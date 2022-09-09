Подберёзкин: ВСУ готовит два женских батальона, зараженных СПИДом
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
В настоящее время в ходе специальной военной операции России идет перемалывание оставшихся украинских резервов, их киевские власти бросают в огонь не глядя, настало время и женских батальонов "с сюрпризом". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
"Они (ВСУ – ред.) еще могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДом. Но никакого оперативного результата от этого не будет. Это имитация подвижности фронта, которая нужна Зеленскому, чтобы перед совещанием в Германии запросить больше тяжелого вооружения", - заявил эксперт.
Он добавил, что западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию, однако разыгрывание этой истории выгодно американцам и Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Нет выгоды только у европейцев, но их никто не спрашивает.