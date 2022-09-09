https://ukraina.ru/20220909/1038555383.html

Писатель Юрий Поляков рассказал, какая военная проза нужна России

Писатель Юрий Поляков рассказал, какая военная проза нужна России

Писатель Юрий Поляков рассказал, какая военная проза нужна России

Какая проза нужна современной российской армии и о ней в период специальной военной операции на Украине, в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, автор повести "Сто дней до приказа" Юрий Поляков

2022-09-09T06:45

2022-09-09T06:45

2022-09-09T09:02

юрий поляков

писатель

литература

спецоперация

россия

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«Литература о современной армии, получившей за последнее полугодие, тяжелый боевой опыт, нужна разная. Есть героические, романтические, духоподъемные тексты. Есть военно-исторические романы, черпающие энергию героизма из прошлого. Есть окопная проза и поэзия. Есть правда тыла, иногда неприглядная. В народе же не зря говорят: кому война, а кому мать родна», — ответил писатель.По словам Полякова, у каждого жанра свои задачи и природа, но в любом произведении главное — талант. Если его чем-то подменить, например, пафосом, как это уже было в истории нашей страны, то читатель однозначно этого не простит.

https://ukraina.ru/20220908/1038542361.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

юрий поляков, писатель, литература, спецоперация, россия