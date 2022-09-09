Власти Крыма готовы помочь Херсонской области с газом

"Мы оказываем поддержку в рамках наших полномочий. Если будет принято решение, что такая помощь необходима, мы, конечно, ее окажем. Ресурсы у Крыма есть. Если к нам поступит соответствующее обращение от херсонцев и будет принято решение федеральных властей, мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал Константинов.