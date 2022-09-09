https://ukraina.ru/20220909/1038597594.html

ЕК, ВБ и Киев оценили затраты на восстановление Украины в 349 млрд долларов

ЕК, ВБ и Киев оценили затраты на восстановление Украины в 349 млрд долларов - 09.09.2022 Украина.ру

ЕК, ВБ и Киев оценили затраты на восстановление Украины в 349 млрд долларов

Еврокомиссия, власти Киева и Всемирный банк оценили стоимость восстановления Украины в 349 миллиардов долларов, говорится в совместном докладе

2022-09-09T15:48

2022-09-09T15:48

2022-09-09T15:48

еврокомиссия

новости

украина

всемирный банк

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В документе отмечается, что на 1 июня, непосредственный урон оценивается в 97 миллиардов долларов.По подсчетам киевского режима, ЕК и ВБ, уровень бедности на Украине может возрасти в 10 раз и составит по меньшей мере 21% в 2022 году. Этот показатель может оказаться более значительным, если стране не будет предоставлено внешнее финансирование, говорится в отчете.Министры экономики и финансов Евросоюза ранее заявили о рассмотрении плана по выделению очередного пакета помощи Украине, его размер составит 5 миллиардов евро.

https://ukraina.ru/20220909/1038592492.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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еврокомиссия, новости, украина, всемирный банк