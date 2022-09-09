https://ukraina.ru/20220909/1038595775.html

Украина не победит, а без поддержки Запада исчезнет: что в мире говорили об Украине 9 сентября

Украина не победит, а без поддержки Запада исчезнет: что в мире говорили об Украине 9 сентября - 09.09.2022 Украина.ру

Украина не победит, а без поддержки Запада исчезнет: что в мире говорили об Украине 9 сентября

Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T16:42

2022-09-09T16:42

2022-09-09T16:42

эксклюзив

россия

украина

нато

спецоперация

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Украина на грани существованияГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном пообещал Украине поддержку в долгосрочной перспективе, а также содействие в переходе от советского вооружения к вооружению, сделанному по стандартам Североатлантического альянса.Он призвал членов Альянса активнее поставлять оружие Украине из своих запасов и производить новые вооружения."Союзники по НАТО предоставили беспрецедентную помощь Украине, конечно, уменьшая свои запасы, но нам нужно осознать, что, предоставляя оружие Украине, мы помогаем остановить агрессию России по отношению к суверенной нации в Европе", - сказал Столтенберг.Однако ряд государств-членов НАТО, в частности Германия, уже объявили, что передали ВСУ из своих запасов всё, что могли, и теперь под угрозой оказалась национальная обороноспособность их собственных стран, а нарастить производство вооружений в сжатые сроки возможности нет."Если Россия прекратит боевые действия, то будет мир. Если Украина прекратит боевые действия, то она прекратит существовать как независимая страна", - заявил Столтенберг.Однако независимости как государства Украины лишили именно страны, входящие в НАТО, прежде всего США: в обмен на кредиты Киев вынудили пойти на невыгодные для населения реформы и политические трансформации, в результате которых страна оказалась привязана к Западу, на сегодняшний день украинские власти самостоятельно не принимают никаких решений.Бесперспективность поддержки УкраиныДепутат Бундестага от Левой партии Грегор Гизи в интервью журналу Der Spiegel выразил уверенность, что Украина при любом раскладе не сможет победить, а российскую армию западное сообщество очень сильно недооценивает."В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну, но мы не можем себе этого позволить", - заявил он.Немецкий парламентарий недоумевает, почему Германия отказалась от переговоров с Россией.В конце августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что не видит смысла вести какие-либо переговоры об урегулировании конфликта на Украине с Москвой, которая, по её словам, отказывается обсуждать даже вопросы гуманитарных коридоров, и призвала наращивать военную помощь Киеву. Однако министр обороны РФ Сергей Шойгу опроверг эти обвинения - для эвакуации мирных жителей из захваченных населённых пунктов часто объявляются режимы прекращения огня и организуются гуманитарные коридоры, подчеркнул он.Украина американцам не интереснаВ преддверии промежуточных выборов в Конгресс, на которых граждане США изберут всех 435 членов Палаты представителей и 34 сенаторов, газета Politico опубликовала результаты опроса, проведённого совместно с Гарвардским университетом, о том, какие проблемы тревожат американцев.Ситуацию в России и на Украине назвали лишь 9% респондентов. Так что украинский вопрос не занимает умы американцев, как бы ни пытались власти убедить население, что выделение колоссального финансирования из государственного бюджета на поддержку Киева необходимо для благополучия самих Соединённых Штатов.Беспокоят американцев проблемы исключительно внутренние:1. уровень инфляции - 51%;2. состояние экономики и рабочие места - 49%;3. контроль за оборотом оружия - 46%;4. ситуация с абортами - 44%;5. Резкое подорожание бензина - 40%;6. проявление расизма - 31%;7. преступность - 22%;8. приток иммигрантов - 17%;9. политический экстремизм и поляризация в американском обществе -16%;10. пандемия коронавируса - 16%

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, нато, спецоперация, германия, сша, опрос