"Врёшь или не контролируешь ситуацию": Ищенко о том, что происходит, и какая история нужна Украине - 09.09.2022 Украина.ру
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"Врёшь или не контролируешь ситуацию": Ищенко о том, что происходит, и какая история нужна Украине
"Врёшь или не контролируешь ситуацию": Ищенко о том, что происходит, и какая история нужна Украине - 09.09.2022 Украина.ру
"Врёшь или не контролируешь ситуацию": Ищенко о том, что происходит, и какая история нужна Украине
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, стоит ли останавливать Запорожскую АЭС, как бороться с... Украина.ру, 09.09.2022
2022-09-09T15:28
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, стоит ли останавливать Запорожскую АЭС, как бороться с украинским терроризмом, станет ли Лиз Трасс второй Маргарет Тэтчер и нужен ли мораторий на смертную казнь:00:28 - Стоит ли останавливать Запорожскую АЭС?02:35 – Отчёт МАГАТЭ по Запорожской АЭС: почему были сделаны именно такие выводы? 04:35 – Изменит ли визит делегации МАГАТЭ ситуацию на Запорожской АЭС? Будет ли создана вокруг атомной электростанции зона ядерной безопасности?06:32 – Как бороться с украинским терроризмом;13:04 – Нужен ли в Донбассе мораторий на смертную казнь?18:20 – Станет ли Лиз Трасс второй Маргарет Тэтчер?24:08 – Изменится ли что-либо для России и Украины с приходом Лиз Трасс к власти? 26:34 – Нужен ли жителям Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей новый учебник по украинскому языку?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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"Врёшь или не контролируешь ситуацию": Ищенко о том, что происходит, и какая история нужна Украине

15:28 09.09.2022
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, стоит ли останавливать Запорожскую АЭС, как бороться с украинским терроризмом, станет ли Лиз Трасс второй Маргарет Тэтчер и нужен ли мораторий на смертную казнь:
00:28 - Стоит ли останавливать Запорожскую АЭС?
02:35 – Отчёт МАГАТЭ по Запорожской АЭС: почему были сделаны именно такие выводы?
04:35 – Изменит ли визит делегации МАГАТЭ ситуацию на Запорожской АЭС? Будет ли создана вокруг атомной электростанции зона ядерной безопасности?
06:32 – Как бороться с украинским терроризмом;
13:04 – Нужен ли в Донбассе мораторий на смертную казнь?
18:20 – Станет ли Лиз Трасс второй Маргарет Тэтчер?
24:08 – Изменится ли что-либо для России и Украины с приходом Лиз Трасс к власти?
26:34 – Нужен ли жителям Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей новый учебник по украинскому языку?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
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