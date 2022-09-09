"Отвечать зеркально или нет": в МИД РФ рассматривают вопрос введения виз для украинцев - 09.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220909/1038583811.html
"Отвечать зеркально или нет": в МИД РФ рассматривают вопрос введения виз для украинцев
"Отвечать зеркально или нет": в МИД РФ рассматривают вопрос введения виз для украинцев - 09.09.2022 Украина.ру
"Отвечать зеркально или нет": в МИД РФ рассматривают вопрос введения виз для украинцев
Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины, но решение еще не приняли, заявили в МИД РФ 9 сентября
2022-09-09T12:15
2022-09-09T12:15
виза
украина
россия
новости
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/42/1033984203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5579f7d16c510e55f42dcf9d8c1ded0a.jpg
"Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве", - отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что не всегда в дипломатической практике применяются симметричные ответы. В качестве примера была приведена Грузия, которая не ввела визовый режим для россиян, хотя в РФ для граждан этой страны он действует.Ранее в МИД России заявили, что граждане Украины могут въезжать на территорию РФ без визы до 1 января 2023 года.С 1 июля киевские власти ввели визовый режим для россиян. В МИД Украины сообщили, что получить украинскую визу россияне смогут в визовых центрах восьми городов и в третьих странах. При этом уточнялось, что даже при наличии визы в поездке может быть отказано.Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на решение Киева ввести визовый режим с Россией, назвав этот шаг "очередной дикостью".
https://ukraina.ru/20220908/1038550785.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/42/1033984203_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_93071c0cef6e00460971dffefc1b5b94.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
виза, украина, россия, новости, мид рф
виза, Украина, Россия, Новости, МИД РФ

"Отвечать зеркально или нет": в МИД РФ рассматривают вопрос введения виз для украинцев

12:15 09.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтоп
Стоп - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины, но решение еще не приняли, заявили в МИД РФ 9 сентября
"Вопрос в том, отвечать зеркально или нет", — заявили в МИД РФ.
"Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве", - отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что не всегда в дипломатической практике применяются симметричные ответы. В качестве примера была приведена Грузия, которая не ввела визовый режим для россиян, хотя в РФ для граждан этой страны он действует.
Ранее в МИД России заявили, что граждане Украины могут въезжать на территорию РФ без визы до 1 января 2023 года.
С 1 июля киевские власти ввели визовый режим для россиян. В МИД Украины сообщили, что получить украинскую визу россияне смогут в визовых центрах восьми городов и в третьих странах. При этом уточнялось, что даже при наличии визы в поездке может быть отказано.
Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на решение Киева ввести визовый режим с Россией, назвав этот шаг "очередной дикостью".
Заседание Совета Безопасности ООН 7.09.2022 - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 13:04
Неприятный сюрприз России по Украине застал Запад врасплох
 
визаУкраинаРоссияНовостиМИД РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01В окружении Зеленского раскрыли замысел Украины по Купянску
13:00Без Елизаветы. Теперь Лиз осталась одна
12:45Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее
12:44Playboy обиделся на Украину
12:36В ООН заявили, что обеспокоены вопросом контроля за поставляемым на Украину западным оружием
12:24Блинкен и удивительные совпадения. Три причины незапланированного визита госсекретаря в Киев
12:18Карл Третий – король, который похоронит монархию
12:15"Отвечать зеркально или нет": в МИД РФ рассматривают вопрос введения виз для украинцев
12:04В Киевской области установят около 300 камер с распознаванием лиц для "борьбы с ДРГ"
12:02Почему загнивающая Европа закрывается от России: Ногинский о последствиях. Видео
12:00Провальная высадка десанта, обстрелы Донбасса, освобождение ДНР. Главное на Украине на 12:00 9 сентября
11:59В МИД РФ сделали заявление по встрече Путина и Зеленского в Индонезии
11:57Коррупционеры на Украине заполнили черный рынок западным оружием - Небензя
11:56Андрей Суздальцев: Россия не дает Украине вывезти из Одессы оружие, которое хранится в Киеве
11:49"Воды не было с мая": Замдыханов о терроризме, смертной казни и освобождении Донбасса. Видео
10:44Власти Запорожской области заявили о попытке высадки десанта ВСУ в Энергодаре
10:05Зампостпреда США при ООН рассказал, что Вашингтон следит за оружием, которое поставляет Киеву
09:45Экономист Клопенко назвал единственную страну в Европе, которой грозит зимой голод
09:34Серой зоны из Херсона не получилось. Кто и как охраняет правопорядок в городе и области
09:29Власти Крыма готовы помочь Херсонской области с газом
Лента новостейМолния