"Остановить суржик": в Донецке объяснили, зачем нужен новый учебник украинского языка

"Использование суржика, который представляет собой смесь русского и украинского языков (см. трасянску как смесь русского и белорусского), характерно для людей с низким культурным уровнем и с низкой языковой компетенцией как в области украинского, так и русского языка. Суржиком, как известно, в сельском хозяйстве называется смесь зерна пшеницы и ячменя, ячменя и овса и т. п. В обоих случаях речь идёт о смешивании двух разных субстанций и снижении качества продукта, образованного в результате такого смешивания", - сказала Ярошенко.