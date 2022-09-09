https://ukraina.ru/20220909/1038539353.html

Подберёзкин: ВСУ готовит два женских батальона, зараженных СПИДом

Подберёзкин: ВСУ готовит два женских батальона, зараженных СПИДом

Подберёзкин: ВСУ готовит два женских батальона, зараженных СПИДом

В настоящее время в ходе специальной военной операции России идет перемалывание оставшихся украинских резервов, их киевские власти бросают в огонь не глядя, настало время и женских батальонов "с сюрпризом". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2022-09-09T04:30

2022-09-09T04:30

2022-09-09T04:30

эксперт

всу

спецоперация

спид

вооружение

владимир зеленский

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Он добавил, что западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию, однако разыгрывание этой истории выгодно американцам и Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Нет выгоды только у европейцев, но их никто не спрашивает.

https://ukraina.ru/20220907/1038526713.html

https://ukraina.ru/20220908/1038538845.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт, всу, спецоперация, спид, вооружение, владимир зеленский