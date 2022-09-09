ЕК, ВБ и Киев оценили затраты на восстановление Украины в 349 млрд долларов - 09.09.2022 Украина.ру
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ЕК, ВБ и Киев оценили затраты на восстановление Украины в 349 млрд долларов
ЕК, ВБ и Киев оценили затраты на восстановление Украины в 349 млрд долларов - 09.09.2022 Украина.ру
ЕК, ВБ и Киев оценили затраты на восстановление Украины в 349 млрд долларов
Еврокомиссия, власти Киева и Всемирный банк оценили стоимость восстановления Украины в 349 миллиардов долларов, говорится в совместном докладе
2022-09-09T15:48
2022-09-09T15:48
еврокомиссия
новости
украина
всемирный банк
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В документе отмечается, что на 1 июня, непосредственный урон оценивается в 97 миллиардов долларов.По подсчетам киевского режима, ЕК и ВБ, уровень бедности на Украине может возрасти в 10 раз и составит по меньшей мере 21% в 2022 году. Этот показатель может оказаться более значительным, если стране не будет предоставлено внешнее финансирование, говорится в отчете.Министры экономики и финансов Евросоюза ранее заявили о рассмотрении плана по выделению очередного пакета помощи Украине, его размер составит 5 миллиардов евро.
https://ukraina.ru/20220909/1038592492.html
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еврокомиссия, новости, украина, всемирный банк
Еврокомиссия, Новости, Украина, Всемирный банк

ЕК, ВБ и Киев оценили затраты на восстановление Украины в 349 млрд долларов

15:48 09.09.2022
 
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Продолжается освобождение Мариуполя - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Еврокомиссия, власти Киева и Всемирный банк оценили стоимость восстановления Украины в 349 миллиардов долларов, говорится в совместном докладе
"Потребности в восстановлении... на 1 июня оцениваются в около 349 миллиардов долларов, что составляет более, чем 1,6 ВВП Украины в 2021 году", - указано в докладе.
В документе отмечается, что на 1 июня, непосредственный урон оценивается в 97 миллиардов долларов.
По подсчетам киевского режима, ЕК и ВБ, уровень бедности на Украине может возрасти в 10 раз и составит по меньшей мере 21% в 2022 году. Этот показатель может оказаться более значительным, если стране не будет предоставлено внешнее финансирование, говорится в отчете.
Министры экономики и финансов Евросоюза ранее заявили о рассмотрении плана по выделению очередного пакета помощи Украине, его размер составит 5 миллиардов евро.
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