https://ukraina.ru/20220909/1038575531.html
Власти Крыма готовы помочь Херсонской области с газом
Власти Крыма готовы помочь Херсонской области с газом - 09.09.2022 Украина.ру
Власти Крыма готовы помочь Херсонской области с газом
Крым готов помочь Херсонской области с поставками газа, если поступит соответствующее обращение, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов РИА Новости
2022-09-09T09:29
2022-09-09T09:29
2022-09-09T09:29
крым
херсонская область
новости
газ
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Ранее власти Херсонской области заявили, что около 4,5 тыс. жителей региона остались без газоснабжения из-за обстрелов со стороны ВСУ. В руководстве области не исключали, что вопрос с обеспечение людей газом будет решен с помощью поддержки со стороны Крыма.
https://ukraina.ru/20220815/1037658883.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, херсонская область, новости, газ
Крым, Херсонская область, Новости, газ
Власти Крыма готовы помочь Херсонской области с газом
Крым готов помочь Херсонской области с поставками газа, если поступит соответствующее обращение, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов РИА Новости
"Мы оказываем поддержку в рамках наших полномочий. Если будет принято решение, что такая помощь необходима, мы, конечно, ее окажем. Ресурсы у Крыма есть. Если к нам поступит соответствующее обращение от херсонцев и будет принято решение федеральных властей, мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал Константинов.
Ранее власти Херсонской области заявили, что около 4,5 тыс. жителей региона остались без газоснабжения из-за обстрелов со стороны ВСУ. В руководстве области не исключали, что вопрос с обеспечение людей газом будет решен с помощью поддержки со стороны Крыма.