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"Остановить суржик": в Донецке объяснили, зачем нужен новый учебник украинского языка
"Остановить суржик": в Донецке объяснили, зачем нужен новый учебник украинского языка - 09.09.2022 Украина.ру
"Остановить суржик": в Донецке объяснили, зачем нужен новый учебник украинского языка
Новый учебник украинского языка нужен для того, чтобы преломить массовое распространение на юге Украины суржика - особой формы полуязычия. Об этом изданию Украина.ру рассказала декан филологического факультета Донецкого национального университета, кандидат филологических наук, доцент Наталья Ярошенко
2022-09-09T04:00
2022-09-09T04:00
2022-09-09T04:00
новости
учебник
украинский язык
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Новый учебник украинского языка нужен для того, чтобы преломить распространение суржика на юге Украины. На это должно быть направлено изучение украинского литературного языка, считает Ярошенко.В России планируют разработать учебник "красивого украинского языка" для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. Учебник, по его словам, будет построен "на классических советских основах".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, учебник, украинский язык
Новости, учебник, украинский язык
"Остановить суржик": в Донецке объяснили, зачем нужен новый учебник украинского языка
Новый учебник украинского языка нужен для того, чтобы преломить массовое распространение на юге Украины суржика - особой формы полуязычия. Об этом изданию Украина.ру рассказала декан филологического факультета Донецкого национального университета, кандидат филологических наук, доцент Наталья Ярошенко
Новый учебник украинского языка нужен для того, чтобы преломить распространение суржика на юге Украины. На это должно быть направлено изучение украинского литературного языка, считает Ярошенко.
"Использование суржика, который представляет собой смесь русского и украинского языков (см. трасянску как смесь русского и белорусского), характерно для людей с низким культурным уровнем и с низкой языковой компетенцией как в области украинского, так и русского языка. Суржиком, как известно, в сельском хозяйстве называется смесь зерна пшеницы и ячменя, ячменя и овса и т. п. В обоих случаях речь идёт о смешивании двух разных субстанций и снижении качества продукта, образованного в результате такого смешивания", - сказала Ярошенко.
В России планируют разработать учебник "красивого украинского языка" для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. Учебник, по его словам, будет построен "на классических советских основах".