Подберёзкин: ВСУ готовит два женских батальона, зараженных СПИДом
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Подберёзкин: ВСУ готовит два женских батальона, зараженных СПИДом
Подберёзкин: ВСУ готовит два женских батальона, зараженных СПИДом
Подберёзкин: ВСУ готовит два женских батальона, зараженных СПИДом
В настоящее время в ходе специальной военной операции России идет перемалывание оставшихся украинских резервов, их киевские власти бросают в огонь не глядя, настало время и женских батальонов "с сюрпризом". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2022-09-09T04:30
2022-09-09T04:30
эксперт
всу
спецоперация
спид
вооружение
владимир зеленский
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Он добавил, что западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию, однако разыгрывание этой истории выгодно американцам и Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Нет выгоды только у европейцев, но их никто не спрашивает.
https://ukraina.ru/20220907/1038526713.html
https://ukraina.ru/20220908/1038538845.html
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эксперт, всу, спецоперация, спид, вооружение, владимир зеленский
эксперт, ВСУ, Спецоперация, СПИД, вооружение, Владимир Зеленский

Подберёзкин: ВСУ готовит два женских батальона, зараженных СПИДом

04:30 09.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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В настоящее время в ходе специальной военной операции России идет перемалывание оставшихся украинских резервов, их киевские власти бросают в огонь не глядя, настало время и женских батальонов "с сюрпризом". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

"Они (ВСУ – ред.) еще могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДом. Но никакого оперативного результата от этого не будет. Это имитация подвижности фронта, которая нужна Зеленскому, чтобы перед совещанием в Германии запросить больше тяжелого вооружения", - заявил эксперт.

Он добавил, что западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию, однако разыгрывание этой истории выгодно американцам и Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Нет выгоды только у европейцев, но их никто не спрашивает.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Алексей Подберёзкин: Никакого наступления ВСУ нет. Россия просто сжигает их последние резервы
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экспертВСУСпецоперацияСПИДвооружениеВладимир Зеленский
 
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