https://ukraina.ru/20220909/1038538561.html

Подбёрезкин объяснил, почему в сводках нет информации об изюмско-балаклейском направлении

Подбёрезкин объяснил, почему в сводках нет информации об ожесточенных боях

Подбёрезкин объяснил, почему в сводках нет информации об изюмско-балаклейском направлении

В СМИ появлялась информация, что на изюмско-балаклейском направлении развернулись ожесточенные бои, но в сводке Минобороны РФ значилось лишь "уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих". С чем это связано в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2022-09-09T08:00

2022-09-09T08:00

2022-09-09T08:00

эксперт

бои

изюм

всу

минобороны рф

сводка

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Он добавил, что Минобороны РФ в своей информационной политике придерживается следующей тактики: озвучиваются только те результаты, которые подтверждаются через сутки.Это, считает Подберёзкин, с одной стороны, выверенная тактика, но с другой, в ряде случаев приводит к появлению в информационном пространстве сомнительной информации из таких же источников."На самом деле логика событий очень простая. Идет перемалывание оставшихся украинских резервов. Их бросают не глядя. Они еще могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДОМ", - сказал Подберёзкин.Он добавил, что никакого оперативного результата это не принесет, ведь подобные действия – лишь имитация подвижности фронта, которая нужна Зеленскому, чтобы перед совещанием в Германии запросить больше тяжелого вооружения.

https://ukraina.ru/20220907/1038526713.html

https://ukraina.ru/20220908/1038537917.html

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эксперт, бои, изюм, всу, минобороны рф, сводка