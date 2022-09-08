https://ukraina.ru/20220908/1038571544.html
Скончалась королева Великобритании Елизавета II
Скончалась королева Великобритании Елизавета II - 08.09.2022 Украина.ру
Скончалась королева Великобритании Елизавета II
Как стало известно из сообщений мировых информагентств, умерла королева Великобритании Елизавета II Украина.ру, 08.09.2022
2022-09-08T20:36
2022-09-08T20:36
2022-09-08T20:39
великобритания
новости
елизавета ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102458/43/1024584308_0:199:3125:1957_1920x0_80_0_0_bf3c0e9a17b393580a282db73cedf534.jpg
Как стало известно из сообщений мировых информагентств, умерла королева Великобритании Елизавета II
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102458/43/1024584308_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6792e5fd3c222b76c24060ac44b80ca4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
великобритания, новости, елизавета ii
Великобритания, Новости, Елизавета II
Скончалась королева Великобритании Елизавета II
20:36 08.09.2022 (обновлено: 20:39 08.09.2022)
Как стало известно из сообщений мировых информагентств, умерла королева Великобритании Елизавета II