Иногда говори "никогда". Как реагирует Запад на то, что его оружие попадает с Украины к террористам - 09.09.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220909/1038595351.html
Иногда говори "никогда". Как реагирует Запад на то, что его оружие попадает с Украины к террористам
Иногда говори "никогда". Как реагирует Запад на то, что его оружие попадает с Украины к террористам - 09.09.2022 Украина.ру
Иногда говори "никогда". Как реагирует Запад на то, что его оружие попадает с Украины к террористам
Украина.ру, 09.09.2022
2022-09-09T16:09
2022-09-09T16:09
чем воюют на украине
новости
украина
всу
оружие
запад
поставки
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Запад поставляет вооружение Украине, которое потом находят в разных странах мира. В ООН обеспокоились проблемой отсутствия системы контроля за перемещением оружия, пока в "даркнете" распродают американские гранатометы по дешевкеЧасть западного оружия с Украины попадает на Ближний Восток и черный рынок. Контрабанда оружия может привести к дестабилизации обстановки и в Европе, о чем предупреждали и министр обороны России Сергей Шойгу, и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Вооружение, предназначенное ВСУ, часто находят в объявлениях о продаже в "даркнете". Об этом неоднократно с начала военных поставок сообщали военкоры, российские и западные СМИ.Почем "калаш"?Житель Польши купил в "даркнете" американские противотанковые комплексы "Джавелин". Комплексы перевозили с Украины в бочках из-под моторного масла. По утверждениям военкора Александра Коца, таким образом оружие возят по всей Европе. Коц связался с поставщиком, и тот пообещал даже гарантию или замену товара в случае брака.Российские военные купили у украинцев американскую реактивную систему залпового огня HIMARS за $800 тыс. Боекомплект к РСЗО предлагали купить за дополнительные $330 тыс. Об этом в июле рассказывали авторы Telegram-канала "Рыбарь". Как сообщалось, ВСУ оставляли технику в заброшенном сарае на территории "серой зоны", чтобы ее потом "случайно" нашли и забрали в виде трофея. Официальных подтверждений этой информации нет."НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия Украиной" - под таким заголовком выпустили журналисты Financial Time статью в июле. Западные поставщики могут отследить перемещение оружия только до польско-украинской границы, сообщили источники FT. Что происходит с оружием дальше - в Европе не знают. В ЕС и НАТО предложили создать систему контроля за перемещением вооружения.Журналисты Рен-ТВ нашли в "даркнете" объявления о продаже стрелкового оружия. Автомат Калашникова калибра 7.62 продавали за 74 тысячи рублей, американскую винтовку M14 - за 146 тысяч рублей. Поставщик также предлагал снайперские винтовки Драгунова и гранаты оптом - по пять штук.Продавец обещал доставить оружие прямо на дом. Доставка до Львова займет один день, до Польши - два дня. В профиле продавца отображены 32 успешные сделки, поставлена отметка 9 по десятибалльной шкале.Пистолет "Глок" за две тысячи долларов привезут в соседние с Германией страны. Противотанковый комплекс NLAW обнаружили на Аляске. В "даркнете" его продавали за $15 тыс. При официальной цене в $700 тыс. Переносной зенитный ракетный комплекс Javelin на черном рынке оценили в 1,8 млн рублей.Понятно, что несмотря на достоверность многих фактов, изложенных здесь, НИКАКОЙ их проверки западные поставщики оружия Украине не проводили. Для них обескровливание России, ради чего, собственно, и осуществляются эти полставки, важнее того, что часть оружия попадает в руки "чёрных оружейников". Деньги США уйдут на Украине в песок, как в АфганистанеСША вызвались следить за тем, чтобы военные поставки Украине не приводили к непредвиденным последствиям. Этот вопрос обсуждали на заседании Совета безопасности ООН 9 сентября.Ранее в Штатах фискальные органы заинтересовались поставками вооружения Украине. По документам оружие поступает на Украину, но где оно окажется потом, не знают в Киеве, заявлял исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О’Доннелл."Это необходимо проверить при помощи аудита. Когда оружие попадает на Украину, я не думаю, что они могут гарантировать, где оно в итоге окажется. Чем выше скорость трат, тем выше вероятность мошенничества", - заявлял он.Проверке подлежат 7800 контрактов на сумму более $2,2 млрд. В российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что американские деньги на вооружение Украины уйдут в песок, как это было в Афганистане.В ООН обеспокоились притоком оружия в зоны конфликтов. Об этом на заседании Совета безопасности организации 8 сентября заявила заместитель генерального секретаря ООН Индзуми Накамицу. Тему бесконтрольного перемещения оружия она выделила в качестве общего заявления.Что будет сделано по результатам этого заявления, узнаем в ближайшее. Или не узнаем никогда, если ничего не будет сделано. Что, как говорится, тоже результат.
https://ukraina.ru/20220830/1038262583.html
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, оружие, запад, поставки
Чем воюют на Украине, Новости, Украина, ВСУ, оружие, Запад, поставки

Иногда говори "никогда". Как реагирует Запад на то, что его оружие попадает с Украины к террористам

