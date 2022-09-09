Власти Крыма готовы помочь Херсонской области с газом - 09.09.2022 Украина.ру
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Власти Крыма готовы помочь Херсонской области с газом
Власти Крыма готовы помочь Херсонской области с газом - 09.09.2022 Украина.ру
Власти Крыма готовы помочь Херсонской области с газом
Крым готов помочь Херсонской области с поставками газа, если поступит соответствующее обращение, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов РИА Новости
2022-09-09T09:29
2022-09-09T09:29
крым
херсонская область
новости
газ
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Ранее власти Херсонской области заявили, что около 4,5 тыс. жителей региона остались без газоснабжения из-за обстрелов со стороны ВСУ. В руководстве области не исключали, что вопрос с обеспечение людей газом будет решен с помощью поддержки со стороны Крыма.
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крым, херсонская область, новости, газ
Крым, Херсонская область, Новости, газ

Власти Крыма готовы помочь Херсонской области с газом

09:29 09.09.2022
 
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Херсон надпись
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Крым готов помочь Херсонской области с поставками газа, если поступит соответствующее обращение, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов РИА Новости
"Мы оказываем поддержку в рамках наших полномочий. Если будет принято решение, что такая помощь необходима, мы, конечно, ее окажем. Ресурсы у Крыма есть. Если к нам поступит соответствующее обращение от херсонцев и будет принято решение федеральных властей, мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал Константинов.
Ранее власти Херсонской области заявили, что около 4,5 тыс. жителей региона остались без газоснабжения из-за обстрелов со стороны ВСУ. В руководстве области не исключали, что вопрос с обеспечение людей газом будет решен с помощью поддержки со стороны Крыма.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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