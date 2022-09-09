https://ukraina.ru/20220909/1038557637.html

Писатель Юрий Поляков рассказал, почему в России нет новых Твардовских, Симоновых и Бондаревых

Писатель Юрий Поляков рассказал, почему в России нет новых Твардовских

Писатель Юрий Поляков рассказал, почему в России нет новых Твардовских, Симоновых и Бондаревых

Почему в период проведения специальной военной операции в России нет произведений уровня Симонова и Твардовского, в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, автор повести "Сто дней до приказа" Юрий Поляков

2022-09-09T07:15

2022-09-09T07:15

2022-09-09T08:59

юрий поляков

писатель

литература

спецоперация

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По мнению писателя, чтобы в России появились новые Симоновы, Твардовские, Бондаревы должен быть мощный, активный сектор патриотически ориентированной литературы. А его нет. Ведь Симонов и Твардовский, например, были широко известны перед войной, тогда же сформировалась их гражданская позиция.Писатель констатировал, что новым мастерам военно-художественного жанра в этих обстоятельствах просто неоткуда взяться. Ведь истории про гениальных самоучек — один из окололитературных мифов. В этой связи автор «Ста дней до приказа» предложил создать специальные двух-трехгодичные военно-литературные курсы с хорошей филологической базой, где новых Твардовских обучили бы и развили талант.

https://ukraina.ru/20220908/1038542361.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

юрий поляков, писатель, литература, спецоперация