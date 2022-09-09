https://ukraina.ru/20220909/1038579131.html

Наступление — это питчинг от ВСУ. Эксперты о ситуации на украинском фронте

Наступление — это питчинг от ВСУ. Эксперты о ситуации на украинском фронте - 09.09.2022 Украина.ру

Наступление — это питчинг от ВСУ. Эксперты о ситуации на украинском фронте

Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T16:36

2022-09-09T16:36

2022-09-09T16:36

виктория титова

эксклюзив

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наступление

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Наступление ВСУ на юго-востоке в последние недели, обострение вокруг ЗАЭС, а также откровения главы генштаба Украины Залужного в СМИ обозначили новый этап осенней кампании на фронтах. Какие прогнозы дают эксперты о развитии событий в ближайшее время, а также о перспективах переговорного процесса, узнавало издание Украина.ру.Политический эксперт из Украины Елена Маркосян видит развитие событий таким: «Военных операций будет ещё много. Кто-то будет наступать, кто-то отступать, но итог лично мне очевиден. Какой бы трудной ни была эта война, Украина в ней — пушечное мясо и территория. У нищей страны не может быть своей сильной армии. Армия чужая и защищает она не Украину. У этой войны только две воюющие стороны. Это НАТО и Россия. НАТО защищает свое право и дальше контролировать свою колонию, потому что в нее вложены большие деньги, а Россия освобождает свою землю и свой народ. В освободительных войнах противопоставить что-то России не сможет никто. Поэтому сражение под Балаклеей будет, но эту войну Запад проиграет при любом его исходе. Сейчас, похоже, ситуация складывается так же как в Херсонской области, однако итогом может стать потеря Киевом Чугуева, что для России более интересная, безусловно более перспективная и важная цель. Обескровить группировку Харьковского региона невозможно только точечными ударами по точкам дислокации отдельных подразделений. Балаклеевское сражение — это как раз столкновение (битва) того уровня, который позволит России выполнить такую задачу».Политолог Сергей Марков призывает мобилизировать силы: «Балаклея. Бои здесь могут иметь большие последствия. Почему ВСУ наступает, а армия России отступает? Потому что по живой силе ВСУ больше армии России в два раза. При том, что Россия больше Украины по населению в 5 раз. Диспропорция в 10 раз.Почему так? На Украине война и массовая мобилизация. А в России СВО и обычная жизнь. Госсовет по туризму.Поэтому драма под Балаклеей может привести к смене всей стратегии правительства России и переходу к мобилизации. Падение Балаклеи может показать, что нужно намного больше солдат на фронте.Впервые крупный российский город, на этот раз Белгород, оказался в результате диверсии украинских диверсантов лишён воды и электричества в результате взрыва и пожара на подстанции "Южная". Власти пока говорят о коротком замыкании. Теоретически возможно. Но практически, наиболее вероятно, что это именно диверсия, а власти просто не хотят лишний раз пугать население. Это также показывает, что российские власти к боевым действиям относятся несколько несерьезно. Жестче надо, жестче».Блогер Анатолий Шарий увязывает активность ВСУ на фронте с новыми поставками западного оружия: «Если коротко и понятно. Необходимость наступления для меня объяснима. 8 сентября состоится пятая встреча в формате "Рамштайн", на которой страны Запада обсудят новые поставки вооружений Киеву.В т. ч. могут быть достигнуты соглашения о передаче истребителей, танков и дальнобойных ракет ATACMS. Но пока мероприятие готовится, союзники Украины зачастили жаловаться на дефицит запасов, которые можно направить Киеву. Во всяком случае так делает Германия, в которой за время войны истощились склады бундесвера.Демонстрация достижений ВСУ просто необходима, как своего рода питчинг, чтобы партнёры не ослабили поддержку. Очень своевременно накануне "Рамштайна-5" вышла статья главкома Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Михаила Забродского ("Европейская солидарность").Залужный ожидает, что в 2022 война не закончится, не закончится она и с возвращением Крыма. ВСУ для победы необходимы ракеты, способные бить вглубь российской территории (очевидный намёк на ATACMS).При этом Залужный утверждает, что недавние взрывы в Крыму — это результат украинских ракетных ударов. Вспоминаем "окурок" и прочий бред.Повлияют ли текущие события на благосклонность партнёров — узнаем уже скоро. Я думаю — да, своего добились.Российская же сторона в любом случае — даже при тяжёлом поражении — найдёт как информационно объясниться. СМИ вчера распространили комментарий политического эксперта полковника Алёхина, который утверждает, что в потере Балаклеи нет трагедии.Уход из Харьковской области всегда можно представить "жестом доброй воли", пояснив, что "освобождение Донбасса всегда было первостепенной целью", на которой теперь сосредоточатся войска. Мол, никто и не собирался брать или удерживать Харьковскую область, а если бы собирались — то взяли бы.Можно, однако, лишь догадываться, что в таком случае подумают лояльные РФ ставленники в Херсонской и Запорожской областях. Но их мнение мы вряд ли узнаем, равно как и мнение рядовых граждан, решивших несколько месяцев назад, что "власть сменилась надолго"».Украинский политический эксперт Юрий Романенко проанализировал главный посыл от Залужного: «Статья Залужного и Забродского представляет собой первую системную попытку со стороны военного руководства изложить понимание перспектив войны. Самое важное. Залужный четко обозначил перспективу, что война будет продолжаться и в 2023 году. При этом важно, что Залужный рассматривает вариант продолжения войны даже после освобождения Крыма и выхода на границы с Россией. Очень интересный акцент о необходимости создания ударных кулаков в 10—20 бригад. Особый акцент делается на оснащении Украины западными ракетами для того, чтобы уравновесить ударные потенциалы на поле боя. Короче говоря, статья даёт обширный материал для анализа и четко ориентирует, что война затянется».

https://ukraina.ru/20220908/1038560838.html

https://ukraina.ru/20220907/1038520140.html

https://ukraina.ru/20220909/1038542142.html

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

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