Украина не победит, а без поддержки Запада исчезнет: что в мире говорили об Украине 9 сентября - 09.09.2022 Украина.ру
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Украина не победит, а без поддержки Запада исчезнет: что в мире говорили об Украине 9 сентября
Украина не победит, а без поддержки Запада исчезнет: что в мире говорили об Украине 9 сентября - 09.09.2022 Украина.ру
Украина не победит, а без поддержки Запада исчезнет: что в мире говорили об Украине 9 сентября
Украина.ру, 09.09.2022
2022-09-09T16:42
2022-09-09T16:42
эксклюзив
россия
украина
нато
спецоперация
германия
сша
опрос
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Украина на грани существованияГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном пообещал Украине поддержку в долгосрочной перспективе, а также содействие в переходе от советского вооружения к вооружению, сделанному по стандартам Североатлантического альянса.Он призвал членов Альянса активнее поставлять оружие Украине из своих запасов и производить новые вооружения."Союзники по НАТО предоставили беспрецедентную помощь Украине, конечно, уменьшая свои запасы, но нам нужно осознать, что, предоставляя оружие Украине, мы помогаем остановить агрессию России по отношению к суверенной нации в Европе", - сказал Столтенберг.Однако ряд государств-членов НАТО, в частности Германия, уже объявили, что передали ВСУ из своих запасов всё, что могли, и теперь под угрозой оказалась национальная обороноспособность их собственных стран, а нарастить производство вооружений в сжатые сроки возможности нет."Если Россия прекратит боевые действия, то будет мир. Если Украина прекратит боевые действия, то она прекратит существовать как независимая страна", - заявил Столтенберг.Однако независимости как государства Украины лишили именно страны, входящие в НАТО, прежде всего США: в обмен на кредиты Киев вынудили пойти на невыгодные для населения реформы и политические трансформации, в результате которых страна оказалась привязана к Западу, на сегодняшний день украинские власти самостоятельно не принимают никаких решений.Бесперспективность поддержки УкраиныДепутат Бундестага от Левой партии Грегор Гизи в интервью журналу Der Spiegel выразил уверенность, что Украина при любом раскладе не сможет победить, а российскую армию западное сообщество очень сильно недооценивает."В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну, но мы не можем себе этого позволить", - заявил он.Немецкий парламентарий недоумевает, почему Германия отказалась от переговоров с Россией.В конце августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что не видит смысла вести какие-либо переговоры об урегулировании конфликта на Украине с Москвой, которая, по её словам, отказывается обсуждать даже вопросы гуманитарных коридоров, и призвала наращивать военную помощь Киеву. Однако министр обороны РФ Сергей Шойгу опроверг эти обвинения - для эвакуации мирных жителей из захваченных населённых пунктов часто объявляются режимы прекращения огня и организуются гуманитарные коридоры, подчеркнул он.Украина американцам не интереснаВ преддверии промежуточных выборов в Конгресс, на которых граждане США изберут всех 435 членов Палаты представителей и 34 сенаторов, газета Politico опубликовала результаты опроса, проведённого совместно с Гарвардским университетом, о том, какие проблемы тревожат американцев.Ситуацию в России и на Украине назвали лишь 9% респондентов. Так что украинский вопрос не занимает умы американцев, как бы ни пытались власти убедить население, что выделение колоссального финансирования из государственного бюджета на поддержку Киева необходимо для благополучия самих Соединённых Штатов.Беспокоят американцев проблемы исключительно внутренние:1. уровень инфляции - 51%;2. состояние экономики и рабочие места - 49%;3. контроль за оборотом оружия - 46%;4. ситуация с абортами - 44%;5. Резкое подорожание бензина - 40%;6. проявление расизма - 31%;7. преступность - 22%;8. приток иммигрантов - 17%;9. политический экстремизм и поляризация в американском обществе -16%;10. пандемия коронавируса - 16%
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, россия, украина, нато, спецоперация, германия, сша, опрос
Эксклюзив, Россия, Украина, НАТО, Спецоперация, Германия, США, опрос

Украина не победит, а без поддержки Запада исчезнет: что в мире говорили об Украине 9 сентября

