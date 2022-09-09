Наступление — это питчинг от ВСУ. Эксперты о ситуации на украинском фронте - 09.09.2022 Украина.ру
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Наступление — это питчинг от ВСУ. Эксперты о ситуации на украинском фронте
Наступление — это питчинг от ВСУ. Эксперты о ситуации на украинском фронте - 09.09.2022 Украина.ру
Наступление — это питчинг от ВСУ. Эксперты о ситуации на украинском фронте
Украина.ру, 09.09.2022
2022-09-09T16:36
2022-09-09T16:36
виктория титова
эксклюзив
соцсети
наступление
россия
украина
сво
владимир путин
запорожская аэс
валерий залужный
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Наступление ВСУ на юго-востоке в последние недели, обострение вокруг ЗАЭС, а также откровения главы генштаба Украины Залужного в СМИ обозначили новый этап осенней кампании на фронтах. Какие прогнозы дают эксперты о развитии событий в ближайшее время, а также о перспективах переговорного процесса, узнавало издание Украина.ру.Политический эксперт из Украины Елена Маркосян видит развитие событий таким: «Военных операций будет ещё много. Кто-то будет наступать, кто-то отступать, но итог лично мне очевиден. Какой бы трудной ни была эта война, Украина в ней — пушечное мясо и территория. У нищей страны не может быть своей сильной армии. Армия чужая и защищает она не Украину. У этой войны только две воюющие стороны. Это НАТО и Россия. НАТО защищает свое право и дальше контролировать свою колонию, потому что в нее вложены большие деньги, а Россия освобождает свою землю и свой народ. В освободительных войнах противопоставить что-то России не сможет никто. Поэтому сражение под Балаклеей будет, но эту войну Запад проиграет при любом его исходе. Сейчас, похоже, ситуация складывается так же как в Херсонской области, однако итогом может стать потеря Киевом Чугуева, что для России более интересная, безусловно более перспективная и важная цель. Обескровить группировку Харьковского региона невозможно только точечными ударами по точкам дислокации отдельных подразделений. Балаклеевское сражение — это как раз столкновение (битва) того уровня, который позволит России выполнить такую задачу».Политолог Сергей Марков призывает мобилизировать силы: «Балаклея. Бои здесь могут иметь большие последствия. Почему ВСУ наступает, а армия России отступает? Потому что по живой силе ВСУ больше армии России в два раза. При том, что Россия больше Украины по населению в 5 раз. Диспропорция в 10 раз.Почему так? На Украине война и массовая мобилизация. А в России СВО и обычная жизнь. Госсовет по туризму.Поэтому драма под Балаклеей может привести к смене всей стратегии правительства России и переходу к мобилизации. Падение Балаклеи может показать, что нужно намного больше солдат на фронте.Впервые крупный российский город, на этот раз Белгород, оказался в результате диверсии украинских диверсантов лишён воды и электричества в результате взрыва и пожара на подстанции "Южная". Власти пока говорят о коротком замыкании. Теоретически возможно. Но практически, наиболее вероятно, что это именно диверсия, а власти просто не хотят лишний раз пугать население. Это также показывает, что российские власти к боевым действиям относятся несколько несерьезно. Жестче надо, жестче».Блогер Анатолий Шарий увязывает активность ВСУ на фронте с новыми поставками западного оружия: «Если коротко и понятно. Необходимость наступления для меня объяснима. 8 сентября состоится пятая встреча в формате "Рамштайн", на которой страны Запада обсудят новые поставки вооружений Киеву.В т. ч. могут быть достигнуты соглашения о передаче истребителей, танков и дальнобойных ракет ATACMS. Но пока мероприятие готовится, союзники Украины зачастили жаловаться на дефицит запасов, которые можно направить Киеву. Во всяком случае так делает Германия, в которой за время войны истощились склады бундесвера.Демонстрация достижений ВСУ просто необходима, как своего рода питчинг, чтобы партнёры не ослабили поддержку. Очень своевременно накануне "Рамштайна-5" вышла статья главкома Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Михаила Забродского ("Европейская солидарность").