https://ukraina.ru/20220909/1038538561.html
Подбёрезкин объяснил, почему в сводках нет информации об изюмско-балаклейском направлении
Подбёрезкин объяснил, почему в сводках нет информации об ожесточенных боях
Подбёрезкин объяснил, почему в сводках нет информации об изюмско-балаклейском направлении
В СМИ появлялась информация, что на изюмско-балаклейском направлении развернулись ожесточенные бои, но в сводке Минобороны РФ значилось лишь "уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих". С чем это связано в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2022-09-09T08:00
2022-09-09T08:00
2022-09-09T08:00
эксперт
бои
изюм
всу
минобороны рф
сводка
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Он добавил, что Минобороны РФ в своей информационной политике придерживается следующей тактики: озвучиваются только те результаты, которые подтверждаются через сутки.Это, считает Подберёзкин, с одной стороны, выверенная тактика, но с другой, в ряде случаев приводит к появлению в информационном пространстве сомнительной информации из таких же источников."На самом деле логика событий очень простая. Идет перемалывание оставшихся украинских резервов. Их бросают не глядя. Они еще могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДОМ", - сказал Подберёзкин.Он добавил, что никакого оперативного результата это не принесет, ведь подобные действия – лишь имитация подвижности фронта, которая нужна Зеленскому, чтобы перед совещанием в Германии запросить больше тяжелого вооружения.
https://ukraina.ru/20220907/1038526713.html
https://ukraina.ru/20220908/1038537917.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт, бои, изюм, всу, минобороны рф, сводка
Подбёрезкин объяснил, почему в сводках нет информации об изюмско-балаклейском направлении
В СМИ появлялась информация, что на изюмско-балаклейском направлении развернулись ожесточенные бои, но в сводке Минобороны РФ значилось лишь "уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих". С чем это связано в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
"Да нет никакого наступления ВСУ. О чем вы говорите? Дело в том, что когда нет сплошной линии фронта, то на какое-то время возможны концентрация сил и вытеснение какой-то группировки. Тактически это приносит малозаметные результаты. Если об этом и говорят, то говорят только в итоговой сводке через сутки", - пояснил эксперт.
Он добавил, что Минобороны РФ в своей информационной политике придерживается следующей тактики: озвучиваются только те результаты, которые подтверждаются через сутки.
Это, считает Подберёзкин, с одной стороны, выверенная тактика, но с другой, в ряде случаев приводит к появлению в информационном пространстве сомнительной информации из таких же источников.
"На самом деле логика событий очень простая. Идет перемалывание оставшихся украинских резервов. Их бросают не глядя. Они еще могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДОМ", - сказал Подберёзкин.
Он добавил, что никакого оперативного результата это не принесет, ведь подобные действия – лишь имитация подвижности фронта, которая нужна Зеленскому, чтобы перед совещанием в Германии запросить больше тяжелого вооружения.