16:42 09.09.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Украина на грани существования
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном пообещал Украине поддержку в долгосрочной перспективе, а также содействие в переходе от советского вооружения к вооружению, сделанному по стандартам Североатлантического альянса.
Он призвал членов Альянса активнее поставлять оружие Украине из своих запасов и производить новые вооружения.
"Союзники по НАТО предоставили беспрецедентную помощь Украине, конечно, уменьшая свои запасы, но нам нужно осознать, что, предоставляя оружие Украине, мы помогаем остановить агрессию России по отношению к суверенной нации в Европе", - сказал Столтенберг.
Однако ряд государств-членов НАТО, в частности Германия, уже объявили, что передали ВСУ из своих запасов всё, что могли, и теперь под угрозой оказалась национальная обороноспособность их собственных стран, а нарастить производство вооружений в сжатые сроки возможности нет.
"Если Россия прекратит боевые действия, то будет мир. Если Украина прекратит боевые действия, то она прекратит существовать как независимая страна", - заявил Столтенберг.
- РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 19:49
Просто о сложном. Как Украина перешла под внешнее управлениеНа протяжении последних лет Украина неизменно остаётся одной из главных тем в информационном пространстве, но вовсе не потому, что имеет влияние на мировой арене, а с точностью до наоборот: она утратила самостоятельность и её судьбу стали решать другие страны. Как же так произошло?
Однако независимости как государства Украины лишили именно страны, входящие в НАТО, прежде всего США: в обмен на кредиты Киев вынудили пойти на невыгодные для населения реформы и политические трансформации, в результате которых страна оказалась привязана к Западу, на сегодняшний день украинские власти самостоятельно не принимают никаких решений.
Бесперспективность поддержки Украины
Депутат Бундестага от Левой партии Грегор Гизи в интервью журналу Der Spiegel выразил уверенность, что Украина при любом раскладе не сможет победить, а российскую армию западное сообщество очень сильно недооценивает.
"В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну, но мы не можем себе этого позволить", - заявил он.
Немецкий парламентарий недоумевает, почему Германия отказалась от переговоров с Россией.
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 05:00
"Пойдет по стопам Германии": Константинов рассказал, что будет с Украиной после окончания спецоперации РФПосле специальной военной операции (СВО) с Украины уйдет нацизм, как это было в Германии. Поражение в Великой Отечественной войне умертвило эту идею в головах немцев, так будет и на территории Украины, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
В конце августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что не видит смысла вести какие-либо переговоры об урегулировании конфликта на Украине с Москвой, которая, по её словам, отказывается обсуждать даже вопросы гуманитарных коридоров, и призвала наращивать военную помощь Киеву. Однако министр обороны РФ Сергей Шойгу опроверг эти обвинения - для эвакуации мирных жителей из захваченных населённых пунктов часто объявляются режимы прекращения огня и организуются гуманитарные коридоры, подчеркнул он.
Украина американцам не интересна
В преддверии промежуточных выборов в Конгресс, на которых граждане США изберут всех 435 членов Палаты представителей и 34 сенаторов, газета Politico опубликовала результаты опроса, проведённого совместно с Гарвардским университетом, о том, какие проблемы тревожат американцев.
Ситуацию в России и на Украине назвали лишь 9% респондентов. Так что украинский вопрос не занимает умы американцев, как бы ни пытались власти убедить население, что выделение колоссального финансирования из государственного бюджета на поддержку Киева необходимо для благополучия самих Соединённых Штатов.
Населенные пункты Цуповка и Казачья Лопань в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
14:36
Утверждение США о контроле за перемещением оружия на Украине неубедительно. Мир начинает верить России
Беспокоят американцев проблемы исключительно внутренние:
1. уровень инфляции - 51%;
2. состояние экономики и рабочие места - 49%;
3. контроль за оборотом оружия - 46%;
4. ситуация с абортами - 44%;
5. Резкое подорожание бензина - 40%;
6. проявление расизма - 31%;
7. преступность - 22%;
8. приток иммигрантов - 17%;
9. политический экстремизм и поляризация в американском обществе -16%;
10. пандемия коронавируса - 16%
 
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