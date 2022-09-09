https://ukraina.ru/20220909/1038585284.html

Playboy обиделся на Украину

Playboy обиделся на Украину - 09.09.2022 Украина.ру

Playboy обиделся на Украину

Американские владельцы мужского журнала Playboy закрывают украинскую версию издания. Такую новость вечером 8 сентября в своих соцсетях опубликовал совладелец Playboy Украина Александр Шевченко

2022-09-09T12:44

2022-09-09T12:44

2022-09-09T13:16

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По его словам, с 1 января 2023 года украинская версия журнала прекращает свое существование. «Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил», — написал Шевченко, отметив, что украинская сторона полностью выполняла свои финансовые обязательства.Он отметил, что Playboy продолжает издаваться в РФ. В комментарии местным СМИ Шевченко заявил, что связывает решение владельцев журнала с выходом в этом году на Украине спецномера Playboy со словом «война» на обложке и кадрами боевых действий. Этот выпуск не был согласован с американским офисом. Тем не менее украинские обладатели торговой марки Playboy продолжат зарабатывать на этом бренде, теперь вместо журнала они будут выпускать футболки с логотипом издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, playboy, издание, эротика, сша