16:09 09.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military UkraineВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military Ukraine
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Алексей Туманов
Все материалы
Запад поставляет вооружение Украине, которое потом находят в разных странах мира. В ООН обеспокоились проблемой отсутствия системы контроля за перемещением оружия, пока в "даркнете" распродают американские гранатометы по дешевке
Часть западного оружия с Украины попадает на Ближний Восток и черный рынок. Контрабанда оружия может привести к дестабилизации обстановки и в Европе, о чем предупреждали и министр обороны России Сергей Шойгу, и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Вооружение, предназначенное ВСУ, часто находят в объявлениях о продаже в "даркнете". Об этом неоднократно с начала военных поставок сообщали военкоры, российские и западные СМИ.
Почем "калаш"?
Житель Польши купил в "даркнете" американские противотанковые комплексы "Джавелин". Комплексы перевозили с Украины в бочках из-под моторного масла. По утверждениям военкора Александра Коца, таким образом оружие возят по всей Европе. Коц связался с поставщиком, и тот пообещал даже гарантию или замену товара в случае брака.
Российские военные купили у украинцев американскую реактивную систему залпового огня HIMARS за $800 тыс. Боекомплект к РСЗО предлагали купить за дополнительные $330 тыс. Об этом в июле рассказывали авторы Telegram-канала "Рыбарь". Как сообщалось, ВСУ оставляли технику в заброшенном сарае на территории "серой зоны", чтобы ее потом "случайно" нашли и забрали в виде трофея. Официальных подтверждений этой информации нет.
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 15:43
Военнослужащие ВСУ обменивают оружие на предметы первой необходимости - NYTУкраинские солдаты обменивают оружие на необходимые товары, не дожидаясь помощи от киевских властей. Об этом 30 августа пишет журналист The New York Times Томас Гиббонс-Нефф в статье о теневой экономике в рядах ВСУ
"НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия Украиной" - под таким заголовком выпустили журналисты Financial Time статью в июле. Западные поставщики могут отследить перемещение оружия только до польско-украинской границы, сообщили источники FT. Что происходит с оружием дальше - в Европе не знают. В ЕС и НАТО предложили создать систему контроля за перемещением вооружения.
Журналисты Рен-ТВ нашли в "даркнете" объявления о продаже стрелкового оружия. Автомат Калашникова калибра 7.62 продавали за 74 тысячи рублей, американскую винтовку M14 - за 146 тысяч рублей. Поставщик также предлагал снайперские винтовки Драгунова и гранаты оптом - по пять штук.
Продавец обещал доставить оружие прямо на дом. Доставка до Львова займет один день, до Польши - два дня. В профиле продавца отображены 32 успешные сделки, поставлена отметка 9 по десятибалльной шкале.
Пистолет "Глок" за две тысячи долларов привезут в соседние с Германией страны. Противотанковый комплекс NLAW обнаружили на Аляске. В "даркнете" его продавали за $15 тыс. При официальной цене в $700 тыс. Переносной зенитный ракетный комплекс Javelin на черном рынке оценили в 1,8 млн рублей.
Понятно, что несмотря на достоверность многих фактов, изложенных здесь, НИКАКОЙ их проверки западные поставщики оружия Украине не проводили. Для них обескровливание России, ради чего, собственно, и осуществляются эти полставки, важнее того, что часть оружия попадает в руки "чёрных оружейников".
Деньги США уйдут на Украине в песок, как в Афганистане
США вызвались следить за тем, чтобы военные поставки Украине не приводили к непредвиденным последствиям. Этот вопрос обсуждали на заседании Совета безопасности ООН 9 сентября.
"Мы следим за тем, чтобы любая помощь обороне Украины была ответственной и не приводила к непредвиденным последствиям. Мы очень серьезно относимся к предотвращению утечки или незаконного распространения оружия, и мы работаем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность при предоставлении помощи даже в сложных условиях войны", - приводят слова заместителя постпреда США при ООН Ричарда Миллса журналисты РИА Новости.
Ранее в Штатах фискальные органы заинтересовались поставками вооружения Украине. По документам оружие поступает на Украину, но где оно окажется потом, не знают в Киеве, заявлял исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О’Доннелл.
"Это необходимо проверить при помощи аудита. Когда оружие попадает на Украину, я не думаю, что они могут гарантировать, где оно в итоге окажется. Чем выше скорость трат, тем выше вероятность мошенничества", - заявлял он.
Проверке подлежат 7800 контрактов на сумму более $2,2 млрд. В российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что американские деньги на вооружение Украины уйдут в песок, как это было в Афганистане.
"Примерно то же самое будет и с американским оружием на Украине. А потом – американские спецслужбы будут очень долго ломать голову, откуда же у террористического интернационала новые стволы и пушки с гордой надписью "Made in USA", - комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ООН обеспокоились притоком оружия в зоны конфликтов. Об этом на заседании Совета безопасности организации 8 сентября заявила заместитель генерального секретаря ООН Индзуми Накамицу. Тему бесконтрольного перемещения оружия она выделила в качестве общего заявления.
Что будет сделано по результатам этого заявления, узнаем в ближайшее. Или не узнаем никогда, если ничего не будет сделано. Что, как говорится, тоже результат.
 
Чем воюют на УкраинеНовостиУкраинаВСУоружиеЗападпоставки
 
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