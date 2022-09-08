Скончалась королева Великобритании Елизавета II - 08.09.2022 Украина.ру
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Скончалась королева Великобритании Елизавета II
Скончалась королева Великобритании Елизавета II - 08.09.2022 Украина.ру
Скончалась королева Великобритании Елизавета II
Как стало известно из сообщений мировых информагентств, умерла королева Великобритании Елизавета II Украина.ру, 08.09.2022
2022-09-08T20:36
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великобритания
новости
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Как стало известно из сообщений мировых информагентств, умерла королева Великобритании Елизавета II
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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великобритания, новости, елизавета ii
Великобритания, Новости, Елизавета II

Скончалась королева Великобритании Елизавета II

20:36 08.09.2022 (обновлено: 20:39 08.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит В.Путина во Францию. Второй день
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Как стало известно из сообщений мировых информагентств, умерла королева Великобритании Елизавета II
 
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