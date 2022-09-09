"Неряшливость - признак деменции": Качиньский оконфузился на людях
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"Забывчивость и неряшливость - признак деменции": Качиньский оконфузился на людях
"Неряшливость - признак деменции": Качиньский оконфузился на людях
"Забывчивость и неряшливость - признак деменции": Качиньский оконфузился на людях
Председатель польской правящей партии Ярослав Качиньский появился на Экономическом форуме в Карпаче в рваной обуви. Об этом 9 июня написал Telegram-канал RT на русском
2022-09-09T15:50
2022-09-09T15:50
новости
ярослав качиньский
обувь
конфуз
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На экстравагантное появление лидера партии на массовом мероприятии живо отреагировали СМИ и пользователи соцсетей. Качиньскому припомнили и другой случай, когда он появился на публике в разных ботинках.К слову, не так давно в подобный конфуз с дыркой в туфле попал экс-кандидат на пост британского премьера миллиардер Риши Сунак.
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новости, ярослав качиньский, обувь, конфуз
Новости, Ярослав Качиньский, обувь, конфуз

"Забывчивость и неряшливость - признак деменции": Качиньский оконфузился на людях

15:50 09.09.2022
 
© president.gov.uaЯрослав Качиньский
Ярослав Качиньский
© president.gov.ua
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Председатель польской правящей партии Ярослав Качиньский появился на Экономическом форуме в Карпаче в рваной обуви. Об этом 9 июня написал Telegram-канал RT на русском
На экстравагантное появление лидера партии на массовом мероприятии живо отреагировали СМИ и пользователи соцсетей. Качиньскому припомнили и другой случай, когда он появился на публике в разных ботинках.

"Признаки деменции: агрессивность, неряшливость, забывчивость", "Может это самые удобные туфли", "Поизносился чуток...", "Это фишка королевской британской семьи, как показатель экономии вместе с народом. Всё за него уже придумали", "Подмётка отклеилась. Бывает", "А король то голый", "Все деньги на газ уходят, обувь купить не на что. Немцы еще, сволочи, репарации зажали", "Дайте ему скотч!", "Поляк исторически нищ, голоден, оборван, но очень горд собой", "Да хоть без штанов пусть ходит", - отреагировали пользователи.
К слову, не так давно в подобный конфуз с дыркой в туфле попал экс-кандидат на пост британского премьера миллиардер Риши Сунак.
Елизавета II - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
13:00
Без Елизаветы. Теперь Лиз осталась однаСам не верю, но не поворачивается язык сказать: "Всё, эта англичанка больше не гадит". Из уважения к тому, что она — женщина. К тому же уже покинувшая этот мир
 
НовостиЯрослав Качиньскийобувьконфуз
 
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