https://ukraina.ru/20220909/1038580039.html

Блинкен и удивительные совпадения. Три причины незапланированного визита госсекретаря в Киев

Блинкен и удивительные совпадения. Три причины незапланированного визита госсекретаря в Киев - 09.09.2022 Украина.ру

Блинкен и удивительные совпадения. Три причины незапланированного визита госсекретаря в Киев

Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T12:24

2022-09-09T12:24

2022-09-09T12:47

украина

сша

военная помощь

великобритания

сво

ес

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103312/06/1033120660_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_2fb6b3398494ec2b21a67aae3bee0232.jpg

В Киеве с внеочередным, но крайне дружественным визитом побывал госсекретарь США Энтони Блинкен. Привёз деньги, побеседовал с Зеленским, получил орден, полюбовался живописными развалинами Ирпеня, познакомился с псом Патроном (это новый символ сопротивления "российской агрессии"), уехал. Визит в СМИ назывался незапланированным, но у нас возникли сомнения – слишком много совпадений.Во-первых, визит Блинкена совпал с очередным совещанием в формате "Рамштайн".В Рамштайне было решено выделить $ 2 млрд на поддержку Украины. Поддержка традиционно осуществляется по гибридной схеме. Большая часть суммы выделяется 18-ти "дружественным странам", которые должны за эти деньги купить новую военную технику (как можно понять – преимущественно американского производства), а старую отправить на Украину.Впрочем, Украине поставляется и относительно новая техника из США: по сообщению главы Пентагона Ллойда Остина новый пакет военной помощи, стоимостью в $ 675 млн, включает более 5 тыс. противотанковых систем, 100 бронеавтомобилей, 36 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 1 тысячу 155-мм снарядов для дистанционного минирования, дополнительные гранатомёты и стрелковое оружие, медицинские бронеавтомобили и системы ночного видения. Также сообщается о поставках боеприпасов для РСЗО HIMARS, четырёх 105 мм. гаубицы, противорадиолокационных ракет HARM.Правда, для принятия таких решений присутствие Блинкена в Киеве совершенно не нужно.Во-вторых, визит Блинкена совпал с завершением наступления ВСУ на Херсон и началом – на Купянск.Ну как – совпал? На самом деле начало наступления было приурочено к Рамштайну. В Европе неоднозначное отношение к военной помощи Украине – мало кто сомневается, что помощь нужна, но многие сомневаются в том, что она используется эффективно. Задачей украинского руководства было показать если не военные успехи, то по крайней мере готовность воевать до последнего украинца. В конечном итоге было продемонстрировано и то, и другое.Тут, как раз, Блинкен был не нужен. Визит Блинкена был нужен в другом аспекте – в Европе нарастает движение против антироссийских санкций, пошедшие на поводу у Вашингтона правительства шатаются…Симптоматично мнение обозревателя турецкой газеты Sabah Хасана Басри Ялчина: "если вы не находите решения (проблемы поставок газа – Авт.), то сдаётесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы".Это, разумеется, преувеличение. В планах Европы, так или иначе, полный отказ от российского газа если не сейчас, то через какое-то время – в рамках "зелёной" повестки. Поэтому неспособность найти альтернативные источники на переходной период – это просто временные трудности в реализации задуманной политики. Экономический крах Европы в результате отказа от российского газа просто избавит от ненужной конкуренции центр западной системы – США.Тем не менее, в тактическом плане европейские союзники США нуждаются в поддержке и в этом отношении визит Блинкена как раз должен сделать призывы Зеленского к новым санкциям более убедительными – не просто так ведь сказал, а в присутствии госсекретаря… Зеленский, правда, слабоуправляем, потому опять вышел за пределы сценария и заявил, что "России должен быть предоставлен “почётный” статус государства – спонсора терроризма", несмотря на то, что Джозеф Байден уже высказывался относительно нежелательности такого шага. В общем – неудобно получилось.В-третьих, визит Блинкена совершенно случайно совпал с назначением нового премьера Великобритании (неслучайно) и со смертью королевы Елизаветы II (вот прям даже не знаем – точно случайно?).Ни для кого не секрет, что между Вашингтоном и Лондоном существует определённая конкуренция за влияние на Киев. США частично потеряли свои позиции во время президентства Дональда Трампа, но вернули их во время президентства Байдена. Но, очевидно, не полностью – недаром о Зеленском в последнее время говорят, как о "британском проекте".Между тем, новая премьер – мягко говоря, некомпетентна и единственным её достоинством является пещерная русофобия. Смерть же королевы очень сильно повлияла на британские элиты. При всей номинальности королевской власти Елизавета II обладала огромным авторитетом, которым не может похвалиться Карл III. В общем, Британии сейчас не до Украины…Соответственно, сложились идеальные условия для того, чтобы вернуть Зеленского "в родную гавань" – под контроль Вашингтона. Чем Блинкен, скорее всего, и занимался.

https://ukraina.ru/20220908/1038539937.html

https://ukraina.ru/20220908/1038566188.html

https://ukraina.ru/20220907/1038502980.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

украина, сша, военная помощь, великобритания, сво, ес, мнения