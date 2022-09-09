https://ukraina.ru/20220909/1038596347.html

"Врёшь или не контролируешь ситуацию": Ищенко о том, что происходит, и какая история нужна Украине

"Врёшь или не контролируешь ситуацию": Ищенко о том, что происходит, и какая история нужна Украине - 09.09.2022 Украина.ру

"Врёшь или не контролируешь ситуацию": Ищенко о том, что происходит, и какая история нужна Украине

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, стоит ли останавливать Запорожскую АЭС, как бороться с... Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T15:28

2022-09-09T15:28

2022-09-09T15:28

видео

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, стоит ли останавливать Запорожскую АЭС, как бороться с украинским терроризмом, станет ли Лиз Трасс второй Маргарет Тэтчер и нужен ли мораторий на смертную казнь:00:28 - Стоит ли останавливать Запорожскую АЭС?02:35 – Отчёт МАГАТЭ по Запорожской АЭС: почему были сделаны именно такие выводы? 04:35 – Изменит ли визит делегации МАГАТЭ ситуацию на Запорожской АЭС? Будет ли создана вокруг атомной электростанции зона ядерной безопасности?06:32 – Как бороться с украинским терроризмом;13:04 – Нужен ли в Донбассе мораторий на смертную казнь?18:20 – Станет ли Лиз Трасс второй Маргарет Тэтчер?24:08 – Изменится ли что-либо для России и Украины с приходом Лиз Трасс к власти? 26:34 – Нужен ли жителям Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей новый учебник по украинскому языку?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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