Залужный ожидает, что в 2022 война не закончится, не закончится она и с возвращением Крыма. ВСУ для победы необходимы ракеты, способные бить вглубь российской территории (очевидный намёк на ATACMS).При этом Залужный утверждает, что недавние взрывы в Крыму — это результат украинских ракетных ударов. Вспоминаем "окурок" и прочий бред.Повлияют ли текущие события на благосклонность партнёров — узнаем уже скоро. Я думаю — да, своего добились.Российская же сторона в любом случае — даже при тяжёлом поражении — найдёт как информационно объясниться. СМИ вчера распространили комментарий политического эксперта полковника Алёхина, который утверждает, что в потере Балаклеи нет трагедии.Уход из Харьковской области всегда можно представить "жестом доброй воли", пояснив, что "освобождение Донбасса всегда было первостепенной целью", на которой теперь сосредоточатся войска. Мол, никто и не собирался брать или удерживать Харьковскую область, а если бы собирались — то взяли бы.Можно, однако, лишь догадываться, что в таком случае подумают лояльные РФ ставленники в Херсонской и Запорожской областях. Но их мнение мы вряд ли узнаем, равно как и мнение рядовых граждан, решивших несколько месяцев назад, что "власть сменилась надолго"».Украинский политический эксперт Юрий Романенко проанализировал главный посыл от Залужного: «Статья Залужного и Забродского представляет собой первую системную попытку со стороны военного руководства изложить понимание перспектив войны. Самое важное. Залужный четко обозначил перспективу, что война будет продолжаться и в 2023 году. При этом важно, что Залужный рассматривает вариант продолжения войны даже после освобождения Крыма и выхода на границы с Россией. Очень интересный акцент о необходимости создания ударных кулаков в 10—20 бригад. Особый акцент делается на оснащении Украины западными ракетами для того, чтобы уравновесить ударные потенциалы на поле боя. Короче говоря, статья даёт обширный материал для анализа и четко ориентирует, что война затянется».
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виктория титова, эксклюзив, соцсети, наступление, россия, украина, сво, владимир путин, запорожская аэс, валерий залужный, эксперты, анатолий шарий
Виктория Титова, Эксклюзив, соцсети, наступление, Россия, Украина, СВО, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Валерий Залужный, эксперты, Анатолий Шарий

Наступление — это питчинг от ВСУ. Эксперты о ситуации на украинском фронте

16:36 09.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Виктория Титова
Все материалы
Наступление ВСУ на юго-востоке в последние недели, обострение вокруг ЗАЭС, а также откровения главы генштаба Украины Залужного в СМИ обозначили новый этап осенней кампании на фронтах. Какие прогнозы дают эксперты о развитии событий в ближайшее время, а также о перспективах переговорного процесса, узнавало издание Украина.ру.
Политический эксперт из Украины Елена Маркосян видит развитие событий таким: «Военных операций будет ещё много. Кто-то будет наступать, кто-то отступать, но итог лично мне очевиден. Какой бы трудной ни была эта война, Украина в ней — пушечное мясо и территория. У нищей страны не может быть своей сильной армии. Армия чужая и защищает она не Украину. У этой войны только две воюющие стороны. Это НАТО и Россия. НАТО защищает свое право и дальше контролировать свою колонию, потому что в нее вложены большие деньги, а Россия освобождает свою землю и свой народ. В освободительных войнах противопоставить что-то России не сможет никто. Поэтому сражение под Балаклеей будет, но эту войну Запад проиграет при любом его исходе. Сейчас, похоже, ситуация складывается так же как в Херсонской области, однако итогом может стать потеря Киевом Чугуева, что для России более интересная, безусловно более перспективная и важная цель. Обескровить группировку Харьковского региона невозможно только точечными ударами по точкам дислокации отдельных подразделений. Балаклеевское сражение — это как раз столкновение (битва) того уровня, который позволит России выполнить такую задачу».
Политолог Сергей Марков призывает мобилизировать силы: «Балаклея. Бои здесь могут иметь большие последствия. Почему ВСУ наступает, а армия России отступает? Потому что по живой силе ВСУ больше армии России в два раза. При том, что Россия больше Украины по населению в 5 раз. Диспропорция в 10 раз.
