Playboy обиделся на Украину - 09.09.2022 Украина.ру
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Playboy обиделся на Украину
Playboy обиделся на Украину - 09.09.2022 Украина.ру
Playboy обиделся на Украину
Американские владельцы мужского журнала Playboy закрывают украинскую версию издания. Такую новость вечером 8 сентября в своих соцсетях опубликовал совладелец Playboy Украина Александр Шевченко
2022-09-09T12:44
2022-09-09T13:16
новости
украина
playboy
издание
эротика
сша
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По его словам, с 1 января 2023 года украинская версия журнала прекращает свое существование. «Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил», — написал Шевченко, отметив, что украинская сторона полностью выполняла свои финансовые обязательства.Он отметил, что Playboy продолжает издаваться в РФ. В комментарии местным СМИ Шевченко заявил, что связывает решение владельцев журнала с выходом в этом году на Украине спецномера Playboy со словом «война» на обложке и кадрами боевых действий. Этот выпуск не был согласован с американским офисом. Тем не менее украинские обладатели торговой марки Playboy продолжат зарабатывать на этом бренде, теперь вместо журнала они будут выпускать футболки с логотипом издания.
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новости, украина, playboy, издание, эротика, сша
Новости, Украина, Playboy, издание, эротика, США

Playboy обиделся на Украину

12:44 09.09.2022 (обновлено: 13:16 09.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦеремония награждения девушки года по версии журнала Playboy в клубе "Арена" в Москве
Церемония награждения девушки года по версии журнала Playboy в клубе Арена в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Американские владельцы мужского журнала Playboy закрывают украинскую версию издания. Такую новость вечером 8 сентября в своих соцсетях опубликовал совладелец Playboy Украина Александр Шевченко
По его словам, с 1 января 2023 года украинская версия журнала прекращает свое существование.
«Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил», — написал Шевченко, отметив, что украинская сторона полностью выполняла свои финансовые обязательства.
Он отметил, что Playboy продолжает издаваться в РФ.
В комментарии местным СМИ Шевченко заявил, что связывает решение владельцев журнала с выходом в этом году на Украине спецномера Playboy со словом «война» на обложке и кадрами боевых действий. Этот выпуск не был согласован с американским офисом.
Тем не менее украинские обладатели торговой марки Playboy продолжат зарабатывать на этом бренде, теперь вместо журнала они будут выпускать футболки с логотипом издания.
 
НовостиУкраинаPlayboyизданиеэротикаСША
 
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