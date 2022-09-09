Писатель Юрий Поляков рассказал, почему в России нет новых Твардовских
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Писатель Юрий Поляков рассказал, почему в России нет новых Твардовских, Симоновых и Бондаревых
Писатель Юрий Поляков рассказал, почему в России нет новых Твардовских
Писатель Юрий Поляков рассказал, почему в России нет новых Твардовских, Симоновых и Бондаревых
Почему в период проведения специальной военной операции в России нет произведений уровня Симонова и Твардовского, в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, автор повести "Сто дней до приказа" Юрий Поляков
2022-09-09T07:15
2022-09-09T08:59
юрий поляков
писатель
литература
спецоперация
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По мнению писателя, чтобы в России появились новые Симоновы, Твардовские, Бондаревы должен быть мощный, активный сектор патриотически ориентированной литературы. А его нет. Ведь Симонов и Твардовский, например, были широко известны перед войной, тогда же сформировалась их гражданская позиция.Писатель констатировал, что новым мастерам военно-художественного жанра в этих обстоятельствах просто неоткуда взяться. Ведь истории про гениальных самоучек — один из окололитературных мифов. В этой связи автор «Ста дней до приказа» предложил создать специальные двух-трехгодичные военно-литературные курсы с хорошей филологической базой, где новых Твардовских обучили бы и развили талант.
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юрий поляков, писатель, литература, спецоперация
Юрий Поляков, писатель, литература, Спецоперация

Писатель Юрий Поляков рассказал, почему в России нет новых Твардовских, Симоновых и Бондаревых

07:15 09.09.2022 (обновлено: 08:59 09.09.2022)
 
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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Почему в период проведения специальной военной операции в России нет произведений уровня Симонова и Твардовского, в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, автор повести "Сто дней до приказа" Юрий Поляков
По мнению писателя, чтобы в России появились новые Симоновы, Твардовские, Бондаревы должен быть мощный, активный сектор патриотически ориентированной литературы. А его нет. Ведь Симонов и Твардовский, например, были широко известны перед войной, тогда же сформировалась их гражданская позиция.

«Бондарев и Симонов — выпускники Литературного института, Твардовский окончил ИФЛИ. А когда началась специальная военная операция на Юге России, две трети студентов Литинститута выступили с протестами против нее, одна треть отмолчалась. Схожую позицию заняли многие преподаватели, даже руководство. Вот и вообразите: защитник Донбасса, получивший уникальный и тяжелый жизненный опыт в боях, хочет стать литератором и описать, осмыслить пережитое. Он идет учиться в Литинститут, а там… Продолжать не буду», — сказал Поляков.

Писатель констатировал, что новым мастерам военно-художественного жанра в этих обстоятельствах просто неоткуда взяться. Ведь истории про гениальных самоучек — один из окололитературных мифов. В этой связи автор «Ста дней до приказа» предложил создать специальные двух-трехгодичные военно-литературные курсы с хорошей филологической базой, где новых Твардовских обучили бы и развили талант.
Юрий Поляков интервью - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 10:24
Юрий Поляков: Среди тех, кто сегодня воюет против неонацизма, есть будущие Симоновы и Твардовские
 
Юрий ПоляковписательлитератураСпецоперация
 
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