вертолеты Ми-26 —ред.) приземляются практически у ЛБС (линии боевого столкновения). Подготовлено несколько точек приземления", — рассказал военкор.По его словам, вертолеты доставляют бронетехнику и личный состав."Бойцы направляются в бой, чтобы отбросить противника и не допустить дальнейших прорывов", — добавил он.По словам главы администрации Купянского района Максима Губина, украинские диверсионные группы неоднократно пытались проникнуть в город."Была такая информация, что диверсионно-террористические группы пытались заходить, но у них это не получилось. Эти попытки были предприняты неоднократно, но наши войска в этом случае достаточно плотно удерживают позиции, и ни одной группе не удалось прервать линию военных наших для того, чтобы войти на территорию Купянска или Купянского района", — рассказал Губин.При этом он сообщил, что жителей Харьковской области, которые проживают на территории, подконтрольной союзным силам, эвакуируют в Россию и Луганскую народную республику (ЛНР) из-за обстрелов украинский военных."Обстановка в Купянском районе сейчас достаточно сложная и неоднозначная. Наши войска удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии. Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. Мы организовываем транспорт, автобусы, с помощью которых жители вывозятся в Луганскую Народную Республику, в район Сватово, на территорию России", — сказал Губин.Накануне сало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск в Харьковской области. Украинские войска сходу попытались ворваться в Балаклею, но были остановлены подразделениями Росгвардии.В настоящее время бой идет под Купянском — украинские танки пытаются прорваться к городу, работает российская авиация.Кремль отказался давать комментарии по ситуации вокруг Балаклеи в Харьковской области и другим событиям в зоне спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил данные вопросы Министерству обороны.Исчезновение УкраиныГенсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что если Украина прекратит боевые действия, то перестанет существовать как независимое государство.Он также отметил, что НАТО якобы видит "некоторые успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном и Харьковом", но призывает "не заблуждаться" и готовиться "к длительной войне", а также обеспечить Украину десятками тысяч комплектов зимней формы. "Численность украинской армии выросла и необходимо обеспечить ее подготовку к зиме, в том числе направить ей десятки тысяч комплектов зимней формы", - сказал Столтенберг.Генсек призвал страны альянса наращивать поставки вооружений Украине, даже в ущерб собственным оборонным возможностям, поскольку альянс считает войну на Украине элементом обеспечения собственной безопасности.При этом накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что с начала российской спецоперации Вооруженные силы Украины потеряли десятки тысяч человек убитыми и ранеными."За последние шесть месяцев украинцы... выдержали бесчисленное количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов. Они заплатили жестокую цену тысячами, десятками тысяч убитых и раненых",— заявил он.В пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что армия Украины за сутки потеряла более 270 человек при неудачных попытках атаковать на Николаево-Криворожском направлении."Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили", - сказал онПо его словам, всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 3 танка, 4 боевых машины пехоты и 7 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих.Он уточнил, что за прошедшие сутки на данном направлении нанесено поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерьской бригады в районах населённых пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области.Ответ РФ на ситуацию с визамиРоссия не намерена действовать зеркально в ответ на введение Украиной визового режима, чтобы не создавать дополнительные трудности для украинских беженцев, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова."Исходить будем, в первую очередь, из интересов России и гуманитарных соображений. Не в наших планах создавать дополнительные трудности для простых украинцев, в том числе беженцев, которые ищут в России защиту от преследований украинских националистов", — сказала она.Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что МИД пока обсуждает вопрос об ответных мерах с различными ведомствами, рассматривается набор факторов, в том числе гуманитарных.С июля Украина отменила безвизовый режим с Россией, который действовал с 1997 года. С таким предложением выступил президент Владимир Зеленский, объяснив необходимость меры "беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" Украины.Теперь россияне не смогут въезжать на территорию Украины, находиться в стране и покидать ее пределы, а также следовать через нее транзитом, если у них нет визы. Оформить ее можно в визовых центрах компании VFS Global в восьми городах России — Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону или Самаре — а также в третьих странах.При этом наличие визы не гарантирует, что россиянина пропустят через границу: окончательное решение о въезде иностранцев будут принимать сотрудники погранслужбы, подчеркивали в МИД Украины.

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https://ukraina.ru/20220908/1038561655.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

визы, нато, оружие, всу, харьков, балаклея, купянск, изюм, эксклюзив, хроники