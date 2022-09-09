Писатель Юрий Поляков рассказал, какая военная проза нужна России
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Писатель Юрий Поляков рассказал, какая военная проза нужна России
Писатель Юрий Поляков рассказал, какая военная проза нужна России
Писатель Юрий Поляков рассказал, какая военная проза нужна России
Какая проза нужна современной российской армии и о ней в период специальной военной операции на Украине, в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, автор повести "Сто дней до приказа" Юрий Поляков
2022-09-09T06:45
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юрий поляков
писатель
литература
спецоперация
россия
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«Литература о современной армии, получившей за последнее полугодие, тяжелый боевой опыт, нужна разная. Есть героические, романтические, духоподъемные тексты. Есть военно-исторические романы, черпающие энергию героизма из прошлого. Есть окопная проза и поэзия. Есть правда тыла, иногда неприглядная. В народе же не зря говорят: кому война, а кому мать родна», — ответил писатель.По словам Полякова, у каждого жанра свои задачи и природа, но в любом произведении главное — талант. Если его чем-то подменить, например, пафосом, как это уже было в истории нашей страны, то читатель однозначно этого не простит.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
юрий поляков, писатель, литература, спецоперация, россия
Юрий Поляков, писатель, литература, Спецоперация, Россия

Писатель Юрий Поляков рассказал, какая военная проза нужна России

06:45 09.09.2022 (обновлено: 09:02 09.09.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Юрий Поляков
 Юрий Поляков - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Какая проза нужна современной российской армии и о ней в период специальной военной операции на Украине, в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, автор повести "Сто дней до приказа" Юрий Поляков
«Литература о современной армии, получившей за последнее полугодие, тяжелый боевой опыт, нужна разная. Есть героические, романтические, духоподъемные тексты. Есть военно-исторические романы, черпающие энергию героизма из прошлого. Есть окопная проза и поэзия. Есть правда тыла, иногда неприглядная. В народе же не зря говорят: кому война, а кому мать родна», — ответил писатель.
По словам Полякова, у каждого жанра свои задачи и природа, но в любом произведении главное — талант. Если его чем-то подменить, например, пафосом, как это уже было в истории нашей страны, то читатель однозначно этого не простит.
Юрий Поляков интервью - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 10:24
Юрий Поляков: Среди тех, кто сегодня воюет против неонацизма, есть будущие Симоновы и Твардовские
 
Юрий ПоляковписательлитератураСпецоперацияРоссия
 
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