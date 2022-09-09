https://ukraina.ru/20220909/1038595351.html

Иногда говори "никогда". Как реагирует Запад на то, что его оружие попадает с Украины к террористам

Иногда говори "никогда". Как реагирует Запад на то, что его оружие попадает с Украины к террористам - 09.09.2022 Украина.ру

Иногда говори "никогда". Как реагирует Запад на то, что его оружие попадает с Украины к террористам

Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T16:09

2022-09-09T16:09

2022-09-09T16:09

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Запад поставляет вооружение Украине, которое потом находят в разных странах мира. В ООН обеспокоились проблемой отсутствия системы контроля за перемещением оружия, пока в "даркнете" распродают американские гранатометы по дешевкеЧасть западного оружия с Украины попадает на Ближний Восток и черный рынок. Контрабанда оружия может привести к дестабилизации обстановки и в Европе, о чем предупреждали и министр обороны России Сергей Шойгу, и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Вооружение, предназначенное ВСУ, часто находят в объявлениях о продаже в "даркнете". Об этом неоднократно с начала военных поставок сообщали военкоры, российские и западные СМИ.Почем "калаш"?Житель Польши купил в "даркнете" американские противотанковые комплексы "Джавелин". Комплексы перевозили с Украины в бочках из-под моторного масла. По утверждениям военкора Александра Коца, таким образом оружие возят по всей Европе. Коц связался с поставщиком, и тот пообещал даже гарантию или замену товара в случае брака.Российские военные купили у украинцев американскую реактивную систему залпового огня HIMARS за $800 тыс. Боекомплект к РСЗО предлагали купить за дополнительные $330 тыс. Об этом в июле рассказывали авторы Telegram-канала "Рыбарь". Как сообщалось, ВСУ оставляли технику в заброшенном сарае на территории "серой зоны", чтобы ее потом "случайно" нашли и забрали в виде трофея. Официальных подтверждений этой информации нет."НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия Украиной" - под таким заголовком выпустили журналисты Financial Time статью в июле. Западные поставщики могут отследить перемещение оружия только до польско-украинской границы, сообщили источники FT. Что происходит с оружием дальше - в Европе не знают. В ЕС и НАТО предложили создать систему контроля за перемещением вооружения.Журналисты Рен-ТВ нашли в "даркнете" объявления о продаже стрелкового оружия. Автомат Калашникова калибра 7.62 продавали за 74 тысячи рублей, американскую винтовку M14 - за 146 тысяч рублей. Поставщик также предлагал снайперские винтовки Драгунова и гранаты оптом - по пять штук.Продавец обещал доставить оружие прямо на дом. Доставка до Львова займет один день, до Польши - два дня. В профиле продавца отображены 32 успешные сделки, поставлена отметка 9 по десятибалльной шкале.Пистолет "Глок" за две тысячи долларов привезут в соседние с Германией страны. Противотанковый комплекс NLAW обнаружили на Аляске. В "даркнете" его продавали за $15 тыс. При официальной цене в $700 тыс. Переносной зенитный ракетный комплекс Javelin на черном рынке оценили в 1,8 млн рублей.Понятно, что несмотря на достоверность многих фактов, изложенных здесь, НИКАКОЙ их проверки западные поставщики оружия Украине не проводили. Для них обескровливание России, ради чего, собственно, и осуществляются эти полставки, важнее того, что часть оружия попадает в руки "чёрных оружейников". Деньги США уйдут на Украине в песок, как в АфганистанеСША вызвались следить за тем, чтобы военные поставки Украине не приводили к непредвиденным последствиям. Этот вопрос обсуждали на заседании Совета безопасности ООН 9 сентября.Ранее в Штатах фискальные органы заинтересовались поставками вооружения Украине. По документам оружие поступает на Украину, но где оно окажется потом, не знают в Киеве, заявлял исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О’Доннелл."Это необходимо проверить при помощи аудита. Когда оружие попадает на Украину, я не думаю, что они могут гарантировать, где оно в итоге окажется. Чем выше скорость трат, тем выше вероятность мошенничества", - заявлял он.Проверке подлежат 7800 контрактов на сумму более $2,2 млрд. В российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что американские деньги на вооружение Украины уйдут в песок, как это было в Афганистане.В ООН обеспокоились притоком оружия в зоны конфликтов. Об этом на заседании Совета безопасности организации 8 сентября заявила заместитель генерального секретаря ООН Индзуми Накамицу. Тему бесконтрольного перемещения оружия она выделила в качестве общего заявления.Что будет сделано по результатам этого заявления, узнаем в ближайшее. Или не узнаем никогда, если ничего не будет сделано. Что, как говорится, тоже результат.

https://ukraina.ru/20220830/1038262583.html

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости, украина, всу, оружие, запад, поставки