Почему так? На Украине война и массовая мобилизация. А в России СВО и обычная жизнь. Госсовет по туризму.
Поэтому драма под Балаклеей может привести к смене всей стратегии правительства России и переходу к мобилизации. Падение Балаклеи может показать, что нужно намного больше солдат на фронте.
Впервые крупный российский город, на этот раз Белгород, оказался в результате диверсии украинских диверсантов лишён воды и электричества в результате взрыва и пожара на подстанции "Южная". Власти пока говорят о коротком замыкании. Теоретически возможно. Но практически, наиболее вероятно, что это именно диверсия, а власти просто не хотят лишний раз пугать население. Это также показывает, что российские власти к боевым действиям относятся несколько несерьезно. Жестче надо, жестче».
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 15:51
Украинка во главе НАТО, США против "Миротворца": что в мире говорили об Украине 8 сентября
Блогер Анатолий Шарий увязывает активность ВСУ на фронте с новыми поставками западного оружия: «Если коротко и понятно. Необходимость наступления для меня объяснима. 8 сентября состоится пятая встреча в формате "Рамштайн", на которой страны Запада обсудят новые поставки вооружений Киеву.
В т. ч. могут быть достигнуты соглашения о передаче истребителей, танков и дальнобойных ракет ATACMS. Но пока мероприятие готовится, союзники Украины зачастили жаловаться на дефицит запасов, которые можно направить Киеву. Во всяком случае так делает Германия, в которой за время войны истощились склады бундесвера.
Демонстрация достижений ВСУ просто необходима, как своего рода питчинг, чтобы партнёры не ослабили поддержку. Очень своевременно накануне "Рамштайна-5" вышла статья главкома Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Михаила Забродского ("Европейская солидарность").
Залужный ожидает, что в 2022 война не закончится, не закончится она и с возвращением Крыма. ВСУ для победы необходимы ракеты, способные бить вглубь российской территории (очевидный намёк на ATACMS).
При этом Залужный утверждает, что недавние взрывы в Крыму — это результат украинских ракетных ударов. Вспоминаем "окурок" и прочий бред.
Повлияют ли текущие события на благосклонность партнёров — узнаем уже скоро. Я думаю — да, своего добились.
Алексей Анпилогов интервью
7 сентября, 12:59
Алексей Анпилогов: Россия готова превратить полосу прорыва ВСУ под Балаклеей в огневой мешок
Российская же сторона в любом случае — даже при тяжёлом поражении — найдёт как информационно объясниться. СМИ вчера распространили комментарий политического эксперта полковника Алёхина, который утверждает, что в потере Балаклеи нет трагедии.
Уход из Харьковской области всегда можно представить "жестом доброй воли", пояснив, что "освобождение Донбасса всегда было первостепенной целью", на которой теперь сосредоточатся войска. Мол, никто и не собирался брать или удерживать Харьковскую область, а если бы собирались — то взяли бы.
Можно, однако, лишь догадываться, что в таком случае подумают лояльные РФ ставленники в Херсонской и Запорожской областях. Но их мнение мы вряд ли узнаем, равно как и мнение рядовых граждан, решивших несколько месяцев назад, что "власть сменилась надолго"».
Украинский политический эксперт Юрий Романенко проанализировал главный посыл от Залужного: «Статья Залужного и Забродского представляет собой первую системную попытку со стороны военного руководства изложить понимание перспектив войны. Самое важное. Залужный четко обозначил перспективу, что война будет продолжаться и в 2023 году. При этом важно, что Залужный рассматривает вариант продолжения войны даже после освобождения Крыма и выхода на границы с Россией. Очень интересный акцент о необходимости создания ударных кулаков в 10—20 бригад. Особый акцент делается на оснащении Украины западными ракетами для того, чтобы уравновесить ударные потенциалы на поле боя. Короче говоря, статья даёт обширный материал для анализа и четко ориентирует, что война затянется».
- РИА Новости, 1920, 09.09.2022
06:00
Подберёзкин дал прогноз о сроках развала украинской армииНасколько важны для России сроки в ходе проведения специальной военный операции, в интервью изданию Украина.ру ответил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
 
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