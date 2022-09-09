https://ukraina.ru/20220909/1038583811.html

"Отвечать зеркально или нет": в МИД РФ рассматривают вопрос введения виз для украинцев

"Отвечать зеркально или нет": в МИД РФ рассматривают вопрос введения виз для украинцев - 09.09.2022 Украина.ру

"Отвечать зеркально или нет": в МИД РФ рассматривают вопрос введения виз для украинцев

Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины, но решение еще не приняли, заявили в МИД РФ 9 сентября

2022-09-09T12:15

2022-09-09T12:15

2022-09-09T12:15

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"Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве", - отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что не всегда в дипломатической практике применяются симметричные ответы. В качестве примера была приведена Грузия, которая не ввела визовый режим для россиян, хотя в РФ для граждан этой страны он действует.Ранее в МИД России заявили, что граждане Украины могут въезжать на территорию РФ без визы до 1 января 2023 года.С 1 июля киевские власти ввели визовый режим для россиян. В МИД Украины сообщили, что получить украинскую визу россияне смогут в визовых центрах восьми городов и в третьих странах. При этом уточнялось, что даже при наличии визы в поездке может быть отказано.Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на решение Киева ввести визовый режим с Россией, назвав этот шаг "очередной дикостью".

https://ukraina.ru/20220908/1038550785.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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виза, украина, россия, новости, мид рф